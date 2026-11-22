El presidente Javier Milei

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El Gobierno entró en una espiral de improvisación. La reforma electoral terminó desguazada, con los votos al límite para el tratamiento en el recinto esta semana. No consiguió quórum para debatir la ley de Defensa de la Soberanía Nacional por el portazo de aliados menores. El discurso presidencial entró en crisis, junto con los ejes de su modelo económico, y Patricia Bullrich, la principal socia política de Javier Milei, volvió a desafiarlo.

Con el riesgo país por encima de los 1000 puntos y el dólar que se despierta sin que el Gobierno ensaye al menos una receta para bajar la incertidumbre, el Presidente se ata a su trampa: está en juego la credibilidad de un modelo estancado. Con la reelección en duda, salió a la superficie la necesidad de encontrar un atajo electoral que despeje el sinuoso camino que le queda por delante.

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El problema no es político, es económico. La proyección de crecimiento para este año del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central cayó de 3,3% en marzo a 0,7% en octubre. Son números incluso optimistas. Para que se cumpla ese pronóstico, se debería crecer 1% mensual entre septiembre y diciembre, lo que también está en duda. El martes se confirmará la recesión técnica cuando el Indec publique los datos de septiembre. Lo que está en discusión es el futuro. El presente está jugado y es malo.

Según la encuesta de tendencias de negocios en la industria manufacturera del organismo estadístico nacional, el 24,1% de los empresarios del sector cree que el volumen de producción va a caer en los próximos tres meses y el 63,1% considera que se mantendrá como está. Lo que pesa es la falta de demanda que aparece como el principal factor en el 52,7% para decidir aumentar o no la producción. La preocupación por los productos importados alcanza el 11,3% y la incertidumbre económica el 6,9%. A eso se suma que el 28,3% cree que la situación va a empeorar y el 59,1% cree que se va a consolidar el estado actual. El empleo en el sector no muestra expectativas de crecimiento. El 16,4% de los encuestados anticipa que va a reducir personal y un 78% mantendrá lo que tiene. Cae la cantidad de empresas y también las cuentas sueldo. Según el último informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central, entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 se destruyeron 626.001, lo que representa una caída de 6,0% y la cantidad de empresas que pagan salarios a través del sistema bancario pasó de 662.181 a 622.693. Son empresas que cerraron o pasaron a la informalidad. La morosidad siguió subiendo en entidades no financieras en un 0,7% en septiembre. Lo que sí empezó a bajar es la mora con los bancos, que marcó una caída marginal de 0,2%. Es una baja moderada para un nivel total por encima de 12%.

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Luis Caputo ante la UIA (Maximiliano Luna)

En la falta de expectativas radica buena parte de la pérdida de popularidad presidencial. La última encuesta nacional de Casa Tres, de Mora Jozami, realizada entre el 7 y el 17 de noviembre, establece que el 48% de los consultados “nunca” tuvo ilusión con Javier Milei, mientras que el 16% dijo sentirse menos ilusionado que cuando empezó la gestión. Un 14% se siente igual que al inicio, y sólo un 18% se muestra con más ilusión que cuando todo empezó.

Milei volvió a argumentar esta semana que la gente llega a fin de mes, con la literalidad que ensayó desde que el tema se instaló en la agenda de discusión pública, pero le agregó como concepto que la gente, en realidad, experimenta privaciones. El Presidente quiere tener razón. No busca empatía ni con su propio votante y no logra atar a su Gobierno a una estabilidad con formato de coalición política.

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Urgencias de palacio

El Gobierno lograría esta semana suspender las elecciones primarias y los debates presidenciales obligatorios. Hasta ahí llegó la reforma electoral que pretendía ser estructural, pero terminó desguazada por falta de cohesión interna. Quedó en el aire instalado que se trató de un manotazo desesperado del Gobierno por evitar que la economía le tensione aún más el escenario electoral. El miedo a perder. Lejos de formalizar una alianza que lo sustente, Milei no se muestra con los gobernadores que le darán sus votos. Terminó en acuerdos de palacio, sin foto de respaldo. No hace lo que la escena le pide.

