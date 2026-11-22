El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, hablan ante los medios al comienzo de su reunión en Kiev, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, el 21 de noviembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, como un “asesino a sangre fría” y reclamó una mayor ayuda europea a Ucrania tras los incidentes registrados en Polonia con misiles y un dron ruso.

Streeting visitó Kiev después de reunirse el viernes en Polonia con militares británicos que participan en el ejercicio Koalicja, un simulacro para preparar a la coalición de voluntarios ante un eventual despliegue en la Ucrania de posguerra.

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“Nadie ha hecho más que el presidente (Volodimir) Zelensky por la libertad y la democracia en Europa desde Churchill. Un honor estar en Kiev para hablar de qué más podemos hacer para ayudar a Ucrania a superar este invierno. Reino Unido y Europa están junto a Ucrania y lo seguirán estando todo el tiempo que haga falta”, publicó el ministro en redes sociales el sábado.

El funcionario británico expresó la postura de Londres sobre el accionar del líder ruso tras el encuentro trilateral entre Putin, el presidente Donald Trump y el dictador chino Xi Jinping en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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“De nada sirve que Putin acuda a cumbres internacionales, recorra la alfombra roja y hable el lenguaje de la paz, si en los días siguientes asistimos a intensos bombardeos, especialmente contra infraestructuras civiles. Por eso creo que en Europa sabemos exactamente a quién nos enfrentamos con Putin: un asesino a sangre fría”, afirmó Streeting.

British Defence Secretary Wes Streeting speaks to the media at the beginning of a meeting with Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy in Kyiv, amid Russia's attack on Ukraine, November 21, 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El viernes, dos misiles rusos y un aparato que las autoridades sospechan que era un dron cayeron en territorio polaco. Uno de los proyectiles impactó a unos 35 kilómetros del lugar donde se desarrollaba el ejercicio militar con presencia de tropas británicas.

“Lo ocurrido en Polonia, que fue una provocación escandalosa, y tal y como escucharon ayer del Gobierno polaco y del secretario general de la OTAN, parece más que una coincidencia que esas violaciones del espacio aéreo tuvieran lugar al mismo tiempo que el ejercicio de la fuerza para Ucrania”, sostuvo.

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Streeting afirmó que la respuesta a esos incidentes debe pasar por aumentar el apoyo a Kiev. “El mensaje que debemos enviar al Kremlin, la disuasión que necesitamos, es que Putin -y quienes le rodean- deben comprender que cuanto más intenten disuadir a Europa de apoyar a Ucrania, más intensificaremos nuestros esfuerzos”, matizó.

El ministro reclamó una respuesta internacional tras la caída de los proyectiles en territorio polaco, y pidió a los aliados europeos que refuercen su apoyo militar a Ucrania. “La mejor respuesta, y la que instaría a todos nuestros aliados a adoptar, es hacer más por apoyar a Ucrania”, señaló.

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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks to the media at the beginning of a meeting with British Defence Secretary Wes Streeting in Kyiv, amid Russia's attack on Ukraine, November 21, 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, aseguró el sábado 21 de noviembre que la alianza defenderá “cada centímetro del territorio polaco”, tras la denuncia de Varsovia sobre una presunta violación rusa de su espacio aéreo.

“Puedo garantizar que la OTAN defenderá cada centímetro del territorio polaco”, declaró Rutte en Varsovia, un día después de que Polonia informara el ingreso de tres objetos que podrían corresponder a dos misiles y un dron de origen ruso.

Por su parte, el secretario general señaló que el comandante supremo aliado en Europa, el general Alexus Grynkewich, adoptará las medidas necesarias para identificar cualquier amenaza contra las capacidades de defensa y disuasión de la alianza. Rutte indicó que el mando de la OTAN también aplicará los ajustes que considere necesarios, de acuerdo con la agencia de prensa polaca PAP.

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Ucrania y Reino Unido firman acuerdos para la producción de drones

Kiev firmó con Londres acuerdos para producir de forma conjunta drones de alcance medio y largo destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas, informó el ministro de Defensa de Ucrania, Yevgueni Jmara.

“Drones ucranianos de alcance medio y de larga distancia serán producidos para las Fuerzas de Defensa” gracias a unos “importantes acuerdos” suscritos con Streeting, escribió Jmara en Telegram.

Un dron es desplegado en medio de la invasión rusa (Europa Press)

El ministro ucraniano no precisó las condiciones ni el cronograma de los convenios, pero afirmó que los proyectos apuntan a reforzar las capacidades militares de ambos países y acelerar el desarrollo de sus industrias de defensa.

“Ucrania cuenta con soluciones de defensa eficaces y una experiencia inestimable en la lucha contra el enemigo. Las estamos combinando con las capacidades de producción del Reino Unido para ampliar más rápidamente los medios probados para nuestras Fuerzas de Defensa”, agregó Jmara.

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(Con información de Europa Press)