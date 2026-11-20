Mauricio Sulaimán aprueba que Canelo Álvarez rete a Willy Hutchinson por el título semipesado del CMB ( REUTERS/Stringer)

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El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) autorizó que Saúl Canelo Álvarez dispute el título semipesado del organismo ante el campeón escocés Willy Hutchinson, sin imponer una defensa obligatoria al púgil británico. En medio de la controversia que provocó la decisión de Mauricio Sulaimán por negarle la oportunidad a Lester Martínez de retar a Canelo, el campeón tapatío ya tendría rival para 2027.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, confirmó que el combate sería aprobado si el tapatío decide subir de división. Y es que, con el reciente campeonato que recuperó Saúl Álvarez, el organismo le ha dado prioridad a lo que decida Canelo para 2027. En la 64a Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el presidente del organismo explicó lo que pasará con las peleas mandatorias.

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Ahora, con las intenciones de Canelo de subir de categoría, Mauricio Sulaimán le daría la aprobación, según declaraciones que dio a Sky Sports. El CMB está dispuesto a aprobar si el tapatío decide subir de división.

Eddy Reynoso aseguró que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (IG/ @caneloteam)

“Si decide competir en el peso semipesado, la pelea sería aprobada sin problemas”, declaró Sulaimán a Sky Sports. El dirigente añadió que, si Álvarez opta por permanecer en supermediano, también tendría otras alternativas disponibles.

El camino de Canelo hacia el peso semipesado

El presidente del CMB precisó a Sky Sports que Álvarez tiene libertad para elegir a su siguiente rival. “Dejamos esa división abierta, sin una resolución definitiva”, explicó sobre el panorama de las 175 libras, y consideró que el duelo con Hutchinson “es, sin duda, una posibilidad”.

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Hutchinson obtuvo el campeonato vacante al derrotar a Joshua Buatsi el 7 de noviembre, según Sky Sports. Canelo Álvarez, por su parte, recuperó el cinturón supermediano del CMB tras vencer a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

Willy Hutchinson apuntó contra Canelo Álvarez después de que el mexicano recupera el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (REUTERS).

Sulaimán recordó a Sky Sports que el regreso de Canelo ocurrió después de un periodo de dificultades, que incluyó la derrota ante Terence Crawford en 2025, una lesión y una cirugía. “Tras la forma en que conquistó el título y lo celebró, se ha tomado un tiempo de descanso”, afirmó.

Willy Hutchinson presume ventaja física ante Canelo

El campeón escocés sostuvo ante The Sun que su tamaño marcaría diferencias si se concreta el combate. “Creo que Canelo es demasiado pequeño. Yo sería demasiado grande para él. Está viejo. Me encantaría aterrorizarlo”, aseguró Hutchinson, quien respondía así a declaraciones del entrenador de Álvarez, Eddy Reynoso, que colocaban al escocés entre los posibles rivales para 2027.

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The Sun indicó que el equipo de Álvarez comenzaría conversaciones con Frank Warren, promotor de Queensberry, para explorar las condiciones de una posible pelea. No hay un acuerdo confirmado, pero Hutchinson ya fijó un tono desafiante ante la eventual llegada de Canelo al peso semipesado.

Lester Martínez no peleará con Canelo Álvarez

Lester Martínez retuvo el título interino supermediano del CMB al vencer por nocaut técnico a Luka Plantić en el décimo asalto en Los Ángeles. (Captura de pantalla)

El CMB impide que Lester Martínez enfrente de inmediato a Saúl Álvarez por los campeonatos indiscutidos de las 168 libras, pues considera que el guatemalteco, campeón interino y retador oficial, aún debe continuar su proceso antes de medirse al mexicano. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, dio a conocer la determinación durante la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo.

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El regreso de Álvarez al cuadrilátero tampoco tiene fecha ni rival confirmados. Durante los pronunciamientos surgió la posibilidad de que reaparezca en febrero y sostenga hasta tres peleas en 2027, aunque ni el boxeador ni el CMB han anunciado formalmente ese calendario.

Martínez cuestionó que su oportunidad se aplace pese a ocupar un sitio en los escalafones de la división. El púgil señaló que el tiempo adicional también puede servir para mejorar su preparación antes de buscar el combate que pretende.

“Hay que hacer valer nuestros derechos; la posibilidad está a la vuelta de la esquina. Había escuchado algo así, pero ahora vamos a tener más tiempo de preparación. Se va a dar, es la pelea que todos quieren”, manifestó el guatemalteco en la convención.

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