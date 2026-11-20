Goodbye Seoul presenta su tráiler.

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NEOWIZ y JINO Games anunciaron que Goodbye Seoul, una aventura narrativa de puzles con estética pixelada, llegará a PC mediante Steam a inicios de 2027. El juego seguirá a una estudiante que recorre una Seúl devastada mientras busca información sobre un programa secreto de evacuación espacial antes del impacto de un asteroide.

Seis meses antes del impacto

La historia comienza cuando quedan seis meses para que un asteroide choque contra la Tierra. La noticia convirtió a Seúl, antes una ciudad concurrida, en un territorio en ruinas donde la esperanza desapareció y los supervivientes pueden representar una amenaza.

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La protagonista es Rion, una estudiante que entra en la ciudad siguiendo las pistas de lo que podría ser la última posibilidad para la humanidad. Su objetivo será descubrir la verdad detrás de un proyecto clandestino destinado a evacuar personas al espacio antes de la destrucción del planeta.

Ese programa será el principal misterio de la trama. Durante el recorrido, Rion tendrá que encontrar indicios ocultos y reunir información para reconstruir qué ocurrió con el proyecto, quiénes están involucrados y si todavía existe una oportunidad de escapar. La búsqueda también abordará sus dudas personales y las razones que puede encontrar para seguir viviendo frente a una catástrofe inevitable.

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El viaje incluirá encuentros con supervivientes desesperados y alidos inesperados. La descripción oficial advierte que la ciudad no será un lugar seguro: los edificios se están derrumbando, los recursos son limitados y algunas de las personas que permanecen allí reaccionarán de forma hostil.

Puzles, exploración y supervivencia

Goodbye Seoul combina plataformas, exploración y puzles dentro de una experiencia centrada en la historia. Un juego de plataformas y puzles exige desplazarse por distintos escenarios mientras se observan elementos del entorno y se resuelven problemas para abrir rutas o avanzar en la narración.

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Los jugadores deberán utilizar los objetos y las estructuras de cada zona para superar obstáculos. Los detalles visuales también tendrán importancia, ya que pueden esconder pistas relacionadas con el plan de evacuación o indicar una forma segura de atravesar las ruinas.

El diseño evitará que cada peligro se resuelva mediante una confrontación directa. Rion podrá aprovechar el escenario para esquivar amenazas y mantenerse fuera del alcance de supervivientes hostiles. Observar, pensar y elegir una ruta será una parte central de la supervivencia.

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Esta estructura une los puzles con el misterio principal. Cada pista encontrada ayudará a completar la historia del proyecto espacial, mientras el límite de seis meses mantiene una cuenta regresiva constante dentro del relato. La pregunta que guía la campaña será si Rion logrará descubrir la verdad a tiempo.

Goodbye Seoul, de JINO Games

Lanzamiento confirmado para Steam

NEOWIZ publicará Goodbye Seoul y JINO Games estará a cargo de su desarrollo. La ventana anunciada sitúa el estreno durante los primeros meses de 2027, aunque todavía no hay una fecha específica. La ficha de Steam ya permite consultar su descripción y seguir el proyecto antes del lanzamiento.

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El anuncio menciona únicamente la versión para PC. Hasta el momento no se informaron ediciones para consolas ni otras plataformas, tampoco detalles sobre requisitos técnicos, precio o idiomas disponibles dentro del juego.

La confirmación de la ventana de lanzamiento estuvo acompañada por un nuevo tráiler centrado en el periodo previsto para su estreno. El material fue presentado en versiones en inglés y coreano.

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