Los caciques provinciales nunca quisieron las internas. Sólo simularon una resistencia hasta el final para negociar con la Casa Rosada poder mantener sus territorios sin competidores. Sin las PASO, les queda el camino allanado durante todo el primer semestre para jugar la propia y ver. Por ahora, la mayoría de los gobernadores adelantará el calendario. Sólo La Rioja, Catamarca, y posiblemente la provincia de Buenos Aires y Capital podrían unificar con la elección nacional. El resto desdobla.

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Los gobernadores Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Claudio Poggi tras el discurso de León XIV en el Palacio Libertad

El Gobierno se muestra confiado en conseguir los 37 votos que necesita en el recinto. El PRO de Mauricio Macri destrabó la discusión esta semana, cuando anunció su apoyo. Son 3 senadores más a los 35 con los que decía contar Patricia Bullrich en la previa a que el Gobierno apurara la discusión. Suman los 21 de La Libertad Avanza, entre 7 y 8 de la UCR, uno por Neuquén, y otro por Chubut, además del voto de Carlos Camau Espinola y Alejandra Vigo, que dieron su apoyo en el dictamen. Neuquén aparece con alguna duda ahora por la falta de acuerdo provincial. El Gobernador Rolando Figueroa abrirá el calendario electoral el 14 de febrero. En diciembre cierran las listas. Sin acuerdo con los libertarios, cerró el jueves pasado una alianza con Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co. Es un golpe para el peronismo, que tenía a Rioseco como histórico aliado. Figueroa se asegura un acuerdo político sin Milei. La duda son siempre los 2 senadores por Santa Cruz, que aparecen en el poroteo de todos. Entre los provinciales, el catamarqueño Guillermo Andrada podría aportar voluntades a los libertarios, no así Carolina Moisés y la tucumana Sandra Mendoza. Todas las cuentas dan justas. Al Gobierno no le sobra nada. Pero está más cerca.

La Casa Rosada sostiene que tiene avanzados acuerdos nacionales, no tanto los provinciales. Significa respaldar la candidatura de los gobernadores con algún vice y encabezar las listas de senadores y diputados. Es probable que aquellos gobernadores que no puedan jugar, como Alfredo Cornejo, que no tiene reelección, termine encabezando la lista por el Senado. Lo mismo pasa con Gustavo Valdés, ex gobernador de Corrientes. En el despacho de Diego Santilli confían en tener entre 10 y 12 acuerdos con las provincias. Tildan a Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Chubut, San Juan, San Luis, Chaco, Ciudad de Buenos Aires y PBA en unidad con el PRO, y en duda queda Salta. Chubut fijó fecha de elecciones para el 21 de marzo. Un acuerdo le habilitaría a Milei subirse a un triunfo en el primer trimestre del año electoral.

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Campaña permanente

De la reforma electoral quedó poco y nada. Con la caída de las listas colectoras, pedidas por los gobernadores para mantener poder de fuego en el Congreso Nacional, los mandatarios se quedaron con pocas chances de consolidar sus espacios. Lo más perjudicial para los jefes territoriales terminó siendo la incorporación del tilde de boleta completa. Ese casillero los complica en caso de que quieran jugar una lista corta para senadores o diputados sin candidato a presidente. El tema ya había estado en el debate de la boleta única del año pasado y por presión de los gobernadores se sacó. Por ahora sigue en el dictamen, pero es posible que se negocie su eliminación hasta el momento de la votación. La opción de lista completa favorece a los dos sectores mayoritarios que llevan candidatos presidenciales potentes, como los libertarios y el peronismo. Más allá de los beneficiarios, el casillero entraña otro problema, que podría ser un crecimiento del voto nulo, según advierte el político Facundo Cruz, coordinador general de Pulsar. El elector podría tildar el primer casillero de lista completa y otro candidato de otras categorías de otros partidos. “Tendrá que sacar una acordada aclaratoria la Cámara Electoral para determinar cómo se computa”, advierte. A modo de ejemplo, en las elecciones del año pasado, en las ocho provincias que eligieron senadores se registró un fuerte aumento del voto en blanco en la categoría de diputados nacionales. Alcanzó el triple de votos en blanco que en la categoría de senadores.

