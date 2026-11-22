La Callejera fue una de las primeras bandas que se presentó en la primera noche de República Folklore (Dale Play)

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Desde el mediodía del sábado, miles de personas comenzaron a llegar al Parque de la Ciudad, ubicado sobre la avenida Coronel Roca 4113, en el sur porteño, para vivir la primera edición de República Folklore en Buenos Aires. El festival transformó el extenso predio en una celebración de las tradiciones nacionales, con tres escenarios que funcionaron de manera simultánea, una feria gastronómica dedicada a la cocina regional, puestos de artesanías y pistas destinadas al baile.

Convertido en un festival de experiencias y de música porteña y bonaerense, con el folklore del interior como protagonista absoluto, el parque volvió a abrir sus puertas al público después de haber permanecido cerrado durante más de 20 años como predio de juegos y diversiones.

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Desde el primer momento, el ambiente quedó definido por un fuerte contraste entre los elementos que convivían en el lugar. La música nativa compartía el espacio con el pasado del predio: una torre espacial de aspiraciones futuristas, restos de modernismo catalán que en algún momento buscaron llevar a Buenos Aires y las estructuras metálicas de juegos mecánicos abandonados. Esa convivencia entre el folklore y las huellas del parque también incluyó una resignificación condensada en Pampa, un escenario montado dentro de la montaña rusa, una instalación que llevó la mística del encuentro a otro nivel.

República Folklore - Nahuel Pennisi (Dale Play)

Favorecida por una típica tarde primaveral, la jornada se desarrolló bajo un cielo parcialmente nublado y con una temperatura que, desde el mediodía, permitió que familias, parejas y grupos de amigos se instalaran en los espacios verdes. Con sillas, reposeras y mate, los asistentes ocuparon distintos sectores del parque sin que las lluvias interrumpieran la experiencia que se extendió durante la tarde.

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Desde el inicio, el predio reflejó la máxima expresión de las tradiciones argentinas. Hubo fogones, partidas de truco y personas sentadas en reposeras que tomaban mate mientras escuchaban la música que acompañó y marcó el pulso de toda la jornada. Después de las 15 horas, Nahuel Pennisi fue uno de los protagonistas sobre el escenario principal: ofreció uno de los primeros shows que reunió mayor convocatoria y uno de los momentos que el público más esperaba durante la tarde.

República Folklore - Nahuel Pennisi (Dale Play)

El artista porteño permaneció sentado junto a su guitarra y sostuvo durante casi una hora un clima íntimo, que se impuso incluso sobre la multitud agolpada frente a la valla. El repertorio consistió, principalmente, en un recorrido de homenajes. El primero estuvo dedicado a León Gieco e incluyó piezas de aires folklóricos, entre ellas “Canción para Carito”, escrita por Gieco junto a Antonio Tarragó Ros.

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Más tarde, Pennisi rindió homenaje a Mercedes Sosa, la artista que llevó el folklore a su máxima expresión y lo elevó a lo más alto, con temas que la cantante tucumana popularizó. Entre ellos estuvo la emblemática “Zamba para no morir”, de Hamlet Lima Quintana, una canción que Pennisi retomó para su último álbum. Ante la sola mención de la Negra, el público reaccionó de inmediato con aplausos prolongados, cánticos y pañuelos que se ondeaban frente al escenario.

Cuti y Roberto hicieron vibrar al público con sus clásicos

Poco antes de que terminara la presentación del único artista que jugó con la camiseta de local, Los Alonsitos ocuparon su lugar en el escenario para impartir una clase de chamamé y folklore. El conjunto correntino, referente del género desde 1985, desplegó un repertorio de clásicos que el público coreó de principio a fin. “Paloma Blanca”, “Hasta que amanezca”, “Chamamé de los esteros” y “Así se baila el chamamé” fueron algunos de los momentos de mayor euforia colectiva. Las pistas de baile se desbordaron y el sapucay resonó en cada rincón del predio.

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Luego llegó el turno de Cuti y Roberto Carabajal, el dúo santiagueño que desde 1988 integra el cancionero popular argentino con una obra de más de 270 composiciones registradas. Tío y sobrino, referentes indiscutidos de la chacarera, recorrieron varios de sus clásicos más queridos. “Entre a mi pago sin golpear”, “La pucha con el hombre”, “Dejame que me vaya” y “Cuando me abandone el alma” arrancaron los cánticos de un público que acompañó cada estrofa de memoria. Durante toda la actuación, quienes eligieron quedarse frente al escenario de la dupla de parientes no dejaron de bailar las danzas tradicionales. Chacareras y zambas se sucedieron entre el gentío, sin que nadie abandonara la pista.

Cazzu cantó en guaraní y le hizo un homenaje a Teresa Castro

Abel cantó sus clásicos como "La llave"

Después llegó el turno de otra de las actuaciones más esperadas de la noche: la de Cazzu. La jujeña, referente del trap argentino con temas como “Nena Trampa”, “Mucha Data”, “Nada” y “Loca”, sorprendió al público con un recorrido que fue más allá de su zona de confort. Rindió homenaje a Teresa Castro, interpretó una canción de artistas bolivianos en guaraní y se animó tanto a la zamba como a la chacarera.

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El set también incluyó canciones de Latinaje, su tercer álbum, editado en abril de 2025, en el que recorre géneros como el tango, la chacarera, el corrido tumbado, el bolero y el merengue. Para el cierre eligió “Con Otra”, uno de los temas más celebrados del disco. La canción se convirtió en el broche de un show que arrancó ovaciones y terminó con papel picado que volaba por encima de la cabeza de la gente.

La noche también tuvo a Abel Pintos como uno de sus momentos más esperados. El bahiense, que debutó a los 13 años con Para cantar he nacido y que hoy es una de las voces más convocantes del folklore argentino, repasó los hitos de una trayectoria que supera los 25 años. “Aquí te espero”, “No me olvides”, “La llave” y “Cien años” sonaron en un predio que coreó esas canciones como si fueran himnos. Entre los pasajes más emotivos de la noche estuvo el homenaje que el artista dedicó a Mercedes Sosa y a Gustavo Cerati, dos figuras que, desde universos distintos, marcaron a fuego la música argentina. Su capacidad para moverse entre el folklore más puro y el pop, sin perder identidad, quedó expuesta en cada una de las canciones.

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La Sole se llevó todos los aplausos de la noche

La noche también dejó espacio para La Sole. La arequiteña que revolucionó el folklore a los 15 años desde el escenario de Cosquín y que convirtió “A Don Ata”, “El bahiano”, “Tren del cielo” y “Brindis” en clásicos ineludibles del género, confirmó que su vínculo con el público no tiene fecha de vencimiento. El clásico revoleo del poncho marcó la señal de largada de su presentación. Más tarde, invitó al escenario a su hermana Natalia Pastorutti para cantar juntas “Tren del cielo”, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

En el centro del escenario, un pequeño fogón encendido reforzó la atmósfera de fiesta criolla. La presencia de bailarines completó una puesta en escena que fue, de principio a fin, una gran performance. Cada canción se convirtió en una celebración colectiva, con el predio transformado en una sola voz.

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El gran cierre de la jornada quedó en manos de Chaqueño Palavecino. El cantautor salteño, referente del folklore del noroeste argentino y con más de tres décadas de carrera, desplegó el repertorio que lo consagró. “Amor salvaje”, “La ley y la trampa”, “Chacarera del olvido” y “A don Amancio” cerraron una noche que había comenzado con la promesa de un festival inédito para Buenos Aires y que terminó por confirmarla con creces que el