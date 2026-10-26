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Con Lionel Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entregará el Balón de Oro 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

El astro argentino es uno de los nominados tras su excepcional Mundial con la selección argentina junto con Lautaro Martínez. Dibu Martínez es candidato al premio Lev Yashin. Trasmiten DAZN y Claro Sports

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Horarios: 17 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 16 (Bolivia y Venezuela); 15 (Ecuador, Perú, Colombia y Miami, Estados Unidos); 14 (México)

TV: DAZN (suscripción) y Claro Sports (YouTube)

14:26 hsHoy

Nominados al Trofeo Lev Yashin:

Los candidatos son el marroquí Yassine Bounou del Al-Hilal, el belga Thibaut Courtois del Real Madrid, el suizo Gregor Kovel del Borussia Dortmund, el español Joan García del Barcelona, el argentino Emiliano Martínez del Aston Villa (actualmente en Chelsea), el senegalés Édouard Mendy del Al Ahli, el español David Raya del Arsenal, el caboverdiano Vozinha del GD Chaves (Actualmente en Colo Colo), el español Unai Simón del Athletic Bilbao y el ruso Matvey Safonov del Paris Saint Germain.

Infografía con los rostros de los futbolistas Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel y Emiliano Martínez
Cinco futbolistas figuran entre los candidatos nominados al Trofeo Lev Yashin al mejor guardameta del año.
Retratos de Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha junto a la etiqueta de nominados y una figura dorada
Un gráfico presenta a varios futbolistas nominados al premio de mejor guardameta del año en la gala del Balón de Oro.
13:55 hsHoy

Dónde se realizará el Balón de Oro 2026:

La 70° edición del premio que entrega la revista France Football se llevará a cabo en el London Palladium Theatre, en Londres. Es la primera vez que la ceremonia no tiene lugar en Francia. La sede elegida es un homenaje al primer ganador, el inglés Stanley Matthews, en 1956.

Balón de Oro.
Balón de Oro
13:31 hsHoy

Cómo fue el operativo para blindar los resultados de los ganadores del Balón de Oro 2026

Solamente dos personas saben los nombres de los futbolistas que se quedarán con el premio que otorga France Football

El ganador del Balón de Oro 2026 se mantuvo en secreto hasta el día de la gala (VisualesIA ScribNews)
El ganador del Balón de Oro 2026 se mantuvo en secreto hasta el día de la gala (VisualesIA ScribNews)

La elección del ganador del Balón de Oro 2026 se mantuvo bajo un estricto resguardo para evitar la filtración del ganador del galardón que condecorará hoy al mejor futbolista de la temporada. Una vez concluida la votación, los nombres se mantuvieron en reserva hasta la ceremonia de entrega en Londres, en un protocolo de acción que France Football viene realizando desde 2024.

Leer la nota completa
13:21 hsHoy

Los nominados al mejor futbolistas masculino:

Nominados balon de oro 2026

El inglés Jude Bellingham (Real Madrid), el español Pau Cubarsí (Barcelona), el español Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), el francés Ousmane Dembéle (PSG), el colombiano Luis Díaz (Bayern Munich), el portugués Bruno Fernandes (Manchester United), el noruego Erling Haaland (Manchester City), el brasileño Gabriel (Arsenal), el inglés Harry Kane (Bayern Munich), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), el español Lamine Yamal (Barcelona), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (PSG), el brasileño Marquinhos (PSG), el senegalés Sadio Mané (Al-Nassr), el argentino Lautaro Martínez (Inter), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), el portugués Nuno Mendes (PSG), el argentino Lionel Messi (Inter Miami), el francés Michael Olise (Bayern Munich), el portugués Joao Neves (PSG), el ecuatoriano William Pacho (PSG), el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah), el inglés Declan Rice (Arsenal), el español Rodri (Manchester City/Barcelona), el español Fabián Ruiz (Barcelona), el español Ferran Torres (Barcelona), el francés William Saliba (Arsenal), el francés Dayot Upamecano (Bayern Munich), el brasileño Vinícius Jr. (Real Madrid) y el portugués Vitinha (PSG).

13:11 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la ceremonia del Balón de Oro 2026 con la participación de Lionel Messi como candidato al mejor jugador.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se acerca y dará a conocer al mejor jugador del mundo.
La ceremonia del Balón de Oro 2026

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