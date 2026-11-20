THYSIASTERY presenta su tráiler.

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Dirga anunció que Thysiastery, su RPG roguelike de exploración de mazmorras, llegará a PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el 3 de diciembre de 2026. El juego ya está disponible para PC, donde debutó mediante Steam el 9 de marzo, y ahora ampliará su disponibilidad con versiones para consolas de las dos generaciones de Sony y Microsoft, además de la plataforma de Nintendo.

Una expedición dentro del Laberinto

Thysiastery pone al jugador al mando de un grupo de portadores de la Marca, personajes atraídos hacia un enorme y enigmático Laberinto. El objetivo principal es encontrar una salida, aunque el recorrido conduce a zonas enterradas, ciudades submarinas y otros espacios antiguos ocultos en sus profundidades.

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Durante la expedición es posible rescatar personajes, formar alianzas y depender de sus conocimientos para seguir avanzando. Los habitantes encontrados en el camino pueden colaborar con el grupo, mientras que los objetos y artefactos misteriosos ofrecen motivos para investigar cada entorno antes de pasar a la siguiente zona.

La premisa también juega con la incertidumbre sobre el origen de la llamada que conduce a los protagonistas hasta ese lugar. Dirga plantea la posibilidad de que la Marca haya convocado al grupo porque el Laberinto vuelve a tener hambre, aunque deja abierta otra interpretación: que todo sea una señal de locura.

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El apartado visual utiliza un estilo retro construido con paletas de colores limitadas. Esta decisión gráfica se mantiene a través de ambientes muy distintos, desde bosques sepultados hasta estructuras bajo el agua, y permite identificar personajes, enemigos y elementos interactivos dentro de las mazmorras.

Combate por turnos y consecuencias permanentes

Los enfrentamientos se desarrollan por turnos. Cada decisión permite aprovechar oportunidades aleatorias y debilidades enemigas, pero los adversarios pueden hacer lo mismo contra el grupo. La gestión del riesgo ocupa así un lugar central: una elección desfavorable puede dejar a los personajes expuestos antes de su siguiente acción.

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El juego incorpora muerte permanente, una mecánica conocida como permadeath. Esto significa que perder a un integrante del grupo tiene consecuencias definitivas para esa partida, en lugar de permitir recuperarlo inmediatamente desde un punto anterior. A ese sistema se suman áreas creadas de manera procedural, es decir, generadas mediante reglas que alteran su distribución en cada recorrido.

Los personajes también son generados aleatoriamente. La combinación de integrantes distintos, mapas variables y pérdidas permanentes busca hacer que cada intento presente condiciones diferentes. En lugar de depender de una formación fija, el jugador debe adaptarse a las capacidades disponibles y a los peligros que aparezcan durante la exploración.

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Otro componente importante es el aprendizaje de habilidades. Los personajes pueden descubrir nuevas técnicas y después enseñárselas a otros miembros del grupo, lo que permite transferir conocimientos y modificar la composición del equipo. Esta función puede resultar especialmente útil cuando una muerte obliga a reemplazar a una pieza importante de la expedición.

Dirga incluyó varios modificadores de dificultad que permiten subir o bajar la exigencia. La opción ofrece cierto control sobre una estructura marcada por el azar, los mapas cambiantes y el riesgo de perder personajes, sin eliminar las características centrales del roguelike.

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Thysiastery, de Dirga

Lanzamiento en consolas y disponibilidad

La información publicada por Dirga confirma el 3 de diciembre como fecha de lanzamiento para las cinco versiones de consola. El anuncio general no detalla el año en su texto, mientras que la información específica difundida para Nintendo Switch fija el estreno para el 3 de diciembre de 2026.

La selección de plataformas incluye sistemas actuales y anteriores. Los usuarios de PlayStation podrán jugarlo tanto en PS5 como en PS4, mientras que en Xbox habrá versiones para Xbox Series y Xbox One. La edición de Nintendo Switch estará disponible mediante la Nintendo eShop.

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Dirga acompañó el anuncio con un nuevo tráiler dedicado a las versiones de consola. Por ahora no se informaron el precio, posibles ediciones físicas ni diferencias de contenido respecto de la versión de PC disponible en Steam.