La encuesta que revela qué esperan los argentinos de León XIV: la pobreza por encima de los temas religiosos

La importancia atribuida a una eventual llegada de León XIV a la Argentina divide las opiniones de la sociedad casi por mitades

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La eventual visita de León XIV a Argentina llega a una sociedad que mira el viaje con interés desigual, pero que coincide al proyectar sobre el pontificado preocupaciones que exceden el terreno de la fe. Un relevamiento de OCREAR mostró que el 43% considera que la pobreza debería ser la principal prioridad del pontificado, mientras que el 49% ve con importancia una eventual visita del papa a la Argentina.

Para Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina (OCREAR), esa escena permite entender un vínculo que no se agota en la pertenencia religiosa. “La figura papal conserva una relevancia como voz pública”, afirmó en Infobae Al Amanecer.

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El investigador sostuvo que el reconocimiento de esa voz se sostiene aun entre quienes no se sienten cercanos a una iglesia ni participan regularmente de celebraciones. El papa, dijo, tiene “una legitimidad sobre su presencia pública y su figura a nivel mundial”, una condición que mantiene su intervención dentro de las conversaciones sociales.

Esa valoración, sin embargo, no anticipa un regreso automático a las instituciones religiosas. “Eso no significa obligatoriamente un mayor acercamiento a la religión”, aclaró Esquivel, al diferenciar el interés por las posiciones del pontífice de las prácticas personales de fe.

La importancia de la visita divide a la población casi por mitades

El 49% de las personas consultadas considera “muy o algo importante” que León XIV visite el país, mientras que el 50% entiende que el viaje sería poco o nada importante. La diferencia de un punto muestra que la visita no reúne una expectativa homogénea, sino que reparte las opiniones en dos bloques de tamaño similar.

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El 65% de los consultados estimó que la visita papal tendrá poco o ningún efecto en su acercamiento a las prácticas religiosas (Andina)

“La importancia atribuida a la visita presenta un escenario dividido, casi por mitades”, señaló Esquivel. El dato describe una sociedad que no responde de manera unívoca al posible desembarco del papa, aunque conserva atención sobre lo que pueda decir y representar en Argentina.

La encuesta indagó, además, si la presencia del pontífice puede acercar a la población a la religión o a sus creencias espirituales. El 35% respondió que tendría “mucho o bastante efecto”, una proporción menor frente a quienes esperan que el impacto sea limitado.

El 65% consideró que la visita tendría poco o ningún efecto en ese plano. Para Esquivel, la distancia con las estructuras religiosas no clausura el interés por la palabra papal: “La distancia respecto a la institución religiosa no supone indiferencia frente al papel público del papa”.

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El director del Barómetro ubicó esa persistencia en los asuntos que atraviesan la discusión colectiva. Hay, según planteó, “una relevancia de su voz en temas candentes a nivel social o a nivel global”, incluso cuando la vivencia religiosa se vuelve menos institucional.

La pobreza concentra la principal demanda hacia el pontificado

Cuando el sondeo trasladó la atención desde la visita hacia las prioridades que debería abordar León XIV, la pobreza quedó en primer lugar. El 43% la señaló como el tema principal de su pontificado, por encima de las cuestiones específicamente doctrinales o vinculadas con la vida interna de la Iglesia.

Esquivel advirtió que el viaje debe leerse desde más de una dimensión. “Tiene connotaciones religiosas desde ya, pero tiene connotaciones políticas y sociales”, sostuvo, al explicar que el estudio consultó por las expectativas frente al pontificado y ante una eventual llegada del papa al país.

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“La pobreza encabeza ampliamente las respuestas con el 43% y luego sigue la paz internacional”, explicó el investigador. Entre ambas preocupaciones se concentra más del 63% de las prioridades mencionadas, un resultado que orienta la expectativa hacia conflictos concretos de la vida social y del escenario mundial.

Las inquietudes sobre la transparencia eclesiástica, la doctrina y los abusos sexuales quedaron por detrás de los temas sociales en el sondeo (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Para el director de OCREAR, ese orden de respuestas expresa una demanda que no queda restringida a la comunidad católica. “Hay una agenda social y humanitaria que está por encima de cuestiones religiosas o internas de la propia Iglesia”, expresó.

Detrás de la pobreza y la paz internacional aparecen otros asuntos, como la transparencia de la Iglesia, los temas doctrinales y los abusos sexuales. El contraste entre esos puntos y las primeras opciones revela, en palabras de Esquivel, que la consulta estuvo atravesada por “cuestiones políticas y sociales”.

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Los jóvenes esperan menos impacto religioso y reclaman foco en la pobreza

Entre los jóvenes, la visita papal despierta una importancia menor que en otros grupos y también genera expectativas más acotadas sobre un eventual acercamiento a la religión o la espiritualidad. “Son quienes menos importancia le atribuyen a la visita papal”, indicó Esquivel.

El mismo sector es el que menos espera que la presencia de León XIV modifique su relación con las creencias. Aun así, los datos no describen desinterés por el contenido de su mensaje, sino una mirada que separa la práctica religiosa de los problemas que el papa podría poner en discusión.

Allí aparece una de las diferencias que el Barómetro registra dentro de ese grupo: los jóvenes “son quienes más esperan que el papa otorgue centralidad a la cuestión de la pobreza”. La expectativa se concentra, de ese modo, en su intervención pública antes que en la posibilidad de una identificación religiosa más intensa.

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Esquivel remarcó que esa demanda no depende exclusivamente de la frecuencia con que las personas asisten a ceremonias o participan de instituciones de fe. “Su mensaje, sus palabras, tienen resonancia desde ya”, afirmó sobre una figura que conserva gravitación en el debate público global.

Esa proyección ayuda a explicar por qué un pontífice puede generar atención entre quienes mantienen una relación distante con la Iglesia. Para el investigador, se trata de una figura con “presencia pública” capaz de intervenir en temas que van de la pobreza a la paz internacional.

Un relevamiento de OCREAR reveló que el 43% de los argentinos sitúa a la pobreza como la prioridad principal para el pontificado de León XIV

Las creencias persisten, pero la práctica se vuelve más individual

El estudio también distingue entre creer, identificarse con una institución y participar de sus rituales. “La sociedad argentina es creyente”, afirmó Esquivel al referirse a las respuestas sobre Dios, el Espíritu Santo y otras dimensiones de la espiritualidad.

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Ese nivel de adhesión no se reproduce de igual manera en las celebraciones presenciales. La asistencia a misa y a otros cultos ocupa un lugar menor entre las prácticas habituales, una diferencia que el director del Barómetro resumió al decir que “no es que desaparece la religión”.

Lo que cambia, según su descripción, es la forma de vivirla. “Se transforma en formatos mucho más individuales”, sostuvo Esquivel, quien ubicó a la oración y al rezo entre las prácticas que se desarrollan en ámbitos íntimos y por fuera de la participación regular en ceremonias.

En esa trama de pertenencias, el catolicismo reúne alrededor del 57% de la población y las denominaciones evangélicas representan cerca del 17%, de acuerdo con los datos expuestos durante la entrevista. Son cifras que conviven con formas diversas de creer y con una práctica que, como señaló el investigador, se vuelve “mucho más individual”.

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El 22% de la población se ubica dentro de quienes no tienen filiación religiosa. Esquivel precisó que esa categoría no equivale a la ausencia de creencias: “No se sienten identificadas con ninguna institución religiosa”, aclaró sobre un grupo que forma parte del mismo mapa espiritual que observa el Barómetro.

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