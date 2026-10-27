Deportes

El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

El futbolista de la selección argentina le dedicó unas sentidas palabras a su hijo menor por su natalicio

El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja

Guardar

Enzo Fernández dejó por unas horas la agenda futbolística para celebrar los tres años de Benjamín, su hijo menor. El mediocampista publicó 17 fotos familiares y le dedicó un mensaje en el que repasó las ocurrencias del niño y le prometió que siempre estará a su lado para cuidarlo y acompañarlo. La modelo e influencer Valentina Cervantes también compartió postales del festejo y una declaración para el menor de la familia.

El mediocampista de la selección argentina eligió sus cuenta de Instagram para saludar a Benjamín, su segundo hijo. En las fotografías aparecieron escenas familiares, momentos cotidianos y una imagen del niño junto a la Copa del Mundo obtenida por Argentina en Qatar 2022.

PUBLICIDAD

“Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida”, escribió Enzo Fernández al comienzo de su publicación. El mensaje incluyó un repaso por rasgos de la personalidad de su hijo y una promesa sobre su presencia en cada etapa de su crecimiento.

“Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos”, expresó el jugador. Más adelante, añadió: “Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”.

PUBLICIDAD

La publicación del campeón del mundo incluyó postales de padre e hijo en distintos ámbitos. Algunas imágenes mostraron encuentros familiares, mientras que otras retrataron a Benjamín durante actividades vinculadas al fútbol y a la rutina que comparte con sus padres.

Entre las fotos que circularon hubo una del niño junto a la Copa del Mundo. La imagen remitió al recorrido de Enzo Fernández en la selección argentina, donde fue parte del plantel que obtuvo el título mundial en diciembre de 2022. Benjamín nació el 26 de octubre de 2023 y es el segundo hijo de la pareja. Su hermana mayor, Olivia, también apareció en parte de los contenidos familiares que suelen compartir sus padres en las plataformas digitales.

Captura de pantalla de una red social donde un hombre abraza a un niño en las gradas de un estadio deportivo cubierto
Enzo Fernandez cumpleaños Benja Fernández

Valu Cervantes también utilizó sus redes para celebrar el cumpleaños de su hijo. Primero publicó una foto de Benjamín sonriente y escribió una frase breve: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida”. Luego difundió una imagen del niño con globos alusivos al Manchester City. Más tarde reunió varias postales en una publicación de Instagram y amplió su dedicatoria para Benjamín Jesús, tal como lo nombró en el texto.

“Feliz cumpleaños Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tu carisma. Te amamos con todo nuestro corazón”, señaló Valentina Cervantes. La influencer añadió una aclaración sobre el material elegido para el carrusel. Después de varias fotos en las que el niño aparece sonriente y en situaciones familiares, anticipó que el último video mostraba otra de sus facetas. “Después de una cierta cantidad de fotos tiernas, en realidad él es el del último video”, escribió.

El cumpleaños también permitió que ambos mostraran imágenes que hasta entonces no habían publicado. En el caso de Enzo Fernández, la selección de 17 postales atravesó diferentes momentos de la vida de Benjamín, desde escenas privadas hasta fotografías tomadas en contextos vinculados con el fútbol.

La familia suele mantener una presencia activa en redes sociales y comparte fragmentos de su vida cotidiana con Olivia y Benjamín. El niño menor adquirió notoriedad entre los seguidores del futbolista y de Valu Cervantes, quienes suelen reaccionar a sus apariciones en fotos y videos.

El álbum de fotos por el cumpleaños de Benja Fernández:

El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
La tierna foto de Benja Fernández durmiendo
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja Fernández disfrutando de la playa
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja Fernández, feliz con la Copa del Mundo
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Enzo Fernández celebra una victoria de Argentina con su hijo Benja
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja Fernández, fan del mate
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja y Olivia, los más chicos de la familia Fernández
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Enzo Fernández realizó un tierno posteo por el cumpleaños de Benja
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja Fernández con la camiseta del Manchester City
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja Fernández cumplió 3 años
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Enzo Fernández junto a su hijo Benjamín en una campaña
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Enzo Fernández jugando con sus hijos Olivia y Benjamín
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja Fernández en modo avión
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja junto a su mamá Valu Cervantes
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Benja Fernández luciendo indumentaria de la marca de su padre
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
Enzo Fernández y una selfie junto a su hijo Benja
El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja
El amor de Benja Fernández a su papá

