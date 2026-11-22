Javier Milei en su alocución ante el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA). (Maximiliano Luna)

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Todo lo que se había planificado estuvo cerca de irse por la borda. El miércoles por la tarde, en la Casa Rosada festejaban que habían cerrado a tres senadores para que se sumaran a los ocho que habían firmado el dictamen de la Reforma Política y se pudiera tratar en el recinto la semana próxima. Parecía todo demasiado lineal. Faltaba un vuelco en el guión de esa escena que aportara algo más de tensión. “Casi se me arruina todo”, confiesa uno de los tres negociadores libertarios a Infobae.

El noveno senador en firmar iba a ser el catamarqueño Flavio Fama. Con ello, se iban a desbloquear automáticamente las adhesiones del correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Cuando supo que no le cumplirían sus demandas, el radical llamó al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, ladero de Karina Milei. “No está en nuestros planes un lugar en las listas”, le respondió de inmediato. Con la sospecha confirmada, el senador desconfió de las ofertas que le hicieron y se tomó unas horas para hacerse desear. Se fue a su casa y volvió para conversar un largo rato en un importante despacho.

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En ese lapso, todo fue tensión. Diego Santilli y Patricia Bullrich ya habían dicho en sus respectivos círculos que las adhesiones estaban cerradas. Tal como publicó Clarín, testigos dijeron a Infobae que uno de los dos trató de “cuatro de copas” a Devitt por no haber dado otra respuesta. “Lo que tiene que hacer una persona que recibe ese tipo de llamadas es bancar y consultar con quienes están negociando”, se quejaron en el Senado.

Patricia Bullrich en el Senado de la Nación

Más tarde, ambos llamaron a otros interlocutores y dijeron que lo habían logrado convencer. Martín Menem también dijo haber contribuido. “Todos se lo adjudicaron internamente. El que logró el acuerdo fue el propio Fama. Le sacó algo a cada uno”, dice una fuente libertaria que estuvo allí.

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La colorida escena no es más que una escenificación de la importancia que rodeaba al tratamiento de la Reforma Política en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ese proyecto entró al Senado con 79 artículos y el dictamen que se firmó tiene 25, menos de un tercio. Lo único relevante para la Casa Rosada era que se dispusiera la suspensión de las PASO, pero hasta ese efecto ha quedado minimizado: en el Gobierno admiten que las eventuales primarias que se llevarán a cabo en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires tendrán una lectura nacional.

“Hoy en día, suspender las PASO solo te sirve para dinamitar a la oposición que no se ordena, pero, si no se ordena el oficialismo, es un arma de doble filo”, admiten en un importante despacho de la Casa Rosada.

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Son múltiples las lecturas que se hacen sobre ese último punto. Sigue incólume la posición del presidente Javier Milei de que la dinámica política de su administración sea administrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de la Mesa Política. Este grupo de altos dirigentes del oficialismo volvió a reunirse la semana pasada y volverá a verse este martes.

Fue marcado el contraste que se vivió esta semana respecto de las anteriores. Si bien las internas y las desconfianzas entre sus miembros siguen vigentes, la urgencia de movilizar la Reforma Política posibilitó que se abrieran nuevos juegos internos: uno de ellos fue que a Bullrich se le habilitó a intervenir en las negociaciones. Durante meses, había sostenido que las adhesiones para ese proyecto no estaban cerradas.

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“Al final, después de meses de que lo manejaran desde Casa Rosada, los votos los tuvo que juntar ella. Es un llamado de atención para el resto del Gobierno, para que pongan las barbas en remojo”, marca una importante fuente oficialista. Cuando habla ante los suyos, Bullrich pondera la sociedad que armó con Santilli. En el bloque de La Libertad Avanza (LLA) también agregan que los primos Lule y Martín Menem participaron.

El diputado Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete con funcionarios del Gobierno argentino.

