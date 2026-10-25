Hugo Sánchez asegura ver en Gilberto Mora un heredero en el futbol mexicano: “Puede igualarme e incluso superarme”

El histórico de Pumas considera que Morita puede construir una carrera propia sin imitar su legado, con títulos, goles y continuidad como metas para consolidarse fuera del país. (Fotos: REUTERS/ Luis Cortes - Yuri CORTEZ / AFP)

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Cuando Hugo Sánchez era un niño en Jardín Balbuena, encontró en Pelé una figura para medir sus sueños. Lo vio brillar en el Mundial de México 1970 y convirtió aquella admiración en una ambición que, años después, lo llevó de Pumas a los grandes estadios de España.

A 50 años de su debut profesional, el “Pentapichichi” observa ahora a Gilberto Mora desde el otro lado de esa historia.

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Hugo Sánchez tomó como inspiración a Pelé para proyectar su carrera desde Pumas hacia España, ahora impulsa a Gilberto Mora a construir su propio legado. (Instagram/ @pumasmx)

El joven de Xolos de Tijuana, con 18 años recién cumplidos, aparece ante sus ojos como un futbolista con condiciones para alcanzar una dimensión incluso mayor a la que él construyó.

Hugo Sánchez ve en Gilberto Mora al talento que aspira a llegar más lejos

La comparación no parte de un intento por encontrar una copia del goleador que triunfó con el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Sánchez ve en Mora recursos que pueden sostener una carrera propia: talento, lectura de juego y una calma poco habitual para alguien que recién comienza a convivir con grandes expectativas.

Durante una charla con Sports Illustrated, el exdelantero no habló de una meta inmediata. Su mirada se detuvo en el proceso que el mediocampista debe recorrer para que el reconocimiento temprano no se convierta en un límite.

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El Pentapichichi destaca la lectura de juego, el talento y la calma del mediocampista de Xolos de Tijuana frente a las enormes expectativas que carga. REUTERS/Raquel Cunha

Después de repasar las cualidades que le reconoce, dejó una advertencia que también funciona como impulso: “Siendo tan joven, con los partidos donde muestra su calidad, talento e inteligencia, ahora debe querer más y mejorar”.

En este sentido, la expectativa ya rodea a Gilberto, pero Hugo no le pide que responda a ella con prisa. Le propone algo más difícil: que cada partido, cada convocatoria y cada decisión lo acerquen a una versión propia de grandeza, sin cargar con la tarea de parecerse a nadie.

La lección de Pelé que el Pentapichichi ahora traslada a Morita

El consejo de Sánchez tiene una raíz personal. Él no buscó repetir el camino de Pelé, sino usarlo como una imagen lejana que le exigía seguir avanzando.

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Esa distancia entre el niño que jugaba en la calle y el delantero que conquistó cinco Pichichis se convirtió en la lógica que ahora comparte con Gilberto.

Para Hugo, los referentes no están para ser venerados desde lejos, sino para obligar a quien los mira a perseguir metas mayores.

Por eso no le pide a la promesa de Xolos que imite sus movimientos, celebraciones o su paso por Madrid. Le propone mirar lo conseguido y pensar que puede llegar más lejos.

A 50 años de su debut profesional, Hugo Sánchez afirma que Gilberto Mora cuenta con condiciones para superar sus propios logros. REUTERS/Luis Cortes

El “Niño de Oro” lo resumió con una frase que coloca la vara en lo alto: “Si Hugo Sánchez fue a Europa y consiguió cosas grandes, puede intentar igualarlo y, si es posible, superar sus logros”. La invitación no es menor: supone apuntar a títulos, goles y una permanencia sostenida en el futbol europeo.

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Así, la posibilidad de superar a Hugo no aparece como una carga, sino como una apuesta. Gilberto Mora tendría que construir su propio nombre sin pedir permiso a un legado que, según Sánchez, puede servirle de punto de partida.

Europa aparece como la siguiente prueba para el joven de Xolos

La confianza de Hugo en “Morita” también incluye una advertencia sobre el camino. El talento, sostuvo, no garantiza una salida al exterior si no existen decisiones firmes del futbolista y voluntad de los clubes para abrir esa puerta.

Sánchez considera que España , Inglaterra , Países Bajos o Francia pueden ser destinos posibles para Gilberto Mora . La condición es que llegue preparado para competir y no solamente para sumar una transferencia.

El exdelantero subrayó que los intereses económicos frenen oportunidades . Planteó que los clubes pueden negociar acuerdos que permitan a los jóvenes probarse sin perder por completo el control de sus derechos.

También recordó el respaldo que recibió de Guillermo Aguilar Álvarez en el Club Universidad Nacional, una figura que ayudó a que su carrera encontrara salida hacia Europa en 1981.

El exdelantero propone a Morita construir una trayectoria propia sin intentar copiar los pasos de figuras consagradas. (Instagram/ @gil_morita)

Hugo Sánchez miró a Pelé y se atrevió a soñar con una carrera que trascendiera México. Hoy observa a Gilberto Mora desde el otro lado de esa historia y le deja una idea menos cómoda que un elogio: el talento puede abrir una puerta, pero sólo la ambición de ir más lejos decide qué ocurre después.

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