Las instituciones estatales atienden la emergencia (Prefectura Guayas)

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Ecuador enfrenta un nuevo fenómeno de El Niño con una referencia histórica difícil de ignorar: la catástrofe de 1997-1998, que dejó cientos de fallecidos, destruyó infraestructura y provocó pérdidas económicas multimillonarias. Casi tres décadas después, el país dispone de mecanismos de monitoreo climático y de una estructura institucional especializada en gestión de riesgos, pero las inundaciones, los deslizamientos y los daños a viviendas y carreteras continúan afectando a amplios sectores de la población. La evolución del evento actual plantea una pregunta sobre cuánto ha avanzado Ecuador en la reducción de su vulnerabilidad frente a las lluvias extremas.

El antecedente más devastador se remonta a finales de 1997, cuando el calentamiento extraordinario del océano Pacífico alteró los patrones de precipitación y desencadenó una prolongada emergencia, especialmente en la región costera. Según la evaluación elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los daños alcanzaron los USD 2.869,3 millones, una cifra equivalente a aproximadamente el 15% del producto interno bruto ecuatoriano de entonces. La magnitud de las pérdidas evidenció la exposición de las actividades productivas y de la infraestructura nacional a los fenómenos climáticos.

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El impacto económico no se limitó a las viviendas destruidas o las carreteras interrumpidas. El informe de la CEPAL calculó pérdidas por USD 1.515,7 millones en los sectores productivos, de los cuales USD 1.243,7 millones correspondieron a las actividades agropecuarias y pesqueras. Otros USD 830,3 millones estuvieron relacionados con infraestructura, principalmente transporte y telecomunicaciones. La interrupción de las conexiones terrestres, las dificultades para comercializar productos y los daños agrícolas extendieron las consecuencias de las inundaciones mucho más allá de las zonas directamente anegadas.

Fotografía reciente que muestra una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador) debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño (EFE/ Carolina Peñafiel)

En 2026, el fenómeno vuelve a desarrollarse en un escenario de riesgo elevado. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) declaró oficialmente su presencia el 28 de agosto y, al día siguiente, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos estableció alerta roja en todo el territorio ecuatoriano. La decisión respondió al calentamiento oceánico y a las perspectivas de intensificación de las precipitaciones durante los últimos meses del año.

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El balance oficial permite dimensionar los efectos iniciales. Según el informe de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, actualizado al 19 de noviembre, 102.187 personas habían sido impactadas por las lluvias desde el 29 de agosto. Durante ese período se contabilizaron 1.716 eventos adversos en las 24 provincias, distribuidos en 172 cantones y 555 parroquias. Las inundaciones representaron el 59,62% de los incidentes registrados, seguidas por los deslizamientos, con el 16,67%.

La distribución territorial también revela continuidades históricas. Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Manabí figuran entre las provincias con mayores afectaciones actuales, territorios que ya experimentaron consecuencias severas durante el episodio de finales del siglo pasado. La recurrencia de inundaciones en estas zonas responde, entre otros factores, a sus características geográficas, la presencia de extensas cuencas hidrográficas y la exposición de poblaciones e infraestructura a los desbordamientos.

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Uno de los elementos que distingue el escenario actual es la posibilidad de observar con mayor anticipación la evolución del fenómeno. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y el Comité ERFEN realizan seguimiento de las temperaturas oceánicas, las condiciones atmosféricas y las perspectivas de precipitación. Sin embargo, la capacidad de anticipar una amenaza no equivale necesariamente a impedir sus consecuencias. Las alertas meteorológicas deben traducirse en medidas de protección territorial, mantenimiento de infraestructura y preparación comunitaria.

Fotografía tomada este martes que muestra los mástiles de la embarcación turística Morgan, la cual sufrió un incidente este lunes mientras estaba amarrada en el Malecón 2000 de Guayaquil (Ecuador) (EFE/ José Jácome)

Los registros de Guayaquil ilustran las diferencias entre ambos episodios. Según datos históricos del INAMHI recogidos por Primicias, septiembre de 1997 acumuló 12,4 milímetros de lluvia en la estación del aeropuerto, mientras que en septiembre de 2026 se registraron 173,2 milímetros. Durante los primeros veinte días de octubre de este año se acumularon 242,2 milímetros, frente a los 94,4 milímetros de todo octubre de 1997. No obstante, estas diferencias corresponden a períodos específicos y no permiten concluir que el fenómeno actual será más destructivo que el de hace 29 años.

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La experiencia de 1997-1998 también dejó advertencias sobre la relación entre infraestructura y riesgo. Un estudio del Ministerio de Salud Pública, elaborado con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, identificó problemas de drenaje natural en la Costa, obstrucciones al flujo de agua y daños en carreteras y puentes que agravaron las inundaciones. En Santa Rosa, provincia de El Oro, las precipitaciones de noviembre de 1997 provocaron una emergencia con miles de evacuados y damnificados. El documento recogió hipótesis sobre la influencia de determinadas construcciones en el comportamiento del agua, además de las lluvias extraordinarias.

En el presente episodio, los daños vuelven a comprometer servicios esenciales. Un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, basado en información oficial del 13 de noviembre, contabilizó 20.312 viviendas afectadas, 93 destruidas, 30 puentes afectados y dos destruidos. También registró impactos en establecimientos sanitarios y educativos, lo que demuestra que las consecuencias de las precipitaciones se extienden a la prestación de servicios públicos.

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La respuesta institucional presenta diferencias respecto de 1997. Actualmente, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordina la atención de emergencias, mientras el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional permanece activo. Hasta el 19 de noviembre, las autoridades habían distribuido 34.993 bienes de asistencia humanitaria en 19 provincias y remitido para validación 16.803 solicitudes familiares relacionadas con bonos de emergencia. Estas actuaciones documentan una capacidad de respuesta organizada, aunque por sí solas no permiten evaluar la suficiencia de las inversiones preventivas.

El escenario podría complicarse durante los próximos meses. De acuerdo con la evaluación del Comité ERFEN difundida el 6 de noviembre, el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte o extraordinaria, comparable en términos oceanográficos con los episodios de 1982-1983 y 1997-1998. Los especialistas advierten, sin embargo, que la intensidad del calentamiento del Pacífico no determina automáticamente la magnitud de las lluvias ni los daños en cada territorio.

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El Ciifen reveló en un comunicado que en las últimas semanas las condiciones del océano y de la atmósfera "han continuado su evolución y acoplamiento, lo que indica un fortalecimiento significativo de El Niño" (EFE/Fernando Gimeno)

La comparación histórica deja así dos realidades distintas. Ecuador cuenta hoy con herramientas de vigilancia, alertas y coordinación que permiten seguir la evolución de El Niño, mientras los reportes de daños muestran que una parte considerable de su territorio continúa expuesta. La dimensión definitiva del episodio de 2026-2027 todavía es incierta. Lo que ya puede establecerse es que, casi tres décadas después de una catástrofe que comprometió una proporción significativa de la economía nacional, la reducción de la vulnerabilidad sigue siendo uno de los principales desafíos del país frente a los fenómenos climáticos extremos.