Esto es lo que opina Gisele Bündchen sobre el romance de su exesposo Tom Brady con Candice Swanepoel

Gisele Bündchen revela cuál es su postura ante la nueva relación de Tom Brady.

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Gisele Bündchen está centrada en su vida familiar en Miami y en la crianza de sus hijos, mientras su expareja, Tom Brady, mantiene una relación sentimental con Candice Swanepoel.

Según una fuente citada por la revista People, la supermodelo no está pendiente de la vida amorosa de su exmarido y se encuentra conforme con la familia que ha construido junto a su esposo, Joaquim Valente.

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“Tom es el padre de sus hijos y ella quiere lo mejor para él. No está enfocada en con quién está saliendo. Está en un momento muy feliz y realmente está disfrutando de su vida”, señaló la fuente.

Asimismo, el informante indicó que Bündchen disfruta vivir en Miami y que la llegada de su tercer bebé le ha dado mucha alegría.

Gisele Bündchen solo tiene buenos deseos para Tom Brady.

La modelo, de 46 años, comparte dos hijos con Brady: Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13 años. El exdeportista, de 49 años, también es padre de Jack, fruto de su relación anterior con Bridget Moynahan.

Gisele Bündchen y Tom Brady estuvieron casados desde el 26 de febrero de 2009 hasta su separación en octubre de 2022.

La modelo inició una relación con Joaquim Valente, instructor de jiu-jitsu, con quien tuvo a su tercer hijo en febrero de 2025. La pareja contrajo matrimonio el 3 de diciembre de 2025.

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Su vida junto a Joaquim Valente

En septiembre, Bündchen habló sobre la maternidad y los cambios en su vida durante una entrevista con la revista i-D, en la que protagonizó una portada.

Al referirse al nacimiento de su tercer hijo, describió la experiencia como un regalo y explicó que afronta esta etapa desde una perspectiva diferente a la de sus embarazos anteriores.

Gisele Bündchen aseguró que la experiencia de su hijo con Joaquim Valente es diferente a la de sus embarazos anteriores. Instagram

“Tener un bebé en este momento de mi vida es un regalo, porque estoy en un lugar diferente. No tengo nada que demostrar. Francamente, no me importa”, afirmó.

Y añadió: “No estoy definida por las opiniones de otras personas. Siento que puedo elegir cómo quiero vivir mi vida”.

La modelo también explicó que su familia ocupa un lugar central en la organización de su agenda profesional.

Según contó en la entrevista, suele rechazar la mayoría de las ofertas de trabajo que recibe cuando considera que aceptar un proyecto podría impedirle participar en actividades importantes para sus hijos.

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“Digo que no al 99 por ciento de los trabajos que me ofrecen porque, cuando pongo todo en la balanza, me pregunto: ‘¿Voy a perderme el partido de voleibol de mi hija? ¿Voy a perderme ir al parque con mi hijo? ¿Voy a perderme cuando mi hijo sea DJ?’”, relató.

Gisele Bündchen aseveró que prioriza su maternidad a su vida profesional. (Instagram)

De hecho, Gisele Bündchen también ha compartido en redes sociales algunos momentos de su vida cotidiana con su hijo menor.

En agosto, publicó una fotografía en la que aparece haciendo ejercicio en la cubierta de un yate mientras el bebé la observa e imita sus movimientos.

En el mensaje que acompañó la imagen, escrito en inglés y portugués, reflexionó sobre la influencia que tienen los padres en el desarrollo de sus hijos.

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“Es muy dulce ver lo pequeños que son cuando empiezan a observar e imitar lo que hacemos. Están aprendiendo de nosotros incluso cuando no nos damos cuenta”, escribió.

Gisele Bündchen tiene una nueva perspectiva de la maternidad con su tercer hijo. (Instagram)

La modelo añadió que esas situaciones le recuerdan la importancia de actuar de acuerdo con los valores que desea transmitir a sus hijos.

“Momentos como este me recuerdan que mis acciones importan más que lo que digo, porque gran parte de quienes llegarán a ser está determinada por el ejemplo que ven cada día”, expresó.