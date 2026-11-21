El cocreador de Glee reconoció que las ausencias de los actores tendrán un lugar en la nueva temporada. (FOX)

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El regreso de Glee a la televisión también tendrá espacio para abordar las pérdidas que marcaron a su elenco original. Ian Brennan, cocreador de la comedia musical, adelantó que la nueva etapa de la serie no pasará por alto las muertes de Cory Monteith, Naya Rivera y Mark Salling, tres actores que formaron parte de la producción que se emitió entre 2009 y 2015.

En una entrevista con Variety, publicada el 20 de noviembre de 2026, Brennan reconoció que el equipo todavía trabaja en la manera de incorporar esas ausencias a la historia. “Todavía estamos definiendo muchas cosas. Eso será parte de la serie: esa tristeza y esa pérdida”, declaró.

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Debido a que la nueva entrega de la serie musical está en fase temprana de desarrollo, todavía no se conocen más detalles de la trama.

Las muertes que enlutaron al elenco original de ‘Glee’

La muerte de Monteith ocurrió en julio de 2013, tres meses después de completar un programa de rehabilitación

Cory Monteith interpretó a Finn Hudson, el mariscal de campo del equipo de fútbol de William McKinley High School que terminó por integrarse al club New Directions. Su personaje también protagonizó una historia de amor con Rachel Berry, interpretada por Lea Michele.

El actor murió en julio de 2013, a los 31 años, antes del estreno de la quinta temporada. Según el informe de la oficina forense de Columbia Británica, su fallecimiento se produjo por una intoxicación mixta por drogas, que involucró heroína y alcohol. Monteith había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción durante la adolescencia y, tres meses antes de su muerte, había completado un programa de rehabilitación de 30 días.

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La desaparición de Naya Rivera ocurrió durante una salida en bote con su hijo en California.

Otra de las pérdidas fue la de Naya Rivera, quien dio vida a Santana Lopez durante las seis temporadas de la producción. La actriz murió a los 33 años, el 8 de julio de 2020, tras ahogarse en el lago Piru, en el condado de Ventura, California. Había salido a navegar con su hijo Josey, que entonces tenía cuatro años.

El tercer integrante del reparto original que falleció fue Mark Salling, quien encarnó a Noah “Puck” Puckerman. El actor murió por suicidio el 30 de enero de 2018, a los 35 años, mientras esperaba la sentencia de un caso relacionado con delitos sexuales, después de haber aceptado un acuerdo de culpabilidad.

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Mark Salling formó parte del grupo de estudiantes que protagonizó las competencias musicales de la ficción (Reuters)

Qué se sabe del reboot y quiénes podrían regresar

Glee se emitió originalmente por Fox durante seis temporadas, entre 2009 y 2015. La ficción seguía a un grupo de estudiantes de William McKinley High School, en Lima, Ohio, que participaban en un club de canto y competían en el circuito de coros escolares. La producción fue creada por Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk, y obtuvo seis premios Emmy y cuatro Globos de Oro.

El regreso fue confirmado el 21 de octubre de 2026 por Disney+ y Hulu, plataformas que anunciaron la nueva temporada a través de una publicación en Instagram. La noticia llegó después de varios meses de declaraciones de Murphy sobre su interés por recuperar la historia.

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Ryan Murphy aseguró que ya había conversado con una decena de integrantes del reparto original sobre el proyecto (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

En septiembre, el productor reveló que había terminado el guion del proyecto junto con Brennan y Falchuk. También contó que había conversado con aproximadamente diez integrantes del elenco original, quienes mostraron entusiasmo ante la posibilidad de participar.

Aunque todavía no se ha presentado una lista oficial de actores, algunos intérpretes ya dieron señales de su posible regreso. Lea Michele volvería como Rachel Berry, mientras que Heather Morris confirmó en redes sociales que retomará su papel de Brittany S. Pierce. La actriz publicó una fotografía con el uniforme de las Cheerios y bromeó sobre el regreso de su personaje.

Por su parte, Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel, reveló que mantenía conversaciones para volver a la ficción. Kevin McHale, actor de Artie Abrams, también publicó un mensaje en redes sociales que pareció aludir a su participación. Chord Overstreet, quien interpretó a Sam Evans, compartió la frase “¡Reunidos y se siente tan bien!” tras el anuncio del proyecto.

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