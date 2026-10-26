‘Troublemaker 3: Fallen Dynasty’ combinará sátira política y peleas en PC

Troublemaker 3: Fallen Dynasty, de Gamecom Team

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Gamecom Team anunció Troublemaker 3: Fallen Dynasty, una comedia de acción y peleas en mundo abierto para PC que estará disponible mediante Steam. La secuela transcurre tres años después de Troublemaker 2: Beyond Dream, contará con cuatro protagonistas y fue planteada como el cierre de la trilogía. Todavía no tiene fecha de lanzamiento y el estudio brindará más información en 2027.

Una ciudad contra una dinastía

La historia vuelve a Jayakarta, ciudad que continúa bajo el control de una dinastía política establecida desde hace varias generaciones. Después de años de silencio, distintos sectores de la población comienzan a enfrentarse con quienes ocupan el poder.

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La resistencia reúne a ciudadanos comunes, figuras en ascenso, integrantes de bandas criminales y miembros del sistema de justicia. Cada grupo tendrá sus propios motivos para intervenir, por lo que el conflicto político funcionará como el vínculo entre personajes con orígenes e ideales diferentes.

El director de la serie, Nanda Gamecom, explicó que Troublemaker fue creada para burlarse de los problemas sociales que rodean a sus desarrolladores. Para esta tercera entrega eligió abordar asuntos políticos que, según señaló, han desconcertado a los adolescentes indonesios durante los últimos años.

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La sátira estará integrada a una historia de rebelión ciudadana, pero mantendrá el tono de comedia de acción de las entregas anteriores. Gamecom Team no detalló qué hechos o figuras políticas concretas servirán como inspiración para la trama.

Cuatro protagonistas para recuperar Jayakarta

Troublemaker 3: Fallen Dynasty dividirá su relato entre cuatro personajes cuyas historias terminarán cruzándose. Budi es presentado como el último campeón de Cipta Wiyata, mientras que Jordan es el pianista asociado con Beyond Dream.

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El grupo se completa con Febri, un antiguo gánster, y Cinthya, una agente de la policía de Jayakarta. Sus profesiones y experiencias los ubican en lados distintos de la ciudad: desde el crimen organizado hasta las instituciones encargadas de aplicar la ley.

La descripción oficial señala que ninguno puede cambiar Jayakarta por cuenta propia. El avance de la rebelión hará que sus caminos coincidan, aunque Gamecom Team todavía no explicó cómo se alternará entre ellos ni si el jugador podrá elegir libremente al protagonista durante la exploración.

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El nuevo mapa será el más grande de la serie. Estará dividido entre las zonas norte, sur, este, oeste y central de Jayakarta, con actividades y relatos secundarios distribuidos por sus distritos. Cada área tendrá habitantes, cultura y conflictos propios.

Troublemaker 3: Fallen Dynasty, de Gamecom Team

Peleas, escenarios interactivos y próximos anuncios

El sistema conservará el formato beat ’em up, género centrado en combates cuerpo a cuerpo contra grupos de enemigos. Gamecom Team promete ampliar el repertorio de movimientos e incorporar más interacciones con el entorno.

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Las peleas podrán desarrollarse en callejones, oficinas, escenarios, mercados y centros políticos. Los objetos y elementos presentes en cada lugar formarán parte de los enfrentamientos, aunque todavía no se detallaron sus funciones ni el alcance de la destrucción ambiental.

El primer tráiler combina escenas narrativas con fragmentos de jugabilidad para mostrar el tono, los personajes y algunos de los espacios urbanos. El anuncio también cuenta con una versión acompañada por un documental de desarrollo, mientras que las primeras capturas ya fueron publicadas.

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Troublemaker 3: Fallen Dynasty tiene una página activa en Steam, pero todavía no permite conocer su precio ni su fecha de estreno. Gamecom Team informará en 2027 cuándo llegará y si tendrá versiones para otras plataformas.