Luego de haber dicho que la iban a poner a prueba, en la Casa Rosada reconocen que la senadora “se alineó positivamente”, aunque no dudan de que “mantendrá su singularidad”. Otros reformulan la célebre frase de Karl Schiller y dicen que hará tanto acercamiento como sea necesario y tanto desmarque como sea posible. Una muestra de ese apotegma es el críptico video que publicó en su cuenta de X el viernes por la mañana, mientras la primera plana de los medios resaltaba el viernes negro financiero que afectaba al país.

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La agenda del Ejecutivo volverá a estar atravesada por lo legislativo durante toda la semana. Santilli debutará el miércoles 25, a las 15 horas, con su primer informe como jefe de Gabinete. Cinco horas antes está convocada la reunión de comisiones para tratar la Ley de Ludopatía: gran parte de los senadores no quiere tratarla, aunque tampoco les caen bien las acusaciones de que esa postura responda a intereses espurios. Una alternativa que se baraja es dictaminar cambios en el proyecto y tratarlo para que deba volver a la Cámara de origen. Si eso sucede, no pierde estado parlamentario y habrá un año más para que se trate. Al día siguiente se debatirá la Reforma Política. Prometen una sesión maratónica.

En la Cámara de Diputados está todo previsto para que se traten el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La primera es indispensable para Milei, a fin de comenzar a darle certidumbre al mercado, mientras que la segunda terminaría de cerrar un proyecto de impacto en la legislación económica.

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El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional quedará directamente para las sesiones extraordinarias. No quieren correr el riesgo de que las primeras dos leyes se demoren y prevén que esta pueda conseguir media sanción en la primera quincena de diciembre. El asesor presidencial Santiago Caputo incentivó la sospecha de que Martín Menem hizo poco para evitar que se cayera la sesión del pasado miércoles. “Prefieren que festejen los ingleses antes que Santiago”, asestan. Del otro lado no recogen el guante de las acusaciones.

Con sus episodios particulares, el Gobierno finalizó la semana con la perspectiva de que tendrá los apoyos políticos suficientes para los principales proyectos que busca acelerar en el Congreso. Tal como informó Infobae, la administración libertaria ya acordó con casi diez gobernadores cuántos lugares les corresponderá a cada uno en las listas electorales nacionales de octubre.

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Martín Menem - caída de la sesión (Gustavo Molfino)

Aun así, el mercado todavía no se hizo eco de esta nueva realidad política. El riesgo país superó la barrera psicológica de los 1.000 puntos básicos y los Bonos Globales cayeron un 6% durante la semana. El tipo de cambio mayorista avanzó casi 2% en esos días y la brecha con el dólar CCL se amplió a 13,1%. Solo hay dos antecedentes recientes de estas marcas: en pleno ruido financiero de septiembre de 2025 y en los días previos a la flexibilización del cepo.

Estos niveles de volatilidad también se explican por el escenario externo. El real brasileño se depreció 15% en lo que va de noviembre, el mercado descuenta un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos y los niveles de cautela global son extremos. Eso impacta en el plano local. En el Ministerio de Economía no prevén que ese clima cese de un momento a otro.

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El Presidente habló en un reportaje con Eduardo Feinmann y en las Jornadas Financieras del Banco Central, en el Palacio Libertad. No generó la impresión de que vaya a haber cambios sustanciales en la política económica, aunque la novedad fue que admitió que una parte de la población puede estar padeciendo “privaciones”. El ministro de Economía, Luis Caputo, también defendió el rumbo en una entrevista con Radio Mitre y en el foro Somos Pymes, entre el lunes y el miércoles. Ninguna de las alocuciones sirvió para brindar mayor calma en las rondas bursátiles.

En la mesa chica del Presidente dicen que una de las pocas herramientas que tendrán para bajar el ruido financiero es la media sanción a la Reforma Política. ¿Tendrá un impacto así de sustantivo? Es una incógnita, pero creen que servirá para darle mayor claridad al panorama político del año próximo.

