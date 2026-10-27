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Una ciudadana suiza con ébola fue trasladada desde Nigeria a Ginebra junto a su esposo diplomático

La ciudadana helvética de 42 años recibe atención, mientras los investigadores intentan determinar cómo contrajo el virus durante un viaje a Uganda

Personal médico con uniforme rojo junto a una camilla con cápsula cerrada detrás de un helicóptero rojo con las compuertas abiertas
La mujer de 42 años, diagnosticada en la capital nigeriana, recibe tratamiento en cuarentena en el Hospital Universitario de Ginebra, mientras Nigeria rastrea a 52 personas (Michael Buholzer / Keystone / AP)
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Una ciudadana suiza de 42 años, nacida en Uganda y diagnosticada con ébola en la capital de Nigeria, fue evacuada por vía médica hacia Suiza junto a su esposo, un diplomático helvético destinado en Abuya. La operación se ejecutó el lunes bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con la autorización del ministro de Salud nigeriano, Muhammad Pate.

Según informó Associated Press (AP), el funcionario confirmó que la mujer se encontraba estable, consciente y en condiciones de comunicarse, aunque advirtió que aún podría ser contagiosa. “Esto no significa que ya no sea infecciosa, de ahí las rigurosas medidas vigentes”, escribió Pate en la red social X.

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La enferma recibe tratamiento en Ginebra y su esposo permanece aislado en Zúrich

La Oficina Federal de Salud Pública de Suiza informó que el vuelo sanitario aterrizó el lunes con ambos pasajeros a bordo. La mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Ginebra, donde continúa su tratamiento en cuarentena. Su esposo ingresó al Hospital Universitario de Zúrich como medida preventiva, pese a no presentar signos de la enfermedad.

El organismo sanitario suizo aseguró que ambos centros cuentan con la infraestructura necesaria para atender este tipo de casos y descartó cualquier riesgo para la población del país europeo.

Un panel informativo sobre el ébola se ubica en primer plano ante una fila de viajeros con equipaje en la terminal de un aeropuerto
La ciudadana suiza afectada fue trasladada a Suiza tras ser estabilizada por equipos médicos nigerianos; su esposo diplomático permanece aislado en Zúrich (Reuters)

Mohamed Janabi, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, explicó que el traslado se coordinó debido a la nacionalidad suiza de la pareja. El titular del organismo destacó que los equipos médicos nigerianos lograron estabilizar a la afectada tras asistirla durante la fase aguda de la dolencia. “Con la salida de la paciente y su esposo, Nigeria no tiene actualmente casos de ébola”, señaló Janabi.

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Nigeria rastrea 52 personas expuestas y mantiene activas las medidas sanitarias

Pese a la ausencia de casos activos en su territorio, Nigeria no relajó sus disposiciones. El ministro Pate indicó que los controles de contención seguían vigentes y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante cualquier posible manifestación clínica.

Las autoridades sanitarias identificaron a 52 personas que estuvieron expuestas a la contagiada y continúan su seguimiento. La cifra creció respecto a los 44 individuos rastreados inicialmente, lo que refleja el alcance de la investigación epidemiológica en curso.

El caso es el primero de ébola registrado en Nigeria en más de una década. La mujer desarrolló malestar cuatro días después de regresar a Abuya, tras pasar unas dos semanas y media en Uganda. Recibió atención en dos centros de salud privados antes de obtener un resultado positivo el 20 de octubre.

Las autoridades sanitarias no han determinado cómo se infectó la mujer; dos casos vinculados al virus pasaron por el Aeropuerto de Entebbe el mismo día
Las autoridades sanitarias no han determinado cómo se infectó la mujer; dos casos vinculados al virus pasaron por el Aeropuerto de Entebbe el mismo día

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Nigeria (NCDC) lleva adelante un análisis de secuenciación genómica para determinar si la infección guarda relación con otros contagios en la región. Se confirmó que la afectada porta la especie Bundibugyo del virus, la misma que provocó la emergencia sanitaria activa en la República Democrática del Congo.

El misterio del contagio apunta a Uganda, no al epicentro en el Congo

Uno de los aspectos más llamativos del caso es el origen de la infección. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza informó a la agencia AP que la mujer no visitó la República Democrática del Congo —epicentro de la crisis más grave de ébola en la historia reciente— y que se cree que contrajo el virus durante su estadía en Uganda.

Esta versión contradijo los relatos iniciales provenientes de autoridades ugandesas. Patrick Otim, responsable de respuesta ante emergencias de la OMS, reconoció que “la fuente de exposición aún no se conoce” y que el historial de viaje de la afectada todavía estaba siendo reconstruido.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) señalaron que tanto la ciudadana detectada en Nigeria como el primer caso registrado en Kenia transitaron por el Aeropuerto Internacional de Entebbe, en Uganda, el 3 de octubre. La coincidencia temporal y geográfica entre ambos contagios concentra la atención de los investigadores en ese punto como posible lugar de exposición.

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