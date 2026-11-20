DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 20 de noviembre
Práctica libre 3: 21.30 (Argentina)
Sábado 21 de noviembre
Clasificación: 01.00 (Argentina)
Domingo 22 de noviembre
Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Últimas actualizaciones
Así es el circuito del Gran Premio de Las Vegas:
La lluvia condicionó las primeras prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. En el primer ensayo no se registraron tiempos, ya que todos los pilotos utilizaron neumáticos para lluvia extrema. La pista mejoró durante la segunda sesión nocturna y George Russell, de Mercedes, marcó el mejor registro con 1:47.272. Pierre Gasly sorprendió al finalizar segundo, a solo 71 milésimas del británico.
Franco Colapinto completó una actuación consistente y terminó noveno en la segunda práctica, con una vuelta de 1:49.229. Los Alpine salieron a pista recién en la media hora final del entrenamiento, cuando el asfalto de Nevada permitió el uso de neumáticos intermedios. El argentino quedó a casi dos segundos de Russell y aportó señales positivas para el equipo francés de cara al resto del fin de semana.
El ritmo de Alpine ubicó a Gasly y Colapinto por delante de varios rivales, incluido Max Verstappen, quien terminó 13°. Isack Hadjar, compañero del neerlandés en Red Bull, fue cuarto. En contraste, Racing Bulls tuvo una sesión complicada: Liam Lawson y Arvid Lindblad cerraron en los puestos 16 y 17, en un fin de semana relevante para la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores, donde el equipo mantiene una ventaja de 45 puntos sobre Alpine.
Franco Colapinto volverá a girar este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, luego de una sólida actuación en Interlagos, donde finalizó por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. El piloto argentino concluyó en el 13° puesto después de una largada adversa que lo hizo caer hasta la 18ª posición. Pese a ese contratiempo y a las complejas condiciones por la lluvia sobre el circuito paulista, el auto número 43 de Alpine se destacó con una firme defensa ante los intentos de sobrepaso de Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad.
La lluvia llegó en la vuelta 57 y sumó tensión al cierre de la carrera en Brasil. Colapinto mantuvo un ritmo competitivo y, antes de pasar por boxes para montar neumáticos intermedios, superó de manera sorpresiva a Gasly en la curva 12. Esa maniobra le permitió ingresar a los pits antes que el francés y conservar la posición hasta la bandera a cuadros.
Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Circuito callejero de Las Vegas. Tras las dos primeras prácticas libres, las distintas escuderías buscarán ultimar detalles en la FP3, que se llevará adelante esta noche. Luego, el sábado a la 1 de la mañana, se disputará la clasificación.