La senadora Patricia Bullrich

El otro tema que se incorporó es el regreso de la lista sábana. A la boleta única nacional se le agregó la posibilidad de sumar una boleta única de cargos provinciales y municipales Está pensado para la unificación electoral en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. A Axel Kicillof le conviene. No tiene que hacer elecciones concurrentes, con dos sistemas de votación distinto el mismo día, y podría unificar ambos comicios y tener a los intendentes traccionando para su candidatura.

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Los tiempos electorales se alargan. Los gobernadores tendrán ahora hasta el 15 de agosto para definir si van juntos o no con Milei.

De la gran apuesta de Karina Milei, que venía a cambiar por completo el financiamiento electoral, sobrevivió muy poco. Los cambios finales salvaron un tema estratégico que tenía que ver con el financiamiento de las campañas. El Gobierno tuvo que eliminar todo el capítulo que habilitaba hasta un 35% de aportes privados, lo que dejaba en manos de muy pocos millonarios el financiamiento de un candidato. Volvió todo al esquema actual, con tope del 2%, lo que obliga al microfinanciamiento. La no asistencia al debate presidencial dejó de tener sanciones, con lo cual deja de ser obligatorio, y se estableció sólo para la segunda vuelta. Y habrá una suerte de campaña permanente. Si bien se redujo el espacio gratuito de publicidad en medios audiovisuales del 5% actual al 2,5%, al eliminar la veda electoral dejó de tener límites el período de campaña. Una vez sancionada la ley, el que quiera pagar un spot televisivo al otro día podrá hacerlo sin violar la ley.

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“Political session”

Patricia Bullrich jugó bien con el Gobierno. La amenazaron con echarla si no sacaba dictamen de la reforma electoral, los hizo sufrir, la desarmó, y al final lo consiguió. Pero devolvió el golpe. Aunque el recurso ya parece gastado, publicó un nuevo mensaje en sus redes. En pleno tembladeral financiero del viernes, volvió a dejar abierta la puerta a una candidatura presidencial. Se peinó para la foto y escribió “PATRICIA BULLRICH & ???”, simulando una music session de Bizarrap. El bullrichista Mariano Campero, ahora ex radical con peluca, dejó el bloque liberario el viernes y denunció un acuerdo entre La Libertad Avanza y Osvaldo Jaldo en su provincia, Tucumán. En su carta a Martín Menem acusó al ala política de no dejarlo presentar una acción judicial para impedir que el gobernador se postule para un nuevo mandato. Dejó al bloque con 94 integrantes y se despachó. “La veo con ganas a Patricia Bullrich de que le vaya bien a la Argentina. Si me preguntás si me gustaría que ella fuera candidata a presidenta te diría que es una pregunta válida. Me gustaría que lo sea”. De los videítos al operativo clamor.

Patricia Bullrich

Desafiados

Martín Menem quedó acorralado en el desorden. Perdió el quórum esta semana por falta de pago a los aliados. Se desmarcaron dos integrantes del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, por el devenir del debate de la reforma política. Tampoco se sentó el larretista Alvaro González. Y los diputados que responden a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejaron la sesión sin quórum por el desplante para conseguir una silla en el Consejo de la Magistratura. Llaryora encabezó la resistencia y lo terminó arrastrando a Pullaro. El cordobés, que juega a un perfil más opositor, busca colocar en ese organismo a Juan Brugge. Pullaro pondría a Pablo Farías como suplente. En las últimas horas empezó a circular un posible acuerdo de Llaryora con Cristian Ritondo para ubicar a Florencia De Sensi como suplente. El tema se va a judicializar. Martín Menem privilegió el vínculo con el PRO incluso a costa de que cayera la sesión. Tampoco era su tema. Lo que se iba a tratar era el proyecto de Santiago Caputo. Incluso, quedó sin fecha. El bloque de La Libertad Avanza convocó a sus diputados para una posible sesión el jueves que viene para tratar el Presupuesto 2027. Ahí se incluiría la ley de biocombustible, el otro tema que pretendía Provincias Unidas. El mega proyecto de Las Fuerzas del Cielo quedaría para el período de extraordinarias, con suerte. La prioridad la tendrá la suspensión de las primarias. La interna eterna vuelve a colarse en el desorden político. El Gobierno tiene que garantizarse la gobernabilidad. Está obligado en medio del tembladeral financiero. Eso sólo se lo dan el Presupuesto y PASO.

