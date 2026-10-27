Desplazaron a uno de los líderes de la barra de River en la antesala del superclásico: quién es quién en la interna

Ariel "Pato" Calvici fue desplazado de la barra de River

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Como cada vez que juega River, la barra se iba reuniendo en la Parque de las Américas para juntarse, dar las directivas, ordenar las responsabilidades de los distintos sectores y enfilar hacia el Monumental. Desde cuatro horas antes la presencia se iba haciendo notar con la llegada de los grupos de Beccar, zona Norte, Banfield, Capital Federal y muchos sitios más. Pero había un hombre que no aparecía por la zona. Pasaban los minutos y las segundas líneas empezaron a preguntar por él. Algunos intuían que podía estar enfermo, pero debía ser algo grave para perderse la cita semanal desde donde mostrarse como uno de los capos de Los Borrachos del Tablón. Pero no era un tema médico lo que sustentaba su ausencia. Media hora antes de que la barra inicie su derrotero hacia el estadio, que siempre tiene a los líderes al frente que acompañan sólo hasta la línea policial porque tienen derecho de admisión, se hizo el anuncio: Ariel Calvici, el Pato Ariel, aquel de la contextura descomunal que sobresalía en las fotos, ya no formaba más parte de Los Borrachos. La decisión se venía madurando desde un mes atrás, cuando el grupo de hombres que lo acompañaba le venía pidiendo una participación más activa y el Pato no se decidía. Entonces decidieron por él. Afuera el Pato, que ahora es gallareta.

La situación demuestra la tensión en la que conviven los dos bandos fuertes de la barra justo en la previa del superclásico. Calvici tenía unos 20 hombres propios, algunos que militan en barras del Ascenso como Atlas, y el resto de su facción en realidad estaba apoyada por gente del Oeste y sobre todo de Moreno, Merlo y General Rodríguez, que siguieron siempre a Martín Saviolita Núñez como líder hasta que éste fue asesinado en la pandemia y después, a regañadientes, se unieron al sector de los Patovicas para hacerle contrapeso al otro bando grande, el de los hermanos Mauro y Leandro Ferreras, con asiento en Beccar pero un ejército de 300 hombres detrás y relación permanente con hombres de Seguridad, de la política y de la dirigencia.

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Por entonces, había otros dos referentes fuertes en el grupo donde militaba el Pato Ariel: Hernán Taboada y Alejandro el Zapatero Flores. Pero con diferentes artimañas se los fueron sacando de encima. Al primero porque era el que realmente tenía línea con la comisión directiva y al segundo porque era el que hablaba con la Policía. Los Ferreras y Calvici querían todo el poder y para eso necesitaban bajar a las otras patas de la mesa aún inventando excusas, como que se quedaban con plata de las entradas de los partidos de Copa, algo que después se comprobó que era falso.

El futbolista Exequiel Palacios junto a varios miembros de la barra. El primero desde la izquierda, con musculosa roja, es Calvici

Fue así que desde dos años a esta parte, la barra se había quedado como un monstruo de dos cabezas. Claro que una, la de los hermanos Ferreras, tenía mejor piel, más tamaño y materia gris. Y así fueron capturando cada vez mayores beneficios aunque el objetivo final, el de salir del derecho de admisión, no lo logró ninguno. En medio de este panorama, hace un par de meses el bando que sostenía a Calvici empezó a emplazar a su líder a ganar más espacio y emparejar una barra cuyo poder se había desbalanceado hacia Beccar. Y le propusieron que pusiera como ladero a su mismo nivel a Santiago Riveros, un histórico de Los Borrachos cuyo núcleo viene de San Nicolás pisa fuerte en el sindicato de vigiladores privados. El Pato dijo internamente todo que sí, pero hacia afuera no hizo nada. Y cuando sus hombres lo apuraban, decían que tengan paciencia, que ya iban a coronar.

