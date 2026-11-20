Carlos Sainz, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman y Lance Stroll recibieron penalizaciones para la parrilla de salida (REUTERS/Mathieu Belanger)

Guardar

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas tendrá una incidencia limitada sobre la formación de salida para cinco pilotos: Carlos Sainz, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lance Stroll y Oliver Bearman deberán cumplir penalizaciones en la grilla. El caso más severo corresponde al británico de Haas, que arrancará desde el fondo tras acumular una sanción de 35 puestos.

Las decisiones alteran el escenario del fin de semana en Las Vegas, donde la lluvia ya condicionó los entrenamientos del viernes. La primera práctica transcurrió sin tiempos oficiales por el agua sobre el asfalto, mientras que los equipos también terminaron de confirmar modificaciones mecánicas que tendrán consecuencias directas después de la qualy. La mayoría de las sanciones se vincula con una actualización de Mercedes para su propulsor. La marca alemana introdujo una nueva especificación de turbo dentro del sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización, conocido como ADUO. Varios equipos clientes adoptaron el componente, aunque la decisión no tuvo el mismo costo para todos los pilotos.

PUBLICIDAD

El piloto de McLaren, Oscar Piastri, tuvo una sanción de 10 posiciones (REUTERS/Jeenah Moon)

Oscar Piastri, piloto de McLaren, utilizará el quinto motor de combustión interna de la temporada. El reglamento permite cuatro sin penalización, por lo que la primera infracción sobre esa cuota implica un retroceso de 10 posiciones. Incluso si el australiano consigue la pole position, su mejor posición de partida posible será la undécima. El cambio también permite a Piastri utilizar el turbo actualizado de Mercedes. Su compañero, Lando Norris, recibió esa misma evolución sin castigo debido a que se mantiene dentro del límite anual de componentes.

El piloto español Carlos Sáinz recibió una sanción de 10 posiciones (EFE/ SHAWN THEW)

Carlos Sainz afrontará una situación similar con Williams. El español montará su quinto turbo de la temporada y perderá 10 lugares en la parrilla. La sanción golpea sus opciones en un circuito donde las extensas rectas podían ofrecer una oportunidad para el equipo británico, aunque deberá recuperar posiciones desde el inicio. Su compañero Alexander Albon también incorporó la evolución de Mercedes, pero no superó su asignación de elementos y podrá conservar el resultado que logre en la clasificación. Los dos Alpine, que también cuentan con unidades de potencia Mercedes, están en condiciones de utilizar la mejora sin recibir una sanción.

PUBLICIDAD

Cinco de los seis autos impulsados por Mercedes adoptaron el nuevo turbo. La excepción es George Russell, quien seguirá con la especificación anterior. Mercedes optó por proteger su posición de salida en un tramo final de temporada en el que Russell busca el subcampeonato.

El campeón del mundo Kimi Antonelli recibió 5 lugares de sanción (REUTERS/Jeenah Moon)

El campeón mundial Kimi Antonelli también montará un nuevo motor de combustión interna. En su caso, se trata de la sexta unidad del año. La diferencia con Piastri reside en que el italiano ya había superado antes el límite reglamentario. Por eso, la nueva infracción acarrea una penalización de cinco puestos, en lugar de 10.

PUBLICIDAD

Antonelli recibirá además el turbo actualizado de Mercedes, aunque ese cambio no genera una sanción adicional. El componente se encuentra dentro de la asignación permitida para el piloto italiano. El equipo decidió aprovechar el fin de semana de Las Vegas para evaluar la evolución en condiciones de competencia, con el campeonato de pilotos ya definido.

La normativa establece una escala progresiva: la primera vez que un piloto excede la cantidad autorizada de un componente de la unidad de potencia recibe 10 puestos de penalización. Si vuelve a superar el límite con ese mismo elemento, la siguiente infracción se castiga con cinco lugares. Cuando se combinan sanciones por varias piezas en un mismo Gran Premio, los retrocesos se acumulan.

PUBLICIDAD

Oliver Bearman fue snacionado con 35 posiciones (REUTERS/Daniel Cole)

El panorama más complejo será el de Oliver Bearman. Haas instaló en su monoplaza un nuevo motor de combustión interna, un turbo, un MGU-K y otros elementos de la unidad de potencia. La suma de los cambios deriva en una penalización de 35 puestos.

La decisión de Haas implica una apuesta por contar con componentes frescos para las últimas carreras del calendario, aunque obliga a Bearman a plantear una prueba de recuperación en un trazado urbano donde los adelantamientos exigen precisión y la degradación de neumáticos puede abrir alternativas estratégicas.

Lance Stroll recibió 10 puesto de sanción (REUTERS/Jeenah Moon)

Lance Stroll, de Aston Martin, completará la lista de sancionados. El canadiense utilizará una nueva batería y una nueva centralita electrónica. Con esos cambios, llegará a su noveno sistema de almacenamiento de energía y a su octava unidad de control electrónico, muy por encima de las tres permitidas durante la temporada.

PUBLICIDAD

La combinación de ambas modificaciones supone una pérdida de 10 lugares en la parrilla. Stroll se suma así a Piastri, Sainz, Antonelli y Bearman en una grilla que puede presentar un orden distinto al que surja de la sesión clasificatoria.