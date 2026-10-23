Problemas para Franco Colapinto: deberá cumplir una penalización de 10 puestos en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Alpine cambiará componentes en el monoplaza de Franco Colapinto y el argentino deberá cumplir un castigo de 10 puestos (AP Foto/Ng Han Guan, Pool)

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Franco Colapinto deberá cumplir con una nueva penalización en el Gran Premio de Estados Unidos. Luego de los problemas que sufrió en el GP de Singapur, Alpine optó por cambiar la unidad de control electrónica del monoplaza A526 del argentino y, por superar el límite permitido por la Fórmula 1, tendrá una sanción de 10 posiciones en la grilla del domingo. Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) también sufrirán un castigo tras la clasificación.

Según pudo saber Infobae, el equipo decidió montarle una “nueva unidad de control de electrónica” para la carrera de este fin de semana, por lo que deberá cumplir un castigo de 10 posiciones en la grilla de largada del domingo, ya que es la cuarta vez que modifica este componente y sólo se permite hacerlo tres veces sin sufrir castigos por reglamento.

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La FIA confirmó la penalización oficialmente en el “Documento 13 - Nuevos elementos de PU para esta competición”. En el comunicado se indica que “la unidad electrónica de control utilizada por Franco Colapinto es la cuarta (4.ª) de las tres (3) nuevas unidades electrónicas de control permitidas para la temporada del Campeonato de 2026, lo que incumple lo establecido en el artículo B8.2.2 e) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de 2026″.

“​​Tuvimos problemas en Singapur y no es secreto. Habrá que cambiar algunas cosas y estamos viendo las penalizaciones que vendrán en el resto del año. A mí se me rompió un motor y con lo de la batería en Singapur son problemas que llevan a tener que penalizar. Están viendo cuántos puestos”, ya había adelantado el argentino en diálogo con ESPN durante la jornada del jueves.

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El documento 13 del Gran Premio de Estados Unidos de la FIA, en el que se indica que Colapinto superó el límite de componentes permitidos (FIA)

El desgaste de las piezas disponibles ya había obligado al joven de 23 años a cumplir una sanción de 10 puestos en la parrilla durante el Gran Premio de Baréin, que se disputó en Malasia. Pese a esto, el argentino tuvo que abandonar tanto en la Sprint como en la carrera principal en Singapur por fallas en los componentes.

La buena noticia para Colapinto y Alpine es que hay otros pilotos que también deberán cumplir con una sanción: Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad, que pelean con el equipo francés en los tiempos, quedarán relegados en la grilla después de la clasificación del sábado. Al brasileño de Audi se le impondrá una penalización de 20 lugares (motor y unidad de control electrónica).

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El británico de Racing Bulls, que disputa el quinto puesto del campeonato con el team con sede en Enstone, tendrá una multa de cinco puestos en la parrilla por cambiar por sexta ocasión su motor de combustión interna. Lindblad ya había cumplido con una sanción al llegar a la quinta unidad. La penalización es de 10 puestos por el primer componente que supera el límite, y de cinco puestos por cada componente adicional.

Colapinto deberá remontar desde el fondo de la grilla en la carrera del domingo (REUTERS/Jakub Porzycki/File Photo)

Colapinto recibió varias sanciones de este estilo en las últimas citas. Es recurrente que cerca del final de la temporada, los equipos lleguen al límite de componentes permitidos por el reglamento y cumplan con penalizaciones. En un año en el que la Fórmula 1 implementó una nueva normativa técnica, la cual generó bastantes problemas para las escuderías, la dificultad para cumplir con el máximo de componentes fue mayor.

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En el Gran Premio de Baréin, que se corrió en Sepang, Alpine cambió el motor —quinto del año— del monoplaza de Colapinto y, sumada a la sanción por el choque con Pierre Gasly en Azerbaiyán, recibió 15 puestos en la grilla. La medida apuntó a concentrar ambos castigos en una sola fecha y preservar las opciones para las pruebas restantes del calendario.

Sin embargo, Franco tuvo graves problemas en Singapur. Durante la jornada del sábado, tuvo que abandonar en la Sprint por un problema en el sistema de almacenamiento de energía, relacionado con la unidad de potencia. La suerte no cambió para el argentino en la carrera del domingo, ya que no pudo completar la competición y se le apagó el auto en la vuelta 32.

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“Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana. Hay que volver con el equipo, trabajar y estar más fuerte”, declaró en el micrófono de ESPN. En la misma línea que el piloto, Alpine señaló que se retiró por “un posible problema en la transmisión” y aclaró que debía esperar el regreso del monoplaza para investigar el origen de la falla.

Franco Colapinto tendrá un fuerte desafío en COTA (REUTERS/Caroline Chia)

Tras la evaluación de Alpine, cambiaron los componentes del vehículo de Colapinto en Austin y deberá cumplir con una nueva penalización. La decisión llega cuando Alpine acumula tres carreras sin sumar puntos y busca sostener su quinto puesto en el campeonato de constructores. La escudería francesa tiene 68 unidades, frente a las 100 de Racing Bulls, que ocupa la posición que pretende alcanzar.

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Hay que destacar que el Circuito de las Américas es un trazado en el que los adelantamientos no tienen una dificultad tan elevada, en comparación con pistas callejeras como las de Marina Bay en Singapur. Austin marcó el inicio de una seguidilla de tres carreras al hilo con México y Brasil. Luego de esto, la temporada 2026 se cerrará en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.