Mayfair Witches: Salem Coven presenta su tráiler.

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AMC presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de Mayfair Witches, subtitulada Salem Coven, con Alexandra Daddario nuevamente como Rowan Fielding. Los nuevos episodios se estrenarán el miércoles 30 de diciembre, tanto en el canal como en AMC+, y enfrentarán a la protagonista con cazadores de brujas, vampiros y otras fuerzas que buscan controlar sus poderes.

Una frontera que Rowan no puede cruzar

La historia traslada buena parte de la acción a Salem, Massachusetts, ciudad asociada históricamente con los juicios por brujería del siglo XVII. El avance comienza dentro de un museo de brujería, donde una empleada explica a un grupo de visitantes que nadie conoce con certeza qué originó la histeria contra aquellas mujeres inocentes.

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Cuando uno de los visitantes pregunta si las acusadas podrían haber sido brujas reales, la guía responde que el museo no descarta su existencia. Luego cuestiona si eso justificaría colgar, quemar viva o ahogar a una persona. La escena termina con el público desconcertado y una niña asustada, antes de que el tráiler pase a mostrar a Rowan tendida en un bosque.

La protagonista está atrapada en Salem y todavía desconoce qué fuerza la retiene. Cada vez que intenta cruzar los límites de la ciudad, algo la devuelve al interior. El aviso que recibe es directo: nadie logra salir con vida. Ese encierro convierte la búsqueda de respuestas en una carrera contra enemigos que pretenden eliminar a las brujas o someterlas.

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El adelanto también presenta a Rowan ante una decisión difícil. Sus habilidades podrían permitirle salvar incontables vidas, pero hacerlo exige un sacrificio que todavía no fue detallado. Aunque las amenazas intentan quebrarla, ella se niega a renunciar a sus poderes o unirse a las fuerzas que persiguen al aquelarre.

Una de las últimas imágenes la muestra frente a la posibilidad de morir quemada en la hoguera. La temporada recupera así la iconografía de las persecuciones de Salem, pero la combina con vampiros, linajes mágicos y conflictos internos de la familia Mayfair.

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Del regreso a Nueva Orleans al encierro en Salem

La serie adapta Lives of the Mayfair Witches, la saga literaria de Anne Rice, y debutó en 2023. Su historia sigue a una neurocirujana que descubre que pertenece a una dinastía de brujas y que ha heredado capacidades relacionadas con secretos familiares acumulados durante generaciones.

La segunda temporada terminó con Rowan obteniendo nuevos poderes después de consumir la sangre de Lasher. Luego regresó a Nueva Orleans, punto desde el cual parte esta nueva etapa. El cambio de escenario lleva el conflicto hasta Salem, donde la magia ancestral de los Mayfair entra en contacto con otros linajes y con grupos dispuestos a exterminar a las brujas.

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El crecimiento de Rowan funciona a la vez como herramienta y amenaza. Sus poderes le permiten resistir a quienes quieren destruir al aquelarre, pero también la vuelven un objetivo para aquellos que buscan controlarlo. El tráiler plantea esa tensión sin revelar por qué la ciudad impide su salida ni cuál será el costo de intervenir para salvar a sus habitantes.

La temporada llegará después de una ausencia de casi dos años. AMC mantendrá la continuidad de la historia anterior, aunque el subtítulo Salem Coven señala un cambio de locación, nuevos adversarios y un conflicto centrado en la persecución abierta de las brujas.

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Mayfair Witches: Salem Coven (Captura de tráiler oficial)

El reparto y el equipo de la tercera temporada

Junto a Daddario regresan Harry Hamlin, Tongayi Chirisa, Eliza Scanlen, Alyssa Jirrels y Michiel Huisman. El reparto de la temporada también incluye a Betsy Brandt, James Frain y Omar Maskati, entre otros intérpretes.

La adaptación fue creada para televisión por Michelle Ashford y Esta Spalding. Spalding trabaja como showrunner y productora ejecutiva junto con Thomas Schnauz; el showrunner es la persona responsable de conducir la dirección creativa y la producción cotidiana de una serie. El equipo de productores ejecutivos se completa con Ashford, Mark Johnson, Tom Williams y Christopher Rice.

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Salem Coven será la tercera temporada desde el estreno original de Mayfair Witches en enero de 2023. AMC programó su primer episodio para el 30 de diciembre con emisión simultánea en AMC y disponibilidad mediante AMC+.