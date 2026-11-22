El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una ceremonia para la firma de un decreto que regula el fin de la jornada laboral 6x1, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 19 de noviembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió el plan de ajuste fiscal de su Gobierno y rechazó las presiones que atribuyó al mercado financiero, al sostener que las medidas buscan recuperar el control de las cuentas públicas sin afectar la educación, la sanidad ni los programas sociales.

Durante una transmisión en directo por redes sociales, Lula cuestionó la respuesta de los mercados tras su reelección y luego de que el Congreso aprobara en el Senado las primeras iniciativas de su administración para afrontar el déficit fiscal y la deuda pública.

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“El mercado lo sabe porque me conoce: fui el presidente que más superávit primario generó en este país. Lo que no puedo seguir aceptando es que esa pandilla de jóvenes adinerados de Faria Lima (un barrio rico de São Paulo) se pasen el día cuestionando la seriedad del Gobierno”, recalcó el mandatario.

Lula apuntó contra un sector de la comunidad empresarial y sostuvo que sus objeciones no responden a la desigualdad, sino a la defensa de sus intereses económicos. Faria Lima, en São Paulo, concentra sedes de bancos, fondos de inversión y otras firmas del sistema financiero brasileño.

“Yo soy quien se preocupa por los pobres, mi Gobierno lo hace, y ustedes, quienes votaron por mí, también se preocupan. Vamos a dirigir el país de la forma como queremos. No es el sistema financiero el que me va a decirnos cómo dirigir el país”, afirmó.

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Una vista aérea tomada con un dron muestra el edificio de la sede del Banco Central en Brasilia, Brasil (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)

El presidente también respondió a dirigentes de izquierda que cuestionaron los recortes previstos para contener el gasto estatal. “El proyecto prevé un corte lineal de las renuncias fiscales y no afecta a pequeñas empresas, porque hay empresas que no pagan impuestos. Por eso los empresarios son contrarios. Lo que me extraña es que los compañeros de izquierda no le den valor a eso”, expresó

Lula defendió la necesidad de controlar el presupuesto para garantizar la gestión del Gobierno durante el próximo año. “De hecho, no hubo ninguna reforma tributaria. Lo que ocurrió fue un ajuste para que el presupuesto de la Unión nos permita tener control sobre el presupuesto el próximo año. Si no tenemos control sobre el presupuesto, no podemos gobernar”, defendió.

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El jefe de Estado aseguró que mantiene las promesas de campaña y descartó reducciones en áreas sociales. El ajuste, precisó, limitará parte de las exenciones fiscales destinadas a grandes empresas para aumentar la recaudación tributaria. En ese sentido, sostuvo que esa decisión no implicará un “fraude electoral”, como plantearon algunos de sus críticos, y reiteró que su Gobierno no aplicará recortes sobre educación, sanidad ni programas sociales.

Un panel electrónico en la B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) muestra la actividad del mercado financiero tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en São Paulo, Brasil. 26 de octubre de 2026 (REUTERS/Jean Carniel)

En el ámbito político, Lula da Silva sostuvo que su victoria electoral evitó una “derrota simbólica” para la mayor economía de América Latina y afirmó que existió temor internacional ante la posibilidad de una pérdida del régimen democrático en el país.

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“Hubo un cierto pavor en todo el mundo porque si perdiésemos las elecciones sería una derrota simbólica en el país mas importante de América Latina, que perdería el régimen democrático”, afirmó el mandatario durante una transmisión en vivo en redes sociales.

Lula aseguró que los gobiernos de distintos países siguieron las elecciones presidenciales de octubre y reaccionaron con preocupación tras su derrota en la primera vuelta.

El dirigente progresista obtuvo la reelección el 25 de octubre para un cuarto mandato no consecutivo. En la segunda vuelta, reunió el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. La respuesta se reflejó en una caída de la bolsa de São Paulo durante la última semana y en la suba del dólar, que alcanzó su mayor cotización en más de un año.

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(Con información de Europa Press)