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Noah Wyle fue elegido como el hombre vivo más sexy de 2026 por la revista People

Con cuatro Emmy y un Globo de Oro por su rol en 'The Pitt', el actor de 55 años recibió por primera vez el reconocimiento

Noah Wyle
La revista People eligió a Noah Wyle como el hombre vivo más sexy del año 2026. (REUTERS/Caroline Brehman)
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Noah Wyle, el actor que durante décadas ha encarnado a médicos en la televisión estadounidense, fue elegido como el hombre vivo más sexy de 2026 por la revista People, un reconocimiento que el propio protagonista de The Pitt calificó de inverosímil.

“Pensé que sonaba a broma; ni en un millón de años habría pensado que este sería un honor otorgado a mí”, declaró Wyle, de 55 años, en entrevista con People.

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El actor posó con un conjunto completamente de mezclilla para la portada, difundida este martes.

La designación llega en un momento de renovado impulso profesional para el intérprete nacido en Hollywood. Tras años alejado de los grandes reflectores, Wyle volvió a captar la atención del público en 2025 con su papel del doctor Michael “Robby” Robinavitch, un médico de guardia agotado y combativo, en el drama hospitalario The Pitt, producido por HBO.

Su trabajo en la serie le valió cuatro premios Emmy —incluyendo dos consecutivos al mejor actor en serie dramática en 2025 y 2026— y un Globo de Oro al mejor actor en serie dramática en 2026.

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Hombre de barba con chaqueta vaquera y reloj de pulsera frente a un paisaje natural, con el logotipo de la revista People
El actor apareció con un conjunto de mezclilla en la portada oficial tras calificar la distinción como inverosímil. (Instagram/@people)

La tercera temporada del programa tiene previsto su estreno en enero de 2027.

La carrera televisiva de Wyle despegó en 1994, cuando con apenas 22 años se unió al elenco de ER, la icónica serie médica de NBC. Allí interpretó al estudiante de medicina y luego doctor John Carter durante dos décadas, compartiendo pantalla con figuras como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

A lo largo de la emisión de ER, cuyo capítulo final se transmitió en 2009, Wyle acumuló cinco nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro, aunque no logró ganar en ninguna de esas ocasiones.

Posteriormente participó en producciones como Falling Skies antes de su regreso triunfal con The Pitt.

Noah Wyle sucedió al británico Jonathan Bailey en la edición número 41 del reconocimiento anual de People. (REUTERS/Jill Connelly)
Noah Wyle sucedió al británico Jonathan Bailey en la edición número 41 del reconocimiento anual de People. (REUTERS/Jill Connelly)

Noah Wyle, de ‘ER’ a ‘The Pitt’

En enero pasado, durante la ceremonia de los AARP Movies for Grownups Awards, Clooney bromeó con la idea de que la organización debería crear una edición del “hombre más sexy aún vivo” y propuso a su excompañero de elenco como primer candidato.

“Cuando sea grande, quiero ser Noah Wyle”, dijo el también exganador del título de People.

El actor —padre de tres hijos: Owen, de 23 años, y Auden, de 21, fruto de su matrimonio anterior con Tracy Warbin, y Frances, de 11, con su actual esposa Sara Wyle— anticipó que el reconocimiento le traerá más burlas que privilegios en casa.

“Espero que esto lo cambie todo. Espero que de aquí en adelante sea solo vino y rosas, leche y miel”, bromeó, antes de agregar: “Voy a recibir muchas bromas de amigos y familiares, eso seguro”.

Sara, con quien está casado desde junio de 2014, se mostró conforme con la distinción. Según dijo Wyle a People, su esposa “cree que soy un buen tipo y que la clase de persona que soy, la clase de padre y esposo que soy, vale la pena promoverla”.

Serie The Pitt estrena su segunda temporada en HBO
La estrella retomó notoriedad en la televisión con su papel del doctor Michael Robinavitch en el drama hospitalario 'The Pitt'. (HBO)

El actor también reveló un dato doméstico: “El fregadero es mi dominio. Y recomendaría a más hombres que se metan a lavar los platos, porque es muy terapéutico”, contó en el pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler.

El galardón de People, inaugurado en 1985 con el actor Mel Gibson como primer elegido, cumple 41 ediciones.

Wyle sucede al británico Jonathan Bailey, protagonista de Wicked, quien en 2025 se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en recibir la distinción.

Entre los ganadores anteriores figuran Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend e Idris Elba.

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