Temas Relacionados

Enzo FernándezBenja FernándezValu CervantesManchester CitySelección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los detalles de la fiesta privada de Harry Kane en una reconocida discoteca de Londres tras ganar el Balón de Oro

El delantero inglés celebró con su familia y amigos tras ser elegido como el mejor futbolista en el reconocido premio que entrega la revista France Football

Los detalles de la fiesta privada de Harry Kane en una reconocida discoteca de Londres tras ganar el Balón de Oro

Un tiburón le amputó el brazo a los 13 años, pero reaprendió a surfear y hoy integra el Salón de la Fama, la historia de Bethany Hamilton

El ataque ocurrió en 2003 en la playa de Tunnels, en Kauai, y la deportista retomó las competencias semanas después con una tabla adaptada, venció a campeonas mundiales en el circuito profesional y actualmente reparte su tiempo entre el océano, la familia y su fundación

Un tiburón le amputó el brazo a los 13 años, pero reaprendió a surfear y hoy integra el Salón de la Fama, la historia de Bethany Hamilton

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

El capitán de aquel equipo argentino que logró el título luego de cuatro finales perdidas recordó la gesta que tuvo su punto culminante en Croacia

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

Desplazaron a uno de los líderes de la barra de River en la antesala del superclásico: quién es quién en la interna

Ariel “Pato” Calvici fue desterrado de los Borrachos del Tablón. Los motivos de su salida y qué puede pasar en el futuro

Desplazaron a uno de los líderes de la barra de River en la antesala del superclásico: quién es quién en la interna

Es hijo de Lalo Maradona y sobrino de Diego, jugó al fútbol hasta los 24 años, trabaja de martillero y lleva la historia familiar al streaming

Junto a su papá, Coty Maradona encabeza Dona Stream, un proyecto para contar en primera persona todo lo que vivieron y homenajear al Diez. Los días en los que vivió con Diego en Dubai, por qué se retiró joven y cuándo tomó consciencia de su apellido: “Nunca fue una presión”

Es hijo de Lalo Maradona y sobrino de Diego, jugó al fútbol hasta los 24 años, trabaja de martillero y lleva la historia familiar al streaming

MALDITOS NERDS

Genshin Impact enfrentará a las siete naciones con Celestia el 4 de noviembre

Genshin Impact enfrentará a las siete naciones con Celestia el 4 de noviembre

‘Troublemaker 3: Fallen Dynasty’ combinará sátira política y peleas en PC

Devolver Digital fecha ‘Look Outside’ para consolas antes de Halloween

S.T.A.L.K.E.R. 2 recibe el parche 2.1 llamado ‘The Zone Lookout’

Bandai Namco celebra 10 años de ‘Dragon Ball Xenoverse 2′ con contenido gratis

ENTRETENIMIENTO

El legado musical de Elvis Presley se enfrenta a la inteligencia artificial en los tribunales

El legado musical de Elvis Presley se enfrenta a la inteligencia artificial en los tribunales

Nicolas Cage revela que perdió el control mientras filmaba una escena de ‘Cara a cara’

Esto es lo que opina Gisele Bündchen sobre el romance de su exesposo Tom Brady con Candice Swanepoel

Sharon Osbourne revela las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dijo antes de morir

Nicole Kidman asegura sentirse orgullosa de sobrevivir a Hollywood tras más de cuatro décadas de carrera

INFOBAE AMÉRICA

Piotr Ilich Chaikovski, compositor ruso: “La música es el lenguaje más sutil para expresar los mil diferentes momentos de los estados de ánimo del alma”

Piotr Ilich Chaikovski, compositor ruso: “La música es el lenguaje más sutil para expresar los mil diferentes momentos de los estados de ánimo del alma”

Cuenta regresiva para recibir al Papa en Uruguay: advertencias a voluntarios y una capilla en el Centenario

De Simpstasia a Campamento Krusty: se revelaron las películas secretas de Los Simpson que jamás llegaron al cine

Francia debate un proyecto para endurecer las penas por disturbios y habilitar el bloqueo de redes sociales que inciten a la violencia

Entró en vigor una tregua entre Rusia y Ucrania en la ciudad ocupada de Oleshky para permitir la llegada de ayuda humanitaria