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El peronismo y su laberinto

El peronismo se retuerce en su interna. No logra cerrar acuerdos para impedir la caída de las primarias, como se juramentaron en la cumbre del Hotel Emperador. Las sospechas están a la orden del día. Axel Kicillof y Sergio Massa hablaron por última vez el martes, minutos antes del acto en San Fernando por el día de la militancia que organizó el ex ministro de Economía. Hablaron de cómo venían los números para evitar la derrota parlamentaria. Y fingieron demencia.

Acto peronista por el Día de la Militancia

La demostración de poder que hizo Massa dejó plasmada la consolidación de su alianza con Cristina Kirchner. Buscado o no, del otro lado volvió a quedar Kicillof. En San José 1111 salieron a desactivar un apoyo inminente al ex candidato presidencial. “Si Cristina quiere hacer eso manda a Máximo”, se anticipan. Pero el acto vino coronado de otro pacto, con la incorporación de Guillermo Michel para el Consejo de la Magistratura, un hombre que hoy reporta a Massa, como antes a Miguel Pichetto y a Cristina misma. Pragmatismo cristinista. Por el Senado, eligió a Wado de Pedro y a la riojana Florencia López. El acuerdo con el gobernador Ricardo Quintela le devolvió al bloque peronista en la Cámara alta la primera minoría con la reincorporación del senador Fernando Rejal al bloque Justicialista, que conduce José Mayans. Se quedaron con las dos sillas. Fue un trabajo de pinzas. Bullrich podría haber llevado el tema al recinto, pero no lo hizo. Victoria Villarruel lo avaló. La Libertad Avanza quedó con 21 miembros y el peronismo, con 22.

En el axelismo mastican bronca con la foto de San Fernando, que esperan dejar atrás. Se está terminando de afinar una visita del gobernador a Santa Fe para la primera semana de diciembre. A su lado dicen que su armado es quirúrgico, para no dejarse correr con la idea de que no tiene potencialidad por fuera de la provincia de Buenos Aires. Del otro lado sostienen que Massa mostró poder territorial y que Cristina usó la jugada para asustar al gobernador. Se miden apoyos. Kicillof tiene un sector de la CGT, las dos CTA, los movimientos populares, incluido Juan Grabois, y los intendentes. Ahí podría entrar a jugar Massa si destraba el regreso de la re reelección de los jefes comunales. Qué pasaría si acuerda con La Cámpora y se lleva el trofeo de haber sido quien les habilitó la continuidad. En el peronismo se preguntan cuántos de esos intendentes que hoy son el sostén principal de Kicillof podrían cambiarse de bando.

Massa necesita el desorden para confluir como el único candidato capaz de unir las piezas, como pasó en 2023. La foto de San Fernando fue el puntapié para salir a armar en las provincias. Kicillof está decidido a no dejarse llevar. En su entorno sostienen que va a ir a una interna como sea. Y le sacan el archivo a los que participaron de las dos cumbres peronistas, que se comprometieron en público con mantener las primarias y definir candidatos sin dedos.

Esta semana caerá la media sanción del proyecto de ley de ludopatía. Nadie se puso al frente. El bloque en el Senado hizo un intento por forzar el debate sobre tablas, pero no le alcanzó. La semana que comienza se tratará en comisión, pero Bullrich tiene los votos para un nuevo dictamen, más laxo que la media sanción que esperó hace dos años su tratamiento desde que se aprobó en Diputados. Según los datos de Unicef, el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años han apostado dinero online alguna vez, una práctica que se incrementa con la edad y que realizan en mayor medida los adolescentes varones. En su informe sobre las restricciones alimentarias de los niños difundido el viernes, hay un apartado sobre el juego. Sostiene que el 38% de los adolescentes encuestados conoce a otro adolescente que apostó en línea alguna vez. En su disputa interna e intereses cruzados, al peronismo le cuesta ser vehículo de representación.