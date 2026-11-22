El técnico analizó la consagración de Boca Juniors en Colombia

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Boca Juniors se quedó con el título de la Copa Sudamericana, pero para su entrenador esto recién comienza. Rodolfo Arruabarrena le mandó un claro mensaje a sus futbolistas de cara al choque de este miércoles contra Independiente Rivadavia en la Bombonera desde las 21:00 por los octavos de final del Torneo Clausura.

“No podemos relajarnos porque, si perdemos con Independiente, no va a servir de nada esto”, señaló en el cierre de su intercambio con DSports tras la victoria 2-0 sobre Atlético Mineiro en Colombia. Más tarde, en charla con ESPN, adelantó que no pondrá un once alternativo en ese duelo contra la Lepra mendocina en Buenos Aires: “Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores”.

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Ya en conferencia de prensa, adelantó que le concederá al plantel una cuestión si se la solicitan, pero mantuvo el foco puesto en el cruce eliminatorio por el campeonato del fútbol argentino, luego de quedarse con el título de Liga como campeón de la Tabla Anual: “Si me piden el día libre, se los daré. Pero desde ahí, estaremos concentrados desde el lunes. No podemos fallar en nuestra casa contra un rival como Independiente Rivadavia”.

Más allá de esto, optó por tomarse la situación con una cuota de humor, y volvió a utilizar un apodo vinculado a algunos jugadores de su plantel: “Mañana, cuando lleguemos, trataré de volver a meterlos en el hotel. Veré si me hacen caso los wachiturros, sabés cómo están, ja”.

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*El Vasco habló sobre el estado de Leandro Paredes

En otro sentido, se mostró categórico frente a la pregunta sobre si tiene cosas de Carlos Bianchi en la dirección técnica: “No, no tengo nada. No se puede comparar, es el mejor entrenador de la historia del club. Sé que recibiré un mensaje de él como siempre ha hecho, pero nadie se puede comparar con él”.

Además, se refirió a la situación de Leandro Paredes, quien pidió el cambio en el segundo tiempo y sufrió una descompensación en medio de una nota con la prensa: “Ahí lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón terminando el primer tiempo. Se sentía mareado. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero ya veías que le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Y ahora me enteré de esto. Es un líder positivo, sacando lo del vestuario, no voy a enumerar sus características, sino como persona. Hace reuniones, busca lo mejor para el grupo y es crack dentro del campo. Es un líder positivo. Siempre está en lo que necesitás, él ayuda”.

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MÁS DECLARACIONES DE ARRUABARRENA:

Las charlas con los jugadores previas a la final: “Hoy la hice como entrenador, por lo menos la del hotel y parte del vestuario. Después, lloriqueo un poco cuando sale el hincha, pero estoy contento. Fuimos justos merecedores de este título. Hicieron un gran partido. Tuvimos 75 minutos de control y las situaciones. Ahora, como le dije a (Marcelo, periodista de DSports) Benedetto, cuando lleguen al vestuario les diré a los jugadores que mañana nos metemos a concentrar para pensar en Independiente Rivadavia”.

*La importancia de este título para Boca Juniors

Se rompió la racha de 18 años sin títulos internacionales: “Viene bien. El club necesitaba este título, hacía 18 años que no se lograba. Ahora, van a festejar, todos contentos, y mañana ya los meteré de vuelta en el hotel para pensar en el miércoles”

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La frase que disparó las risas de los periodistas sobre su charla con Riquelme tras el título: “Me lo encontré a Román en el vestuario. Le dije que cobró dos cheques buenos, ja”.

¿Cómo atraviesa esta actualidad con dos títulos bajo el brazo? “Lo disfruto a mi manera, me emociona ver a mi familia y conseguir cosas, pero me tengo que meter en lo que viene y quiero que este grupo sea más ganador y que sea uno de los más ganadores. Estamos en eso. Tenemos la final de la Copa Argentina, pero antes tenemos dos partidos importantes. Estamos contentos con este título, pero el miércoles tenemos que hacer un buen partido”.

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*La respuesta del Vasco frente a la comparación con Bianchi