El testimonio de Katherine generó conmoción durante una de las visitas del papa León XIV en Uruguay

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La visita al barrio Casavalle, el que tiene la mayor tasa de homicidios de Uruguay, fue uno de los puntos más emotivos de la visita de León XIV al país. Allí, el pontífice escuchó varios testimonios de vidas atravesadas por el sufrimiento y la superación. Uno de ellos fue el de Katherine Silva, la uruguaya que conmovió al papa y rompió el protocolo para abrazarlo.

“Con tan solo ocho años tuve que hacerme cargo de mi madre no vidente”, comenzó contando esta joven del barrio Marconi, otra zona de Casavalle atravesada por la violencia.

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Silva, de 29 años, contó que su vida estuvo marcada por la violencia y el abuso. A los 12 años se fue de su casa y, a los 15, terminó en la calle.

Katherine Silva leyendo ante el papa León XIV

“Pasé por momentos muy oscuros. Tomé decisiones que me hicieron daño. Cuando creía tener una familia, con una hija de meses, volví a sufrir violencia al punto de perder casi mi vida”, dijo a pocos metros de León XIV, que la escuchaba atentamente.

Los abusos y la violencia que vivió desde muy temprano la llenaron de ira, miedo y tristeza. Estaba, según sus palabras, “enojada con todos”. Eso la incluía a ella y a Dios. “No podía quererme ni querer a mi hija. Incluso pensé en dejarla pero hoy sé que Dios me detuvo”, relató.

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Silva se acercó a Dios a través del Movimiento Tacurú, una organización educativa y pastoral de los salesianos en Uruguay, donde encontró “una familia”. Participó en retiros religiosos que le permitieron mirar “sus heridas”, perdonarse y reconciliarse con Dios.

“Llegué rota y con paciencia y amor me ayudaron a pegarme pedacito a pedacito”, dijo entre lágrimas. Entre el público, algunos lloraban y aplaudían.

“Hoy puedo abrazar a mi hija, jugar con ella y sentirme madre. No todo está solucionado. Sigo en la lucha, pero tengo en mi corazón paz y tranquilidad. Esta experiencia de Dios me impulsa a ser luz para los demás. Por eso le pido a usted y a la madre iglesia que no nos suelte la mano. Que nos mire a los ojos y nos digan: ‘Vamo y vamo que se puede’”, agregó.

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Luego recorrió los pocos metros que la separaban del papa, le dio la mano y le preguntó si podía abrazarlo. León XIV asintió.

“Fue como el abrazo de un padre, literal, más allá de que sea el papa. Nunca había tenido un abrazo de un padre”, dijo al diario El País cuando bajó del escenario.

Del “karma” a refugiarse en la Virgen

Katherine tiene gran parte de la mejilla derecha cubierta por un tatuaje de la Virgen de Guadalupe. Abajo, sobre el cuello, se grabó la palabra “karma”, que recuerda otra etapa de su vida.

Después de subir al escenario y plantarse ante el papa, Silva se convirtió en una de las protagonistas más buscadas del país, pero sus apariciones públicas han sido contadas. Una de las pocas entrevistas que brindó fue a El País.

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Quizás sin pensarlo, el primer acercamiento de Silva a Dios se produjo a través de un merendero vinculado a la Iglesia, al que iba todas las tardes. Eran días en los que ella iba a la escuela, volvía a su casa y tenía que acompañar a su madre a distintas actividades relacionadas con sus enfermedades. A veces tenía que ir al médico; otras, a hacer un trámite.

Una persona camina por un camino de tierra en el barrio de bajos ingresos de Casavalle (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La vida con su madre se extendió hasta los 12 años. Luego, por reiterados abusos —que no detalló, pero que no estuvieron relacionados con ella—, se fue de la casa. Y eso fue lo peor que le pudo pasar: Katherine desbarrancó y su vida empezó a ser “turbia”. Fue, en sus propias palabras, “una etapa oscura”.

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Así, Silva ingresó al hoy llamado Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el organismo estatal encargado de la protección de los menores. Pero estuvo poco tiempo allí porque, con unos 14 años, fue privada de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el organismo que coordina los centros de reclusión en el país. En la entrevista, poco quiso profundizar en los delitos que la llevaron a estar allí.

Detrás del abrazo a León XIV

Cuando terminó de hablar ante el papa, Katherine se acercó a él, le dio la mano y lo abrazó. Llevaba un rosario en la mano, que el pontífice bendijo mientras mantenían un breve diálogo.

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Esta fotografía, facilitada el 6 de noviembre de 2026 por Vatican Media, muestra al Papa León XIV dirigiéndose a los periodistas durante el vuelo a Montevideo, con motivo de una visita de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)

Según contó en esa entrevista, ella le preguntó cómo estaba tras la operación de un tumor a la que se había sometido. León le contestó que estaba bien y que “gracias a Dios” se estaba recuperando. Fue entonces cuando le preguntó si podía darle un abrazo. El papa aceptó.

“Yo lo abracé por todos ellos. Por el que duerme en la calle debajo de un cartón, por los gurises que acompaño todos los días y por toda la gente que me acompañó a mí desde el principio, cuando golpeé estas puertas”, dijo.

Katherine: de llegar rota a ayudar a otros

A sus 21 años tuvo a Xiomara, su hija, fruto de una relación con un hombre marcada por la violencia doméstica. Debió refugiarse en el sistema de protección para mujeres víctimas de violencia. La casa era de él, así que pasó a vivir con su hija en distintos hogares, contó en la entrevista con El País.

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Silva se sorprendió por la actitud que tuvo el papa durante su intervención: contó que la miró a los ojos, prestó atención a su testimonio y logró que sus palabras le llegaran durante los dos minutos de discurso que marcaba el protocolo. Ella cree que no solo le contó su historia, sino que también les puso voz a muchas madres que luchan solas en Uruguay.

Esta mujer que conmovió a todos en Casavalle hoy es educadora del Movimiento Tacurú y su tarea consiste en acompañar a “otros que llegaron rotos”, algo que a ella le sucedió en 2022.

Residentes se congregan frente a una vivienda en el barrio de bajos ingresos de Casavalle, antes de la visita prevista del Papa León XIV a la zona, en Montevideo, Uruguay, el 25 de octubre de 2026 (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

“Yo me identifico muchísimo con ellos. La mayoría está como yo llegué: se sienten solos, vacíos, sin esperanza. Viven el día a día. Yo siempre les digo que no se sale de la oscuridad de un día para otro. Cada uno tiene su tiempo y su proceso. Nosotros estamos para acompañarlo, respetarlo y también cuidarlo. Tratamos de ayudar, de que sientan que tienen una familia”, contó sobre su rol.

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La joven dijo que la violencia empieza por la falta de oportunidades, por no ser tenido en cuenta, por las puertas que no se abren. Por no tener un techo para un hijo o no tener trabajo. Y eso la llevó a reflexionar: “la gente se queda más en juzgar y en decir: ‘Hizo tal cosa’. Pero, ¿alguien se acercó a preguntarle por qué lo está haciendo? ¿Alguien le ofreció una mano para que pueda dejar eso que todos dicen que es malo?”.

Por unos días, Katherine fue “la mujer del momento”, la “estrella” o “la famosa” de un barrio marcado por la crónica roja en Uruguay, pero que ante León XIV mostró su mejor cara.