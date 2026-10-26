Con Lionel Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entregará el Balón de Oro 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

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La respuesta de Franco Colapinto tras la burla del presentador británico que invitó Alpine al Gran Premio de EEUU de la F1: "No tiene nada que ver" El piloto argentino habló tras los dichos de Jeremy Clarkson durante el fin de semana de acción en el circuito de Austin

El espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez que es candidato al mejor del Torneo Clausura: “Creo que es de Puskás” El delantero de Vélez anotó tres tantos en la goleada por 5-0 contra Central Córdoba, pero uno fue el más destacado por la defición

Alerta en River por los arbitrajes en la previa del Superclásico: “Contra nosotros van siempre al VAR” y “hay que hacer dos goles para que te den uno” Leonardo Ponzio y Ángel Correa expresaron su preocupación por las decisiones arbitrales después del partido ante Racing. “No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten”, advirtió el entrenador. El malestar se produce a una semana del encuentro frente a Boca

La espeluznante lesión de una figura de la NBA: intentó una volcada, pero un rival lo bloqueó y sufrió un dura caída Jalen Williams, de los Oklahoma City Thunder, se mostró sorprendido al ver cómo había quedado su tobillo. El personal médico lo sacó de la cancha en camilla. IMÁGENES SENSIBLES