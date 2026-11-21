El Resplandor del Legado Eterno está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes. (Créditos: Miss Universo)

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La recta final hacia la corona de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico, tiene un acento inconfundible. Durante casi dos semanas de intensa concentración, las seis representantes de Centroamérica han dejado claro que no llegaron a la Isla del Encanto de paseo: llegaron a dar batalla.

Entre desfiles frente al mar, galas benéficas y encuentros con fanáticos, el bloque centroamericano se ha robado los reflectores de la prensa internacional y ha puesto a temblar las predicciones de los missólogos más exigentes.

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Con perfiles que combinan la medicina de alta especialidad, el derecho, el modelaje internacional y el activismo social, estas seis mujeres están reescribiendo el papel de la región en el certamen de belleza más importante del planeta.

Si hay alguien que ha encendido las alarmas de favoritismo en San Juan es Jasmine Blandford. Con 27 años y una trayectoria internacional que incluye firmas como Wilhelmina Models, la representante de la Costa Caribe Sur ha dado cátedra de dominio escénico.

Su estampa no pasó desapercibida para figuras de peso como el zar de la belleza Osmel Sousa y el presentador Carlos Adyan, quienes aplaudieron su pasarela desde el desfile de bienvenida. Jasmine, quien hace historia como la segunda mujer afrodescendiente en portar la banda nicaragüense, encabeza varios listados de expertos.

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La representante de Nicaragua continúa sumando puntos en la concentración de Miss Universo en San Juan, perfilándose entre las grandes favoritas para conquistar la segunda corona universal para el país (Cortesía: Jasmine Blandford).

Pisándole los talones en las apuestas aparece Luisa Paola Pineda, de Honduras. A sus 26 años, esta sampedrana licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudiante de Ingeniería en Operaciones y Logística ha conquistado a la prensa con su disciplina impecable.

Con más de ocho años de experiencia en el sector de exportaciones y un liderazgo activo en proyectos de reciclaje, Luisa ha sabido proyectar un carisma bilingüe que la mantiene firme dentro del Top 5 de diversos analistas.

La hondureña Luisa Paola Pineda destaca por su disciplina, carisma bilingüe y proyección escénica rumbo a la gala preliminar de Miss Universo 2026. (Cortesía: Luisa Pineda).

Juventud de impacto y frescura en la pasarela

Desde Panamá llega la benjamina del grupo, pero con una presencia imposible de ignorar. Gabriela González, de apenas 20 años y oriunda de Chiriquí, impone respeto con sus 1,83 metros de estatura.

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Aunque Miss Universo Panamá 2026 marcó su debut absoluto en los concursos de belleza, donde venció a otras 27 aspirantes, su seguridad ante las cámaras parece la de una veterana. La estudiante de Medicina de la Universidad de Panamá ha convertido cada salida diaria en una pasarela de alta costura, asegurándose un lugar recurrente en el Top 10 previo a la preliminar.

Con apenas 20 años y en su debut internacional, la panameña Gabriela González conquista San Juan con su estilo y seguridad en pasarela. (Cortesía: @gabilineth).

Por su parte, Costa Rica apostó por el magnetismo frente a los micrófonos con Mariale Acosta. A sus 25 años, la herediana sabe exactamente cómo conectar con las audiencias gracias a su faceta como presentadora de televisión y creadora de contenido.

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Estudiante de Derecho y orgullosa embajadora de sus raíces afrocostarricenses, Mariale se lució en el desfile Runway to the Universe vistiendo diseños locales de Kevin Rojas y demostró su arrastre con el público durante la convivencia en Vivo Beach Club.

La costarricense Mariale Acosta conquista San Juan con su presencia escénica, luciendo diseños locales y promoviendo con orgullo sus raíces afrocostarricenses (Cortesía: Mariale Acosta).

Vocación social y perfiles históricos

Guatemala presenta este año una carta sin precedentes en su historia dentro del certamen. María Adelina Castillo, de 30 años y representante de Sacatepéquez, es la primera médica en llevar la banda chapina a Miss Universo.

Graduada cum laude, pediatra y actual estudiante de la subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos, Adelina combina el rigor hospitalario con una estatura de 1.82 metros y el dominio del español, inglés y griego, su idioma materno. En San Juan, su serenidad y porte durante el desfile en traje de baño han cautivado tanto a los seguidores como a los medios especializados.

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La guatemalteca María Adelina Castillo proyecta porte, serenidad y elegancia durante las actividades oficiales en San Juan, Puerto Rico.

Cerrando este sexteto de lujo está Sofía Córdova, de El Salvador. Con 27 años y representando con orgullo a la diáspora salvadoreña, Sofía llegó a Puerto Rico con el respaldo de haber sido semifinalista en Miss Cosmo 2024.

Estudiante de Ciencias Jurídicas con formación en Diseño de Modas, su trabajo fuera de las cámaras se centra en llevar paneles solares a comunidades sin acceso a energía eléctrica. En la isla, su sofisticación desde la Cena Oficial de Bienvenida y su cercanía con el resto de las delegadas latinas en las actividades de Carolina la perfilan como una competidora de cuidado.

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La salvadoreña Sofía Córdova conquista Puerto Rico con su elegancia y experiencia internacional rumbo a la gala preliminar de Miss Universo 2026. (Foto cortesía Miss Universo El Salvador)

Más allá de la competencia individual por la corona, uno de los fenómenos que más ha llamado la atención en San Juan es la química genuina entre las seis delegadas. Lejos de las rivalidades de pasillo, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá han proyectado una hermandad estratégica que multiplica su visibilidad ante las cámaras de la organización y los medios internacionales.

Ya sea compartiendo ensayos, celebrando los aciertos de sus vecinas en los desfiles o interactuando con la comunidad centroamericana residente en Puerto Rico, estas seis mujeres han convertido su unión regional en su mejor carta de presentación.

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Con estilos distintos pero un mismo objetivo, Centroamérica llega a la gala final con uno de los grupos más sólidos y competitivos de los últimos años, listo para demostrar que, en esta edición de Miss Universo 2026, la corona también puede hablar con acento istmeño.