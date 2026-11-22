Los colectivos operan con frecuencias de feriado y el subte presta servicio entre las 08:00 y las 22:00 horas en el AMBA (Wikimedia Commons)

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El feriado por el Día de la Soberanía Nacional modificará el ritmo habitual del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este lunes 23 de noviembre. Mientras las guardias hospitalarias y los servicios de emergencia mantendrán su actividad plena, el transporte público tendrá frecuencias reducidas.

Los colectivos funcionarán con cronograma de feriado, por lo que los pasajeros deberán contemplar una menor frecuencia. En tanto, el subte y el Premetro prestarán servicio entre las 08:00 y las 22:00 horas. No obstante, recomendaron consultar los horarios específicos de cada línea antes de emprender el viaje.

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El mismo consejo aplicará a los usuarios de la Línea Mitre, ya que el ramal Tigre estará interrumpido durante toda la jornada. Asimismo, los ramales Suárez y Mitre solo circularán entre Belgrano R y José León Suárez o Bartolomé Mitre, respectivamente.

De acuerdo con la información difundida por Trenes Argentinos, las modificaciones se aplicarán el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre. La interrupción del ramal Tigre responde a obras de renovación de enlaces de vía, que permiten a las formaciones cambiar de carril, y a trabajos en sectores cercanos a las estaciones Martínez y Tigre.

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La línea Mitre y la línea Sarmiento operarán con cortes y limitaciones de servicio durante el fin de semana largo

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria. En el ramal Tigre ya se renovaron cerca de 36 kilómetros de vías y 42 de los 47 kilómetros del tercer riel. Aun así, continúan los trabajos sobre tramos con rieles y durmientes que superan los 40 años de antigüedad.

Por este motivo, la empresa informó que los trenes circulan a velocidad precautoria en las zonas afectadas, una situación que puede provocar demoras y cancelaciones. La obra integral incluye la intervención de pasos a nivel, puentes, alcantarillas y aparatos de vía, además del recambio de cuatro paragolpes en la terminal de Tigre.

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De la misma manera, la Línea Sarmiento también tendrá un esquema especial. Desde las 14:00 horas del sábado 21 y hasta el lunes 23 inclusive, el servicio estará limitado entre Once y Castelar. Por lo tanto, no habrá trenes entre Castelar y Moreno durante ese período.

La restricción se debe a la renovación de circuitos de vía entre San Antonio de Padua e Ituzaingó. El servicio del Sarmiento volverá a operar con sus frecuencias habituales el martes 24, siempre que las condiciones climáticas permitan completar las tareas previstas. Los pasajeros podrán consultar las novedades en los canales oficiales y en la aplicación oficial de Trenes Argentinos.

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Las guardias médicas, el SAME y las líneas de emergencia estarán activos

Quienes necesiten atención sanitaria contarán con las guardias y las áreas críticas de los hospitales porteños, que funcionarán las 24 horas. El SAME, a través de la línea 107, también mantendrá su operación durante todo el día.

La Policía de la Ciudad y los Bomberos estarán disponibles las 24 horas (Jaime Olivos)

En cambio, los consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y Centros de Diagnóstico Porteños no atenderán al público. La línea 147 estará disponible entre las 08:00 y las 14:00 para solicitar turnos y recibir orientación.

La Policía de la Ciudad, los Bomberos, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y las áreas de Logística y Emergencias conservarán sus guardias activas durante toda la jornada. Ante una emergencia, estarán disponibles los números 911 y 103.

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Las escuelas permanecerán cerradas, al igual que las sedes comunales, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas y la Dirección General de Infracciones. El Registro Civil no atenderá de manera habitual, aunque dispondrá de una guardia de defunciones entre las 08:00 y las 12:00. Las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta se realizarán entre las 07:30 y las 14:00.

No habrá estacionamiento medido y la recolección será habitual

El lunes no se cobrará el estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires. También estará permitido dejar el vehículo en avenidas y calles donde la restricción rige los días hábiles de 7 a 21. De todos modos, seguirán vigentes las prohibiciones permanentes en pasajes, corredores de Metrobús, calles de convivencia, sectores paralelos a ciclovías y las demás zonas señalizadas.

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La Ciudad de Buenos Aires liberará el estacionamiento medido y cobrará tarifa pico en los peajes. (Autopistas del Oeste)

La recolección de residuos funcionará con normalidad. Los peajes, por su parte, estarán operativos y aplicarán los horarios de tarifa pico de fin de semana: de 11:00 a 15:00 hacia Provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido hacia el Centro.

Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) estarán cerradas. Tampoco habrá atención en la sede Roca para tramitar licencias de conducir, aunque la pista de aprendizaje permanecerá abierta.

Parques, museos y varios espacios culturales abrirán sus puertas

El feriado ofrecerá alternativas para quienes elijan quedarse en la ciudad. Estarán abiertos el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, además de los museos porteños, la Torre Monumental y el Planetario.

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También funcionará el sistema Ecobici, con pases intensivos, recreativos y turísticos. Las bibliotecas públicas permanecerán cerradas, excepto Parque de la Estación, Casa de la Lectura y la Escritura, Reina Batata y Ricardo Güiraldes.

En el plano cultural, abrirán la Casa de la Cultura, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón. En contraste, permanecerán cerrados el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín y el Circuito de Espacios Culturales.