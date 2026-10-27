Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de México de la F1: todo lo que hay que saber

Franco Colapintoo vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez (REUTERS/Henry Romero)

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Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de México después de otro complicado paso por Austin. El piloto de Alpine volvió a tener un DNF (abanono) en la primra carrera de las tres consecutivas en América y ahora buscará la recuperación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fue la tercera deserción de Colapinto en cuatro carreras. El argentinoo terminó su participación en el giro 37, cuando el equipo le indicó que ingresara al box por los daños sufridos en el costado del monoplaza. Franco había largado 20° tras recibir una penalización por instalar una nueva unidad de control electrónico y superar el límite permitido.

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En la vuelta 25, Arvid Lindblad se acercó con neumáticos nuevos. Colapinto intentó defender su posición para evitar que el piloto se aproximara a Pierre Gasly, pero ambos autos se tocaron en la primera curva. El argentino hizo un trompo y continuó en pista hasta que recibió la orden de abandonar.

La prueba en el circuito mexicano tendrá 71 vueltas y recorrerá más de 305 mil kilómetros en tres jornadas de actividad con un formato clásico. El viernes se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres. Ya el sábado habrá doble acción: el último entrenamiento y la clasificación que definirá lo que será la grilla de partida de la competencia el domingo.

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En cuanto a la lucha por las tablas de Pilotos y Constructores, Kimi Antonelli quedó al borde de ganar su primer título en la F1 tras su victoria en COTA. Quedó a dos puntos de consagrarse campeón: tiene una ventaja de 123 puntos, con solo 125 por disputarse. De esta manera, en México le alcanzará únicamente con terminar delante de su compañero. En la pelea por la tabla de Constructores, Mercedes continúa líder, ya que se ubica en la cima con 607 puntos y podría quedarse con el título en México. Ferrari los sigue con 474 unidades, mientras que Red Bull igualó a McLaren en el podio con 355 unidades. Más atrás, Racing Bulls llegó a 102 puntos por la novena plaza de Liam Lawson y amplió la ventaja sobre Alpine (69) en la disputa por el quinto lugar.

En 2021, Valtteri Bottas con su Mercedes logró lo que es hasta ahora la vuelta más rápida (1:17.774). El año pasado, el vencedor fue Lando Norris, un triunfo clave camino a su campeonato.

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

El circuito del GP de México de F1 2026

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó el Gran Premio de Estados Unidos

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 607 puntos Ferrari: 474 puntos Red Bull Racing: 355 puntos McLaren: 355 puntos Racing Bulls: 102 puntos Alpine: 69 puntos Haas: 30 puntos Audi: 23 puntos Williams: 12 puntos Aston Martin: 7 puntos Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 365 George Russell - Mercedes: 242 Lewis Hamilton - Ferrari: 241 Max Verstappen - Red Bull: 236 Charles Leclerc - Ferrari: 233 Lando Norris - McLaren: 211 Oscar Piastri - McLaren: 144 Isack Hadjar - Red Bull: 105 Liam Lawson - Racing Bulls*: 77 Pierre Gasly - Alpine: 42 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38 Franco Colapinto - Alpine: 27 Oliver Bearman - Haas: 23 Nico Hulkenberg - Audi: 13 Gabriel Bortoleto - Audi: 10 Esteban Ocon - Haas: 7 Fernando Alonso - Aston Martin: 7 Carlos Sainz - Williams: 7 Alexander Albon - Williams: 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid