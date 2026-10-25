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Con Antonelli al borde del título, así quedaron los campeonatos tras el GP de los Estados Unidos de F1: qué necesita para ser campeón

El italiano se impuso en Austin y quedó a dos puntos de consagrarse, al igual que Mercedes en el plano de constructores. Alpine cedió terreno en la pelea por el quinto lugar con Racing Bulls

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Disputada la 18ª fecha de la temporada con el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli quedó a un paso de ser campeón mundial luego de imponerse con autoridad en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Alpine sumó un punto por el 10° lugar de Pierre Gasly, mientras que Franco Colapinto tuvo que abandonar por daños en su monoplaza tras un toque con Arvid Lindblad.

Antonelli reforzó aún más su liderazgo al concluir primero en la competencia norteamericana, que dominó de principio a fin. El italiano de 20 años (nació el 15/08/2006) se encamina a ser el campeón mundial de F1 más joven de la historia y batir el récord de Sebastian Vettel en 2010 con 23 años, 134 días. En esta línea, cortaría una sequía de 73 años para el automovilismo italiano desde Alberto Ascari (1953).

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Kimi quedó a dos puntos de consagrarse campeón: tiene una ventaja de 123 puntos, con solo 125 por disputarse. El italiano necesitaba ganar y que George Russell termine noveno o peor, además de Lewis Hamilton quinto o más abajo. Pese a su triunfo, el británico de Mercedes culminó octavo, mientras que el británico de Ferrari hizo lo propio en la cuarta plaza. De esta manera, en México le alcanzará únicamente con terminar delante de su compañero.

El top ten del Gran Premio de Estados Unidos (@F1)
El top ten del Gran Premio de Estados Unidos (@F1)

En la pelea por la tabla de Constructores, Mercedes continúa liderando: se ubica en la cima con 607 puntos y podría quedarse con el título en México. Ferrari los sigue con 474 unidades, mientras que Red Bull igualó a McLaren en el podio con 355 unidades.

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Más atrás, Racing Bulls llegó a 102 puntos por la novena plaza de Liam Lawson y amplió la ventaja sobre Alpine (69) en la disputa por el quinto lugar. Haas es séptimo con 30 puntos, por delante de Audi (23), Williams (12) y Aston Martin (7). En que Cadillac sigue sin sumar unidades.

El campeonato continuará el venidero fin de semana con el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con un esquema tradicional, la actividad iniciará el viernes 30 de octubre y se cerrará el domingo 1 de noviembre: la carrera iniciará a las 17:00 (hora argentina).

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 607 puntos
  2. Ferrari: 474 puntos
  3. Red Bull Racing: 355 puntos
  4. McLaren: 355 puntos
  5. Racing Bulls: 102 puntos
  6. Alpine: 69 puntos
  7. Haas: 30 puntos
  8. Audi: 23 puntos
  9. Williams: 12 puntos
  10. Aston Martin: 7 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 365
  2. George Russell - Mercedes: 242
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 241
  4. Max Verstappen - Red Bull: 236
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 233
  6. Lando Norris - McLaren: 211
  7. Oscar Piastri - McLaren: 144
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 105
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 77
  10. Pierre Gasly - Alpine: 42
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 23
  14. Nico Hulkenberg - Audi: 13
  15. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  16. Esteban Ocon - Haas: 7
  17. Fernando Alonso - Aston Martin: 7
  18. Carlos Sainz - Williams: 7
  19. Alexander Albon - Williams: 5
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

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Franco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1Andrea Kimi AntonelliF1Gran Premio de Estados Unidos

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