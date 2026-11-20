Franco Colapinto volverá a girar este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, luego de una sólida actuación en Interlagos, donde finalizó por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly. El piloto argentino concluyó en el 13° puesto después de una largada adversa que lo hizo caer hasta la 18ª posición. Pese a ese contratiempo y a las complejas condiciones por la lluvia sobre el circuito paulista, el auto número 43 de Alpine se destacó con una firme defensa ante los intentos de sobrepaso de Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad.