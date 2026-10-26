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Devolver Digital fecha ‘Look Outside’ para consolas antes de Halloween

La edición para PC está disponible desde marzo de 2025 y recibió varias actualizaciones gratuitas

Look Outside presenta su tráiler.
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Devolver Digital y el desarrollador canadiense Francis Coulombe lanzarán Look Outside para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch 2 y Switch el 30 de octubre. El RPG de terror y supervivencia, disponible en PC mediante Steam desde el 21 de marzo de 2025, llevará así su historia de encierro, monstruos y gestión de recursos a las consolas justo antes de Halloween.

Una amenaza detrás de la ventana

Look Outside transcurre por completo dentro de un edificio de departamentos. Su protagonista despierta una mañana con un impulso difícil de controlar: mirar por la ventana. El problema es que un acontecimiento misterioso convierte en criaturas grotescas a cualquiera que observe el exterior, mientras el caos se extiende alrededor del inmueble.

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Si consigue resistir esa tentación inicial, el personaje deberá sobrevivir durante varios días sin abandonar el edificio. Para lograrlo tendrá que recorrer pasillos, departamentos y otras áreas infestadas, buscar comida, reunir suministros y conseguir armas improvisadas. Cada salida desde el hogar implica exponerse a los monstruos y decidir qué recursos vale la pena arriesgarse a recuperar.

El departamento funciona como refugio entre expediciones. Allí es posible descansar, preparar comida, fabricar herramientas y jugar videojuegos. También permite conocer mejor a los vecinos, algunos de los cuales pueden transformarse en aliados y recibir un lugar seguro dentro de la vivienda. Otros personajes, humanos o no, presentan amenazas o situaciones difíciles de anticipar.

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El misterio detrás del fenómeno avanza mediante esos encuentros y las exploraciones del edificio. La estructura incluye distintos caminos y varios finales, por lo que las decisiones, los personajes reclutados y los secretos encontrados pueden modificar el desarrollo de una partida.

Combates por turnos y recursos limitados

El sistema de combate utiliza turnos, pero incorpora una variable habitual del survival horror: la distancia frente al enemigo. La posición relativa entre el protagonista y cada criatura afecta qué ataques y objetos resultan útiles, de modo que acercarse o retroceder forma parte de la estrategia.

Las armas disponibles son herramientas y objetos improvisados encontrados durante la exploración. Esto obliga a administrar el inventario junto con la comida y los materiales de fabricación. Gastar demasiado en un enfrentamiento puede dejar al jugador sin recursos para regresar al departamento, mientras evitar una pelea puede cerrar el acceso a suministros o respuestas sobre lo ocurrido.

El juego cuenta con más de 150 criaturas diseñadas individualmente y cerca de una docena de jefes. Su estética se apoya en el horror corporal, una variante del género centrada en transformaciones físicas extremas, deformaciones y pérdida de control sobre el propio cuerpo. Ese enfoque atraviesa tanto a los monstruos como a varios de los habitantes del edificio.

Según la descripción oficial, una partida puede durar entre 10 y 12 horas. Durante ese recorrido hay aliados para reclutar, visitantes que pueden ser invitados al refugio y distintos desenlaces por descubrir. La combinación de rutas, encuentros y finales busca que dos partidas no necesariamente presenten las mismas situaciones.

Look Outside, de Francis Coulombe
Look Outside, de Francis Coulombe

De Steam a cuatro consolas

Look Outside apareció por sorpresa en Steam el 21 de marzo de 2025 y tuvo una recepción muy positiva. Desde ese estreno, Coulombe continuó trabajando en el proyecto mediante numerosas actualizaciones gratuitas, en lugar de limitar el contenido a la versión publicada inicialmente.

Esas actualizaciones incorporaron encuentros nuevos, áreas adicionales y finales secretos. Entre ellas se encuentra Final Vision, aunque no fue la última revisión recibida por el RPG. Las fuentes no detallan si las ediciones de consola incluirán cambios específicos, funciones adaptadas a cada sistema o diferencias de rendimiento.

Coulombe, también creador de Malison: The Cursed City, desarrolló Look Outside con una presentación de pixel art y una escala deliberadamente acotada. Toda la acción permanece ligada al edificio y al departamento que sirve como base, mientras los más de 150 enemigos, los personajes reclutables y las distintas conclusiones amplían las posibilidades dentro de ese espacio.

Devolver Digital tampoco informó precios, ediciones físicas ni un sistema de actualización entre generaciones. Por ahora, el lanzamiento está confirmado para el 30 de octubre en PS5, PS4, Switch 2 y Switch, mientras que la versión de Steam ya puede comprarse en PC.

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