Milei le dijo a su entorno que seguirá habiendo ortodoxia en una parte importante del programa. Eso se verá reflejado, en particular, en el apartado fiscal, donde la Secretaría de Hacienda hace esfuerzos cada vez mayores para cumplir el objetivo de déficit cero. El Presidente decretó una modificación del Presupuesto esta semana y, de los incrementos, el 75% se explica por el gasto previsional y social atado a la movilidad. Eso llevó a que, incluso, realizaran un recorte de $200.000 millones en el programa de Coordinación Fiscal con las Provincias.

El ministro de Economía, Luis Caputo

“Mantenerse en esa línea creo que es una virtud. Nosotros no vemos a la gente pidiendo un cambio de rumbo con un plan platita. Eso está más instalado en el círculo rojo. Los agentes económicos se hablan entre sí y se dan máquina. Hay un delta importante entre la negatividad del círculo rojo —los medios, el empresariado y la política— y la aprobación de la gente”, marcan. Hace pocos días les llegó un estudio sobre la aprobación de Javier Milei en redes: admiten que creció la negatividad de las menciones sobre su figura, hasta el 60%. Aun así, remarcan que los niveles de aprobación del Presidente en las encuestas de opinión pública no se alteraron. “Sigue oscilando entre 38 y 40 puntos”, afirman. Otros no son tan optimistas.

En el oficialismo se esperanzan con que el rebote en algunos estudios de consumo incida en una recuperación económica. Otros no descartan nuevos ases bajo la manga. Esta semana hubo una cena en la que participó la cúpula del Banco Nación, en el Hotel Faena. No se conoce el contenido de lo conversado. Fuentes del sector bancario no descartaban que existan nuevas regulaciones o reglamentaciones después del fin de semana, aunque ninguna de esas versiones fue convalidada por voceros oficiales.

En la Casa Rosada no prevén mayores innovaciones en materia de proyectos legislativos. A lo sumo, indican, lo único nuevo que podría disponerse son pliegos judiciales. No es común que se envíen candidaturas para juzgados federales o nacionales durante los períodos extraordinarios, aunque tampoco está impedido. Javier Milei designó en comisión a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en febrero de 2025, y los pliegos de ambos fueron rechazados una vez iniciadas las sesiones ordinarias.

Juan Bautista Mahiques en Estados Unidos

Milei no tiene previsto completar la Corte Suprema ni nombrar al Procurador General, jefe de los fiscales federales. Quien hace los méritos internos suficientes para que el Presidente lo premie con ese último cargo es Juan Bautista Mahiques. El ministro de Justicia estuvo esta semana en Washington y se reunió con el jefe de los fiscales penales de Estados Unidos, un gesto que no pasó desapercibida en el ecosistema judicial local.

En el Gobierno esperan que en las primeras dos semanas de diciembre se produzcan las juras de los representantes del Consejo de la Magistratura, el órgano que postula y remueve a los jueces federales y nacionales. Queda por determinar el lugar correspondiente a la tercera fuerza de Diputados, que Menem no envió a la espera de que el PRO acuerde con Provincias Unidas un esquema. Mauricio Macri no descarta aceptar que Florencia de Sensi ocupe ese cargo durante tres de los cuatro años y que el primero lo obtenga Juan Brugge, impulsado por el cordobesismo.

También falta dilucidar quién será el segundo representante del ámbito científico y académico. Tal como contó Carlos Pagni en La Nación, esa determinación depende del juez Lijo, que subroga el juzgado de María Servini. Quien judicializó ese mecanismo de selección fue el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, que pretende impedir que el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, consiga ambas sillas.

En rigor, Molea ya fue seleccionado como representante de los titulares de las universidades. Días atrás, después de su jura, realizó un brindis privado en el que hubo nutridas conversaciones y participaron influyentes exponentes del ecosistema político y judicial, entre ellos el tigrense Sergio Massa y el juez José Michilini, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, el mismo que lleva adelante el juicio oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo. La expresidenta de la Nación dio un giro copernicano en su política judicial esta semana al nombrar al diputado Guillermo Michel como su representante por la Cámara baja en el Consejo. Señales de la política en movimiento, tanto en el oficialismo como en la oposición.