Con Lionel Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entregará el Balón de Oro 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Horarios: 17 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 16 (Bolivia y Venezuela); 15 (Ecuador, Perú, Colombia y Miami, Estados Unidos); 14 (México)
TV: DAZN (suscripción) y Claro Sports (YouTube)
Nominados al Trofeo Lev Yashin:
Los candidatos son el marroquí Yassine Bounou del Al-Hilal, el belga Thibaut Courtois del Real Madrid, el suizo Gregor Kovel del Borussia Dortmund, el español Joan García del Barcelona, el argentino Emiliano Martínez del Aston Villa (actualmente en Chelsea), el senegalés Édouard Mendy del Al Ahli, el español David Raya del Arsenal, el caboverdiano Vozinha del GD Chaves (Actualmente en Colo Colo), el español Unai Simón del Athletic Bilbao y el ruso Matvey Safonov del Paris Saint Germain.
Dónde se realizará el Balón de Oro 2026:
La 70° edición del premio que entrega la revista France Football se llevará a cabo en el London Palladium Theatre, en Londres. Es la primera vez que la ceremonia no tiene lugar en Francia. La sede elegida es un homenaje al primer ganador, el inglés Stanley Matthews, en 1956.
La elección del ganador del Balón de Oro 2026 se mantuvo bajo un estricto resguardo para evitar la filtración del ganador del galardón que condecorará hoy al mejor futbolista de la temporada. Una vez concluida la votación, los nombres se mantuvieron en reserva hasta la ceremonia de entrega en Londres, en un protocolo de acción que France Football viene realizando desde 2024.
Los nominados al mejor futbolistas masculino:
El inglés Jude Bellingham (Real Madrid), el español Pau Cubarsí (Barcelona), el español Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), el francés Ousmane Dembéle (PSG), el colombiano Luis Díaz (Bayern Munich), el portugués Bruno Fernandes (Manchester United), el noruego Erling Haaland (Manchester City), el brasileño Gabriel (Arsenal), el inglés Harry Kane (Bayern Munich), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), el español Lamine Yamal (Barcelona), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (PSG), el brasileño Marquinhos (PSG), el senegalés Sadio Mané (Al-Nassr), el argentino Lautaro Martínez (Inter), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), el portugués Nuno Mendes (PSG), el argentino Lionel Messi (Inter Miami), el francés Michael Olise (Bayern Munich), el portugués Joao Neves (PSG), el ecuatoriano William Pacho (PSG), el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah), el inglés Declan Rice (Arsenal), el español Rodri (Manchester City/Barcelona), el español Fabián Ruiz (Barcelona), el español Ferran Torres (Barcelona), el francés William Saliba (Arsenal), el francés Dayot Upamecano (Bayern Munich), el brasileño Vinícius Jr. (Real Madrid) y el portugués Vitinha (PSG).
Bienvenidos al minuto a minuto de la ceremonia del Balón de Oro 2026 con la participación de Lionel Messi como candidato al mejor jugador.