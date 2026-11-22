El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó preocupación por los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2023 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que ubicó a los alumnos bolivianos por debajo del promedio regional en lectura y matemática.

“Los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2023 de la Unesco, conocidos recientemente, nos duelen y nos obligan a actuar. Nuestros hijos no pueden seguir pagando el precio de una educación deficiente”, escribió Paz en la red social X. El informe indicó que seis de cada 10 estudiantes de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura y matemática. En sexto grado, ocho de cada 10 alumnos no llegan al nivel mínimo en lectura y nueve de cada 10 tampoco lo alcanzan en matemática.

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Paz afirmó que la calidad educativa debe prevalecer frente a las demandas sectoriales y destacó el papel de los docentes dentro del sistema. “Los maestros son fundamentales, pero la educación no pertenece a ningún sindicato: pertenece a nuestros niños. Los padres de familia y la sociedad tenemos el derecho de exigir calidad, resultados y oportunidades, por encima de cualquier interés sectorial”, agregó el mandatario.

El Gobierno impulsa una propuesta de descentralización educativa que prevé, en una primera etapa, la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones. Los sindicatos docentes rechazaron la iniciativa y adoptaron medidas de presión con protestas en el país.

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El proyecto permanece paralizado y el conflicto con el magisterio continúa, pese a los llamados al diálogo del Ministerio de Educación con los dirigentes del magisterio urbano. “Es momento de recuperar el tiempo perdido, descentralizar la educación y convertirla en una verdadera prioridad nacional. ¡El futuro de Bolivia no se negocia, se construye educando!”, afirmó Paz.

Rodrigo Paz, durante una rueda de prensa, en La Paz (Bolivia) (EFE/Luis Gandarillas)

Las negociaciones entre el Gobierno de Bolivia y los sindicatos docentes quedaron estancadas luego de que los profesores rechazaran el proyecto de descentralización de institutos técnicos y tecnológicos, en el marco de una huelga nacional en defensa de la educación pública.

La dirigente sindical Miriam Ayala informó el pasado 13 de noviembre que el sector decidió retirarse de la mesa de diálogo tras acusar a las autoridades de incumplir el acuerdo firmado el 16 de mayo, que contemplaba no avanzar con la descentralización. “Hemos roto la mesa de diálogo porque una autoridad debe respetar actas de acuerdo, nosotros nos hemos sentado el 16 de mayo y se deben respetar, lamentamos que la autoridad en vez de cumplir hacen lo contrario”, declaró Ayala.

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Los docentes exigen una reunión directa con el presidente Paz y descartaron continuar las conversaciones con el ministro de Educación, Erick Sanjines. “Vamos a evaluar los siguientes pasos, siguen los piquetes de huelga, vamos a exigir un diálogo con el presidente. El ministro ha reconocido que no tiene competencia”, aseguró la representante sindical.

Las negociaciones entre el Gobierno de Bolivia y los sindicatos docentes están estancadas (Europa Press)

El anteproyecto impulsado por el Ejecutivo propone transferir la gestión de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones. Profesores y estudiantes rechazan la iniciativa, que consideran contraria a la educación pública.

El miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Educación mantuvo una reunión con representantes del sector bajo la mediación de la Defensoría del Pueblo. El encuentro concluyó sin un acuerdo después de que Sanjines afirmara que la continuidad de la norma “no es su competencia”.

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(Con información de Europa Press)