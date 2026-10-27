Deportes

Los detalles de la fiesta privada de Harry Kane en una reconocida discoteca de Londres tras ganar el Balón de Oro

El delantero inglés celebró con su familia y amigos tras ser elegido como el mejor futbolista en el reconocido premio que entrega la revista France Football

La fiesta de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro

Guardar

Harry Kane celebró la conquista del Balón de Oro con una fiesta privada en la discoteca Cirque Le Soir, en el barrio londinense de Soho, después de recibir el premio en el teatro London Palladium. El delantero del Bayern de Múnich llegó al club con el trofeo en sus manos y estuvo acompañado por su esposa, Kate, su hermano y representante Charlie Kane, además de ex compañeros de su etapa en el Tottenham Hotspur.

El futbolista de 33 años se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la votación final del galardón y se convirtió en el primer inglés que obtiene el premio desde Michael Owen, en 2001.

PUBLICIDAD

La celebración reunió a familiares y amigos del capitán de Inglaterra. Entre los invitados estuvieron Eric Dier, Ben Davies y Matt Doherty, quienes compartieron vestuario con Kane en Tottenham. Los reportes de medios británicos como The Sun también situaron a James Maddison en el festejo, junto con los padres del delantero.

Kane ingresó a Cirque Le Soir con el trofeo en sus manos y fue recibido con bengalas de champán. El delantero levantó un vaso de chupito ante quienes lo esperaban en el local, mientras el todo el grupo continuaba los festejos tras la ceremonia.

Harry Kane sonríe vestido con esmoquin negro y pajarita junto a otra persona en un entorno con iluminación tenue
Kane celebró tras ganar el Balón de Oro

Durante su discurso en la entrega del premio, Harry Kane agradeció a quienes participaron de su carrera y recordó su recorrido desde las divisiones juveniles de Tottenham Hotspur hasta su presente en Alemania.

PUBLICIDAD

“Estoy casi sin palabras, por suerte tengo esta lista. En primer lugar, gracias al FranceFootball, el Balón de Oro, este increíble evento que se celebra en Londres, me pareció un buen presagio, así que muchas gracias”, dijo el jugador.

También se refirió a los futbolistas con los que compartió la temporada en Bayern de Múnich. “Gracias a todos los que votaron por mí. Me imagino que fue muy duro este año, con algunos de los jugadores increíbles contra los que competí, algunos de mis compañeros de equipo y jugadores de clase mundial presentes esta noche”, expresó.

Kane destacó el papel del grupo que dirige Vincent Kompany y mencionó a Dayot Upamecano al hablar de la competencia interna. “Mis compañeros del Bayern de Múnich, tengo a algunos aquí esta noche, sin ustedes no habría sido posible”, afirmó. Luego añadió: “La forma en que me han motivado, la forma en que competimos contra Upa [Dayot Upamecano] en los entrenamientos cada semana, simplemente me dan ganas de mejorar”.

El inglés Harry Kane posa con el Balón de Oro de 2026 (Efe)
El inglés Harry Kane posa con el Balón de Oro de 2026 (Efe)

El delantero también dedicó un tramo de su intervención al entrenador belga, quien, según declaró, permanecía hospitalizado. “Vincent [Kompany], sé que está en casa, todavía en el hospital, así que le deseo lo mejor. Espero que esto te haya dado un poco de energía a ti y a todo el personal”, señaló. Sobre su evolución desde su llegada al club alemán, Kane sostuvo: “Desde que estoy con ustedes he mejorado como jugador y como persona, como líder, gracias a su liderazgo”.

El atacante también habló de su vínculo con la selección inglesa, de la que es máximo goleador histórico y capitán. En ese tramo dirigió unas palabras a Bukayo Saka, presente en la ceremonia, y al seleccionador Thomas Tuchel. “A todos mis compañeros de la selección inglesa, Bukayo [Saka] está aquí representando a Inglaterra y, de nuevo, solo quería decir que tuvimos un año especial. No fue un año perfecto, pero tuvimos muchos buenos momentos”, manifestó.