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Pero la paciencia se terminó la semana pasada tras dos partidos seguidos de visitante donde hubo más entradas para un sector que para el otro. Y le avisaron que dada las circunstancias, ya no respondían a su mando. Y que podía irse por las buenas o por las malas. Si elegía la primera opción, no le tocarían los negocios en los boliches de la noche de la zona norte ni los trabajos en los sindicatos de seguridad privada, que tiene a Riveros por Borracho prominente, ni los mandados non sanctos en el gremio de Panaderos, conchabo que obtuvo por los buenos oficios de Matías Joel Sacco, quien supo liderar tiempo atrás la barra del Calamar y hace cinco años tiene voz y voto en la de River. Si en cambio pensaba resistir, se arriesgaba a perder todos esos beneficios. El Pato contó su tropa, vio que no le alcanzaba para ir a la batalla, y el domingo frente a Racing ya no apareció por el Parque de las Américas.

Tampoco tuvo apoyo del bando de los Ferreras ni de la dirigencia. Desde la facción líder aseguran que Calvici avisó que se iba porque quería ser papá y se quedaba con los sindicatos y nada más y que si fue invitado a bajarse por su propio bando era problema de ellos. “Acá manda Beccar y no se va a meter en la interna del otro grupo. Se fueron Taboada, Flores y no pasó nada y lo mismo va a ocurrir ahora. No es que alguien va a tomar su lugar. El líder es Mauro y el que entraba por el grupo de Ariel, Matías, va a seguir viniendo, no va a cambiar nada”, aseguran.

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Por el lado de la dirigencia, a Calvici le hicieron la cruz cuando quedó preso por el ataque a Caverna Godoy y su gente en la confitería del club el 25/11/14 y declaró en la Justicia sobre los vínculos de la barra con la Policía y los directivos. Por eso aceptaban que estuviera en la tribuna pero no que fuera el nexo con la institución.

Otras épocas, con Calvici en la tribuna. En la foto, es el barra que está agachado con los pulgares hacia arriba

Cabe recordar que el Pato ingresó a Los Borrachos en los 2000 cuando dominaban la tribuna como un dúo inseparable: Alan Schlenker y Adrián Rousseau. Heredero de La Banda del Yogurth, como denominaban despectivamente las otras barras a aquel grupo de Borrachos creados alrededor del gimnasio del club por su nula afición a las drogas duras -pero sí a los aminoácidos-, Ariel Calvici entendió los modos de acción de la popular. Cuando la pelea Rousseau-Schlenker dividió las aguas, él se quedó del lado de los barras del club, que manejaba Adrián desde afuera y tenía a la dupla Martín Araujo y Héctor Guillermo Caverna Godoy como eje central en la Sívori. El Pato empezó en aquel momento, a partir de su imagen impactante por el desarrollo físico, a imponer respeto en el tablón y a liderar a un grupo de la zona Norte del Conurbano. Y en 2013 creyó que tenía la fuerza suficiente para ganar la barra. Había calculado mal la relación de fuerzas y también a quién apoyaría la dirigencia, por lo que fue excluido del Monumental. Un año después planeó la venganza en la previa del River-Boca por la Copa Sudamericana del 2014 y terminó con una condena a dos años y medio de prisión, aunque salió a los 15 meses. Y regresó a la barra tras la pandemia, en una alianza con los hermanos Ferreras, Taboada y Flores que tomaron el lugar que había quedado vacante tras el escándalo del superclásico de la Libertadores 2018 en la final frustrada en el Monumental.

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Creyó ahí sí que su estrella brillaría como nunca en el firmamento de la banda roja. Primero cayó Taboada, después Flores y supuso que en algún momento sería él el único comandante del paravalancha. Pero jamás salió del derecho de admisión y para seguir estando en el candelero concedió beneficios que su gente no bancó. Y entonces, tras un cónclave, su historia Borracha terminó como nunca lo imaginó: desterrado y fuera del estadio Antonio Vespucio Liberti, el famoso Monumental.