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El rincón del sur de Escocia que fue elegido entre los mejores del mundo para 2027

Ubicada al sur de las Highlands, la región concentra paisajes de montaña, litoral sobre el estuario de Solway y propuestas de turismo cultural

El territorio reúne paisajes de las Southern Uplands y costas sobre el estuario de Solway (Wikimedia Commons)
El territorio reúne paisajes de las Southern Uplands y costas sobre el estuario de Solway (Wikimedia Commons)
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Dumfries y Galloway, en el sur de Escocia, fue incluida entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027 por National Geographic. La región fue la única representante del Reino Unido en la selección anual de la revista, según informó The Telegraph, y comparte la distinción con destinos como Melbourne, en Australia, y Malawi.

El reconocimiento pone el foco sobre un territorio que suele quedar fuera de los itinerarios de quienes viajan hacia las Highlands, pese a que reúne litoral, zonas montañosas, rutas de senderismo, patrimonio literario y una propuesta gastronómica basada en productos locales. La región ocupa el extremo meridional de Escocia y algunos de sus puntos se ubican más al sur que Durham, en Inglaterra.

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La región combina senderos de larga distancia, playas y cielos protegidos

Una de las principales propuestas de Dumfries y Galloway es el senderismo. El Southern Upland Way recorre el sur de Escocia a lo largo de 344 kilómetros, con algunos de sus tramos más destacados en la costa regional y el parque forestal de Galloway. A esa oferta se incorporó el Rhins of Galloway Coast Path, un sendero costero de 134 kilómetros.

Los paisajes alternan las elevaciones de las Southern Uplands con la costa del estuario de Solway, frente al Distrito de los Lagos, en Inglaterra. Hacia el oeste, el litoral se proyecta en dirección a Irlanda del Norte. Esta diversidad geográfica llevó a que se planteara la posibilidad de que la región obtenga la categoría de parque nacional.

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El cielo nocturno es otro de los atractivos de la zona. En 2009 abrió allí el primer Parque Internacional de Cielo Oscuro del Reino Unido, dentro del Galloway Forest Park. Para 2027 está prevista la inauguración del Scottish Dark Sky Observatory, un proyecto de aproximadamente USD 2 millones ubicado en la reserva de biosfera de Galloway y Southern Ayrshire, reconocida por la Unesco.

Para quienes priorizan el mar, Luce Bay reúne extensas playas de arena en la península de Rhins. La costa también ofrece alojamientos y restaurantes vinculados con la pesca local, mientras que el ciclismo de montaña integra las actividades disponibles en las zonas forestales.

El parque forestal de Galloway combina rutas para caminatas, ciclismo de montaña y observación astronómica (Wikimedia Commons)
El parque forestal de Galloway combina rutas para caminatas, ciclismo de montaña y observación astronómica (Wikimedia Commons)

Siglos de historia atraviesan pueblos y ciudades del sur escocés

La presencia de Robert Burns, poeta nacional de Escocia, forma parte del recorrido cultural de la región. Aunque nació en Ayrshire, vivió y trabajó en Ellisland Farm, cerca de Dumfries. La propiedad, una de las residencias mejor conservadas vinculadas al escritor, hoy permite alojar visitantes.

En la ciudad de Dumfries se conservan su última casa, objetos personales y su tumba. El itinerario dedicado a Burns incluye también The Globe, el pub que frecuentaba el autor. La región mantiene, además, referencias a las campañas de Robert the Bruce antes de la batalla de Bannockburn, a la presencia romana y al legado vikingo, del que se destaca el tesoro de Galloway.

Otros puntos de interés son Kirkcudbright, una localidad vinculada a numerosos artistas por sus paisajes junto al río y el estuario, y Wigtown, conocida como la Ciudad Nacional del Libro de Escocia y sede de un festival literario anual. En Portpatrick, un pueblo portuario de la costa occidental, la actividad turística se concentra alrededor del muelle y de su oferta de gastronomía marina.

Kirkcudbright atrajo a artistas por sus paisajes junto al río y el estuario (Wikimedia Commons)
Kirkcudbright atrajo a artistas por sus paisajes junto al río y el estuario (Wikimedia Commons)

Productos del mar, quesos y carne local completan la oferta gastronómica

La cocina regional tiene uno de sus centros en Castle Douglas, conocida como “The Food Town” por su red de comercios y productores. Entre los alimentos destacados figuran las ostras de Loch Ryan, la carne bovina de raza Belted Galloway, el cordero y las piezas de caza durante la temporada correspondiente.

La producción artesanal incluye el cheddar de Lockerbie y los lácteos de Loch Arthur Creamery, una iniciativa gestionada por la comunidad. Estos productos forman parte de una oferta que busca fortalecer el turismo local junto con el patrimonio natural y cultural.

Castle Douglas es conocida como “The Food Town” por su red de productores y comercios locales (Wikimedia Commons)
Castle Douglas es conocida como “The Food Town” por su red de productores y comercios locales (Wikimedia Commons)

David Hope-Jones, director ejecutivo de la South of Scotland Destination Alliance, afirmó a The Telegraph que el territorio reúne experiencias que muchos viajeros asocian con Escocia, aunque mantiene una identidad propia. El diario también informó sobre inversiones recientes en infraestructura hotelera, como los aproximadamente USD 2,7 millones destinados por el Cairndale Hotel and Spa, de Dumfries.

La inclusión en la lista Best of the World 2027 coincide con un período de mayor visibilidad para el sur escocés. La próxima edición del Tour de France prevé atravesar sectores de esta parte del país, mientras continúan los planes de desarrollo turístico en la región.

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