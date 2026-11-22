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Franco Colapinto celebró el título internacional de Boca Juniors a horas del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto argentino, que se prepara para la carrera principal a bordo de su Alpine A526, siguió la consagración del club del cual es hincha luego del triunfo por 2-0 sobre Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en Barranquilla, Colombia.

El piloto de 23 años fue consultado por el periodista Juan Fossaroli sobre la conquista del equipo Xeneize y expresó su alegría. “Estamos como locos, arrancamos bien el día pá, bueh el día... la noche. Sí, lo vi y muy contento. Buen arranque”. La respuesta dejó en evidencia el entusiasmo con el que recibió una coronación que devolvió a Boca Juniors a la cima continental.

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La victoria ante Atlético Mineiro puso fin a una racha de 18 años sin títulos internacionales para el conjunto argentino, desde la Recopa Sudamericana 2008. El primer tanto llegó a través de Santiago Ascacibar, aunque la jugada fue anulada por un correcto fuera de juego a los 11 minutos. El Ruso tuvo una nueva oportunidad poco después y, a los 15 minutos, aprovechó una pelota suelta dentro del área para enviar el balón al fondo de la red.

El desarrollo de la campaña también tuvo a Miguel Merentiel como una de las figuras de Boca Juniors. El delantero marcó en las cinco eliminatorias que el equipo atravesó desde los playoffs hasta la definición de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena celebraron el resultado y aseguraron su presencia en la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentarán al vencedor de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras.

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Mientras seguía las novedades de Boca Juniors, Colapinto se enfocó en su próximo desafío en Las Vegas. El argentino largará noveno en la carrera principal de este domingo, que tendrá 50 vueltas y comenzará a la 01.00, hora de Argentina. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, partirá desde la octava posición en una competencia que abre el tramo final del calendario.

Los dos pilotos de la escudería francesa llegaron a la Q3 después de aprovechar una clasificación marcada por la eliminación de las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la Q2. Colapinto y Gasly no dejaron pasar esa oportunidad y avanzaron a la instancia decisiva de la qualy. El resultado dejó a Alpine con sus dos monoplazas entre los diez primeros puestos de la parrilla para la carrera nocturna.

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La foto que compartió Bizarrap sobre el festejo de Colapinto (@bizarrap)

La celebración previa de Boca Juniors por la Tabla Anual tuvo otro episodio para Colapinto después de su eliminación en la primera tanda de clasificación del Gran Premio de Brasil, bajo una lluvia torrencial. El piloto argentino vivió aquella definición junto a Bizarrap y siguió el partido desde una computadora en el paddock de Interlagos. El músico publicó una imagen del pilarense con la camiseta azul y oro, que llevaba el nombre de Leandro Paredes.

“Un ogt bárbaro”, escribió Bizarrap, reconocido hincha de Vélez Sarsfield, en una historia publicada en Instagram. Más allá de la conquista, Boca Juniors deberá enfocarse en su próximo compromiso ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, mientras Alpine afrontará la seguidilla final de Grandes Premios en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

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Sobre la carrera, Colapinto planteó: “Hay dos Ferraris atrás hay que intentar hacer una buena largada ir para adelante, creo que con la velocidad en las rectas que tenemos ojalá que nos ayude un poco. No tenemos mucha idea de que va a hacer en la carrera o como estamos en cuanto a degradación, así que habrá que ver qué pasa adelante e intentar aprovechar, ojalá que sea un buen día, vamos a intentar maximizar las oportunidades y tener un buen resultado. No tener graining después con unas gomas muy frías y la parte de aprovechar la energía usar bien la energía cuando toque y las rectas”, completó sobre las claves para una buena jornada.