El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

El saludo de Enzo Fernández para su hijo Benja

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Enzo Fernández dejó por unas horas la agenda futbolística para celebrar los tres años de Benjamín, su hijo menor. El mediocampista publicó 17 fotos familiares y le dedicó un mensaje en el que repasó las ocurrencias del niño y le prometió que siempre estará a su lado para cuidarlo y acompañarlo. La modelo e influencer Valentina Cervantes también compartió postales del festejo y una declaración para el menor de la familia.

El mediocampista de la selección argentina eligió sus cuenta de Instagram para saludar a Benjamín, su segundo hijo. En las fotografías aparecieron escenas familiares, momentos cotidianos y una imagen del niño junto a la Copa del Mundo obtenida por Argentina en Qatar 2022.

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“Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida”, escribió Enzo Fernández al comienzo de su publicación. El mensaje incluyó un repaso por rasgos de la personalidad de su hijo y una promesa sobre su presencia en cada etapa de su crecimiento.

“Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos”, expresó el jugador. Más adelante, añadió: “Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”.

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La publicación del campeón del mundo incluyó postales de padre e hijo en distintos ámbitos. Algunas imágenes mostraron encuentros familiares, mientras que otras retrataron a Benjamín durante actividades vinculadas al fútbol y a la rutina que comparte con sus padres.

Entre las fotos que circularon hubo una del niño junto a la Copa del Mundo. La imagen remitió al recorrido de Enzo Fernández en la selección argentina, donde fue parte del plantel que obtuvo el título mundial en diciembre de 2022. Benjamín nació el 26 de octubre de 2023 y es el segundo hijo de la pareja. Su hermana mayor, Olivia, también apareció en parte de los contenidos familiares que suelen compartir sus padres en las plataformas digitales.

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Enzo Fernandez cumpleaños Benja Fernández

Valu Cervantes también utilizó sus redes para celebrar el cumpleaños de su hijo. Primero publicó una foto de Benjamín sonriente y escribió una frase breve: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida”. Luego difundió una imagen del niño con globos alusivos al Manchester City. Más tarde reunió varias postales en una publicación de Instagram y amplió su dedicatoria para Benjamín Jesús, tal como lo nombró en el texto.

“Feliz cumpleaños Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tu carisma. Te amamos con todo nuestro corazón”, señaló Valentina Cervantes. La influencer añadió una aclaración sobre el material elegido para el carrusel. Después de varias fotos en las que el niño aparece sonriente y en situaciones familiares, anticipó que el último video mostraba otra de sus facetas. “Después de una cierta cantidad de fotos tiernas, en realidad él es el del último video”, escribió.

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El cumpleaños también permitió que ambos mostraran imágenes que hasta entonces no habían publicado. En el caso de Enzo Fernández, la selección de 17 postales atravesó diferentes momentos de la vida de Benjamín, desde escenas privadas hasta fotografías tomadas en contextos vinculados con el fútbol.

La familia suele mantener una presencia activa en redes sociales y comparte fragmentos de su vida cotidiana con Olivia y Benjamín. El niño menor adquirió notoriedad entre los seguidores del futbolista y de Valu Cervantes, quienes suelen reaccionar a sus apariciones en fotos y videos.

El álbum de fotos por el cumpleaños de Benja Fernández:

La tierna foto de Benja Fernández durmiendo

Benja Fernández disfrutando de la playa

Benja Fernández, feliz con la Copa del Mundo

Enzo Fernández celebra una victoria de Argentina con su hijo Benja

Benja Fernández, fan del mate

Benja y Olivia, los más chicos de la familia Fernández

Enzo Fernández realizó un tierno posteo por el cumpleaños de Benja

Benja Fernández con la camiseta del Manchester City

Benja Fernández cumplió 3 años

Enzo Fernández junto a su hijo Benjamín en una campaña

Enzo Fernández jugando con sus hijos Olivia y Benjamín

Benja Fernández en modo avión

Benja junto a su mamá Valu Cervantes

Benja Fernández luciendo indumentaria de la marca de su padre

Enzo Fernández y una selfie junto a su hijo Benja

El amor de Benja Fernández a su papá