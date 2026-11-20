Flavio Briatore habló en la conferencia de prensa oficial de la FIA antes del GP de Las Vegas (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

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Flavio Briatore resumió la temporada de Alpine en un sólo término: “ni”. Ni bien ni mal. Esa fue la síntesis que ofreció el jefe del equipo francés en la conferencia de prensa de la FIA, en la previa al Gran Premio de Las Vegas, donde reconoció pérdidas de puntos en la recta final, pero también subrayó la distancia recorrida respecto al equipo que heredó en 2024.

El objetivo declarado de Briatore al inicio de la temporada era terminar en la sexta posición del Campeonato de Constructores, y eso es, en líneas generales, lo que ocurrirá. “¿Qué grado de satisfacción te aporta ese progreso?“, le preguntaron tras pasar del último puesto el año pasado al sexto ahora. ”Es ‘ni’. Eso significa que no, que sí, que está en medio".

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Pero la valoración del directivo fue más matizada: “Estamos perdiendo muchos puntos en la última parte de la temporada. El equipo ha luchado, el piloto ha luchado, pero, sea como sea, estamos perdiendo muchos puntos porque, normalmente, habríamos terminado en quinta posición”. A falta de las últimas tres fechas del año, Alpine acumula 69 puntos frente a los 114 de Racing Bulls, que ocupa la quinta plaza. Franco Colapinto aportó 27 unidades —12° en el torneo de pilotos— y Pierre Gasly, 42 —10°—.

A pesar de las autocríticas, Briatore fue contundente al trazar el paralelo con la temporada anterior, cuando Alpine cerró último en el campeonato con apenas 22 puntos. “En comparación con lo que tenía a principios de 2024, es un gran salto, es un gran salto”, afirmó, y enumeró los factores que explican ese progreso: “Ahora el equipo está unido. La ingeniería y la parte técnica están, más o menos, a la altura. Vuelve a ser un equipo de carreras. Eso es lo más importante”.

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Briatore en Las Vegas (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

También se mostró expectante de cara a la unión que tendrá el equipo con la firma “Gucci”: “Y contamos con un gran patrocinador para la próxima temporada y, sinceramente, si me preguntas si estoy contento, sí, no estoy en las nubes, pero el equipo está mucho mejor. Eso es lo que veo cada día”.

Cuando le preguntaron si Alpine puede pelear con los equipos punteros, Briatore recurrió a su propia trayectoria como respaldo. “Es posible. Lo hemos conseguido en 1994, en 2006, en 2008 y en 2007”, dijo, y agregó el ejemplo de McLaren: “Recuerdo que McLaren, en la época de Fernando, también era un desastre como equipo. Y lograron ponerlo todo en orden”.

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Para eso, planteó que la mejora debe ser integral: “Se necesita un poco de tiempo. Hay que ir en la dirección correcta, pero la Fórmula 1, en realidad, es cuestión de sincronización y organización del piloto. Sin cometer errores, y son un montón de pequeños detalles”.

“Tenemos que ir a una, no es solo el piloto ni solo el equipo. Todo: la parada en boxes tiene que ser correcta, la estrategia tiene que ser correcta, la ingeniería tiene que ser correcta. El coche puede ser bueno, el piloto tiene que hacer su trabajo, pero esto es lo que necesitamos tener. Si todo funciona bien, no creo que sea fácil, pero el año que viene estar dos, tres o diez puntos detrás de McLaren ya es un gran éxito”, reflexionó.

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Otros temas abordados en la conferencia

Briatore también se pronunció sobre el posible regreso de los motores V8 para 2030. “Estoy totalmente de acuerdo. Básicamente, tenemos el acuerdo. No está firmado, pero parece que todo el mundo está de acuerdo”, señaló, y explicó su postura: “Necesitamos un motor que haga mucho ruido, un motor sencillo. quizá con algo de KERS o cosas por el estilo, nada tan complejo como lo que tenemos ahora”. Sobre el motor Mercedes que utiliza Alpine, indicó satisfacción con el primer año de relación: “Creo que con Mercedes tenemos uno de los mejores motores de la Fórmula 1”.

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