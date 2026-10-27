Los detalles de la fiesta privada de Harry Kane en una reconocida discoteca de Londres tras ganar el Balón de Oro

La fiesta de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro

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Harry Kane celebró la conquista del Balón de Oro con una fiesta privada en la discoteca Cirque Le Soir, en el barrio londinense de Soho, después de recibir el premio en el teatro London Palladium. El delantero del Bayern de Múnich llegó al club con el trofeo en sus manos y estuvo acompañado por su esposa, Kate, su hermano y representante Charlie Kane, además de ex compañeros de su etapa en el Tottenham Hotspur.

El futbolista de 33 años se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la votación final del galardón y se convirtió en el primer inglés que obtiene el premio desde Michael Owen, en 2001.

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La celebración reunió a familiares y amigos del capitán de Inglaterra. Entre los invitados estuvieron Eric Dier, Ben Davies y Matt Doherty, quienes compartieron vestuario con Kane en Tottenham. Los reportes de medios británicos como The Sun también situaron a James Maddison en el festejo, junto con los padres del delantero.

Kane ingresó a Cirque Le Soir con el trofeo en sus manos y fue recibido con bengalas de champán. El delantero levantó un vaso de chupito ante quienes lo esperaban en el local, mientras el todo el grupo continuaba los festejos tras la ceremonia.

Kane celebró tras ganar el Balón de Oro

Durante su discurso en la entrega del premio, Harry Kane agradeció a quienes participaron de su carrera y recordó su recorrido desde las divisiones juveniles de Tottenham Hotspur hasta su presente en Alemania.

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“Estoy casi sin palabras, por suerte tengo esta lista. En primer lugar, gracias al FranceFootball, el Balón de Oro, este increíble evento que se celebra en Londres, me pareció un buen presagio, así que muchas gracias”, dijo el jugador.

También se refirió a los futbolistas con los que compartió la temporada en Bayern de Múnich. “Gracias a todos los que votaron por mí. Me imagino que fue muy duro este año, con algunos de los jugadores increíbles contra los que competí, algunos de mis compañeros de equipo y jugadores de clase mundial presentes esta noche”, expresó.

Kane destacó el papel del grupo que dirige Vincent Kompany y mencionó a Dayot Upamecano al hablar de la competencia interna. “Mis compañeros del Bayern de Múnich, tengo a algunos aquí esta noche, sin ustedes no habría sido posible”, afirmó. Luego añadió: “La forma en que me han motivado, la forma en que competimos contra Upa [Dayot Upamecano] en los entrenamientos cada semana, simplemente me dan ganas de mejorar”.

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El inglés Harry Kane posa con el Balón de Oro de 2026 (Efe)

El delantero también dedicó un tramo de su intervención al entrenador belga, quien, según declaró, permanecía hospitalizado. “Vincent [Kompany], sé que está en casa, todavía en el hospital, así que le deseo lo mejor. Espero que esto te haya dado un poco de energía a ti y a todo el personal”, señaló. Sobre su evolución desde su llegada al club alemán, Kane sostuvo: “Desde que estoy con ustedes he mejorado como jugador y como persona, como líder, gracias a su liderazgo”.

El atacante también habló de su vínculo con la selección inglesa, de la que es máximo goleador histórico y capitán. En ese tramo dirigió unas palabras a Bukayo Saka, presente en la ceremonia, y al seleccionador Thomas Tuchel. “A todos mis compañeros de la selección inglesa, Bukayo [Saka] está aquí representando a Inglaterra y, de nuevo, solo quería decir que tuvimos un año especial. No fue un año perfecto, pero tuvimos muchos buenos momentos”, manifestó.

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Kane aseguró que la experiencia como capitán le produjo orgullo. “La unión en el hotel y el Mundial. Sí, fue un verdadero honor ser vuestro capitán, me llena de orgullo. Esto es para todos nosotros”, dijo. El futbolista dedicó un agradecimiento particular al club donde se formó. “Quiero agradecerle al Tottenham Hotspur. Sin duda, no estaría donde estoy hoy sin el Tottenham. Estuve aquí desde los 11 años”, expresó.

Tras la ceremonia y la fiesta en Londres, Kane publicó un mensaje en sus redes sociales: “Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido”. A primera hora del martes, tras la fiesta y todavía con el trofeo en sus manos, habló con Sky Sports sobre lo que representó el reconocimiento. “¡Suena descabellado, pero suena genial! ¡Qué noche tan especial, una sensación increíble!”, declaró.

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“Todavía estoy asimilándolo todo. Realmente parece un sueño”, añadió. Al recordar el momento en que escuchó su nombre, explicó: “La emoción, alivio, alegría, felicidad, emoción... había tanta expectación por saber quién ganaría que en ese momento sentí muchos nervios”.