Kane aseguró que la experiencia como capitán le produjo orgullo. “La unión en el hotel y el Mundial. Sí, fue un verdadero honor ser vuestro capitán, me llena de orgullo. Esto es para todos nosotros”, dijo. El futbolista dedicó un agradecimiento particular al club donde se formó. “Quiero agradecerle al Tottenham Hotspur. Sin duda, no estaría donde estoy hoy sin el Tottenham. Estuve aquí desde los 11 años”, expresó.

Tras la ceremonia y la fiesta en Londres, Kane publicó un mensaje en sus redes sociales: “Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido”. A primera hora del martes, tras la fiesta y todavía con el trofeo en sus manos, habló con Sky Sports sobre lo que representó el reconocimiento. “¡Suena descabellado, pero suena genial! ¡Qué noche tan especial, una sensación increíble!”, declaró.

“Todavía estoy asimilándolo todo. Realmente parece un sueño”, añadió. Al recordar el momento en que escuchó su nombre, explicó: “La emoción, alivio, alegría, felicidad, emoción... había tanta expectación por saber quién ganaría que en ese momento sentí muchos nervios”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalHarry KaneBalón de OroInglaterraLondresBayern Múnich

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de México de la F1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino viene de abandonar en Austin y ahora buscará la recuperación con su Alpine en el DF

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de México de la F1: todo lo que hay que saber

El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

El futbolista de la selección argentina le dedicó unas sentidas palabras a su hijo menor por su natalicio

El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

Un tiburón le amputó el brazo a los 13 años, pero reaprendió a surfear y hoy integra el Salón de la Fama, la historia de Bethany Hamilton

El ataque ocurrió en 2003 en la playa de Tunnels, en Kauai, y la deportista retomó las competencias semanas después con una tabla adaptada, venció a campeonas mundiales en el circuito profesional y actualmente reparte su tiempo entre el océano, la familia y su fundación

Un tiburón le amputó el brazo a los 13 años, pero reaprendió a surfear y hoy integra el Salón de la Fama, la historia de Bethany Hamilton

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

El capitán de aquel equipo argentino que logró el título luego de cuatro finales perdidas recordó la gesta que tuvo su punto culminante en Croacia

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

Desplazaron a uno de los líderes de la barra de River en la antesala del superclásico: quién es quién en la interna

Ariel “Pato” Calvici fue desterrado de los Borrachos del Tablón. Los motivos de su salida y qué puede pasar en el futuro

Desplazaron a uno de los líderes de la barra de River en la antesala del superclásico: quién es quién en la interna

MALDITOS NERDS

Genshin Impact enfrentará a las siete naciones con Celestia el 4 de noviembre

Genshin Impact enfrentará a las siete naciones con Celestia el 4 de noviembre

‘Troublemaker 3: Fallen Dynasty’ combinará sátira política y peleas en PC

Devolver Digital fecha ‘Look Outside’ para consolas antes de Halloween

S.T.A.L.K.E.R. 2 recibe el parche 2.1 llamado ‘The Zone Lookout’

Bandai Namco celebra 10 años de ‘Dragon Ball Xenoverse 2′ con contenido gratis

ENTRETENIMIENTO

Noah Wyle fue elegido como el hombre vivo más sexy de 2026 por la revista People

Noah Wyle fue elegido como el hombre vivo más sexy de 2026 por la revista People

El legado musical de Elvis Presley se enfrenta a la inteligencia artificial en los tribunales

Nicolas Cage revela que perdió el control mientras filmaba una escena de ‘Cara a cara’

Esto es lo que opina Gisele Bündchen sobre el romance de su exesposo Tom Brady con Candice Swanepoel

Sharon Osbourne revela las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dijo antes de morir

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala crece por encima de la región, pero las remesas frenan, casi dos tercios trabajan en la informalidad y la inversión aún no alcanza

Guatemala crece por encima de la región, pero las remesas frenan, casi dos tercios trabajan en la informalidad y la inversión aún no alcanza

Hecho inédito en Costa Rica: Los tres poderes del Estado estarán dirigidos por mujeres

Una ciudadana suiza con ébola fue trasladada desde Nigeria a Ginebra junto a su esposo diplomático

Piotr Ilich Chaikovski, compositor ruso: “La música es el lenguaje más sutil para expresar los mil diferentes momentos de los estados de ánimo del alma”

Cuenta regresiva para recibir al Papa en Uruguay: advertencias a voluntarios y una capilla en el Centenario