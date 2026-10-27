Un tiburón le amputó el brazo a los 13 años, pero reaprendió a surfear y hoy integra el Salón de la Fama, la historia de Bethany Hamilton

Bethany Hamilton sobrevivió al ataque de un tiburón tigre en la playa de Tunnels en Kauai en octubre de 2003 (bethanyhamilton)

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Bethany Hamilton es una surfista estadounidense nacida en Hawái que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de este deporte por una trayectoria marcada por la competencia y una recuperación fuera de lo común. Desde muy chica mostró aptitudes para el surf, disciplina que practicaba junto a su familia en Kauai y en la que consiguió sus primeros triunfos en torneos infantiles.

El 31 de octubre de 2003, cuando tenía 13 años, un tiburón tigre la atacó mientras surfeaba en la playa de Tunnels, en Kauai. La mordida le amputó el brazo izquierdo casi por completo y le provocó una pérdida masiva de sangre. Hamilton sobrevivió gracias a la rápida asistencia de las personas que estaban con ella y a la atención médica que recibió después.

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Lejos de abandonar el mar, retomó el surf semanas más tarde con una tabla adaptada y debió aprender nuevas formas de remar, mantener el equilibrio y atravesar las olas. Su regreso a las competencias, sus resultados deportivos y la continuidad de su carrera la transformaron en una referencia del surf adaptado y profesional. Su historia también llegó a libros, documentales y a los cines.

De perder un brazo al salón de la fama: la carrera de Bethany Hamilton

La surfista retomó la actividad en el mar 26 días después de la amputación con una tabla adaptada (bethanyhamilton)

La amputación no modificó su objetivo de competir. Hamilton volvió al mar 26 días después del ataque, según su biografía oficial, con una tabla adaptada para compensar la falta de un brazo. Tuvo que reaprender movimientos centrales del surf, desde la remada y el equilibrio hasta la forma de atravesar las olas. “Si no vuelvo a subirme a mi tabla, estaré de mal humor para siempre”, recordó Hamilton en una entrevista con The Honolulu Advertiser.

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Su regreso a las competencias llegó poco después. En enero de 2004 participó en un torneo de la National Scholastic Surfing Association (NSSA), la principal organización del circuito escolar de surf en Estados Unidos, y ese mismo año fue finalista del campeonato nacional en la categoría sub-18. También recibió el premio ESPY de ESPN al mejor regreso de un atleta y el Teen Choice Award al coraje.

En 2005, obtuvo el título nacional juvenil sub-18 de Estados Unidos y ganó el O’Neill Island Girl Junior Pro. Esos resultados consolidaron su lugar en el circuito competitivo, donde enfrentó a surfistas sin discapacidades. Durante los años siguientes sumó actuaciones en pruebas internacionales y cerró las temporadas de 2008 y 2009 en el puesto 14 de la World Qualifying Series.

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El Salón de la Fama del Surf incorporó a la deportista estadounidense a sus registros oficiales en 2017 (Instagram)

Su carrera también incluyó podios fuera del país. Fue tercera en el Roxy Pro Surf Festival de Australia, segunda en el Billabong ASP World Junior Championship y tercera en el Río Surf International de Brasil. En paralelo, publicó en 2004 su autobiografía, Soul Surfer, que relató el ataque, su rehabilitación y el regreso al agua. El libro dio origen a la película homónima de 2011, en la que Hamilton participó como doble en las escenas de surf.

Uno de sus resultados más destacados llegó en 2016, durante el Fiji Women’s Pro de la World Surf League. Hamilton avanzó hasta las instancias decisivas después de vencer a la seis veces campeona mundial Stephanie Gilmore y a Tyler Wright, que entonces lideraba el ranking. La actuación representó su mejor resultado dentro de una prueba de la máxima categoría del surf femenino.

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En 2017, su trayectoria recibió el reconocimiento del Salón de la Fama del Surf, que la incorporó entre sus figuras distinguidas. Ese año también obtuvo el premio Water-Woman of the Year de la Surf Industry Members Association.

Cuál es el presente de Bethany Hamilton

Hamilton reside en la isla de Kauai junto a su esposo Adam Dirks y sus cuatro hijos (bethanyhamilton)

A más de dos décadas del ataque de tiburón, Bethany Hamilton mantiene al surf como parte de su vida pública, aunque su actividad ya no se limita a las competencias profesionales. La deportista hawaiana combina apariciones en el mar con charlas, contenidos digitales, libros y proyectos vinculados a la fe y a la asistencia de personas con diferencias físicas. En su presentación oficial en su sitio web se define como “esposa, madre, surfista y creyente”.

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La surfista continúa ligada al deporte y participó en pruebas puntuales tras la etapa más intensa de su carrera competitiva. En un repaso publicado en 2023, la surfista recordó que, después de volver a viajar al terminar las restricciones por la pandemia, compitió en el Da Hui Backdoor Shootout y en la primera edición del Pipeline Pro. “Volví a dar charlas por todo el país y a surfear alrededor del mundo”, escribió en su sitio oficial.

Su vida familiar ocupa un lugar central en esta etapa. Hamilton se casó con Adam Dirks en agosto de 2013 y tiene cuatro hijos: Tobias, Wesley, Micah y Alaya. La propia surfista informó en su cronología personal que su primera hija nació en 2023, 20 años después del ataque que cambió su carrera. Asimismo, señaló que su hogar en Kauai también es el espacio desde el que organiza buena parte de sus actividades y viajes.

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La fundación Beautifully Flawed organiza programas de asistencia y retiros para personas con amputaciones (Instagram)

La deportista amplió su trabajo público con la Beautifully Flawed Foundation, antes conocida como Friends of Bethany. La organización promueve encuentros y programas para jóvenes, amputados y familias que atraviesan situaciones de dificultad. El proyecto incluye retiros para mujeres y hombres con diferencias en las extremidades.

Otra de sus iniciativas es la Bethany Hamilton Network, dirigida a madres e hijas. El programa, que antes llevaba el nombre de Ohana, ofrece contenidos sobre vínculos familiares, fe y formación personal.

Aunque no anunció un retiro formal del surf, Bethany Hamilton dejó atrás el calendario permanente del circuito mundial. Su vínculo con la disciplina continúa a través de sesiones de surf, competencias selectivas y contenidos sobre el océano, mientras concentra buena parte de su agenda en la familia, las charlas y los programas de su fundación.

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