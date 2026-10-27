Sociedad

Un camión de Bomberos chocó contra la vieja cárcel de Caseros y hay varias personas heridas

El vehículo de Bomberos terminó sobre la vereda cuando se dirigía a un incendio en Bulnes al 600, que ya fue controlado; hay diez heridos

El choque ocurrió entre Pichincha y Pasco, mientras el camión se dirigía a un incendio en Bulnes al 600 (Motocam Infobae)
Guardar

Un camión de Bomberos de la Ciudad que se dirigía a un incendio en Bulnes al 600 chocó contra uno de los muros de la antigua cárcel de Caseros y terminó sobre la vereda de la avenida Caseros, en el barrio porteño de Constitución. El siniestro dejó diez personas heridas.

El choque ocurrió entre Pichincha y Pasco, mientras la autobomba se trasladaba hacia un edificio donde los equipos de emergencia trabajaban por un foco ígneo, que ya fue controlado, según la información preliminar. Durante el trayecto, el vehículo colisionó contra un colectivo de la línea 28 y un auto particular, para finalmente embestir el paredón de la antigua cárcel.

PUBLICIDAD

Personal uniformado junto a una camioneta roja de bomberos y un camión de rescate dañado sobre la calzada frente a un edificio
Alberto Crescenti supervisó el operativo sanitario desplegado en el lugar.

El episodio obligó a desplegar un operativo de asistencia en la zona. Diez personas resultaron heridas y reciben atención de los equipos sanitarios presentes en el lugar. Además, fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) señalaron a Infobae que cinco hombres y cinco mujeres fueron trasladados a los hospitales Argerich (2), Penna (4), Ramos (3) y Piñeiro (1). De la totalidad de los pacientes que están fuera de peligro, seis corresponden a bomberos, tres a pasajeros del colectivo y uno al auto particular.

En el lugar se encuentra el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, quien supervisa el operativo sanitario tras el choque junto a un total de 18 móviles. Además, también participan del operativo Ger Caballito, Ger Saavedra, Dotación de Estación Barracas y la unidad médica.

PUBLICIDAD

Un camión de bomberos rojo con la cabina aplastada contra una pared de ladrillo, rodeado por cintas de seguridad y un vehículo policial
Diez personas resultaron heridas en el accidente y fueron asistidas por personal del SAME (Motocam Infobae)

El camión se dirigía al barrio porteño de Almagro, donde se registró un incendio en la cocina de un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de planta baja y 13 niveles. El fuego se concentró sobre un lavarropas y motivó la intervención de los equipos de emergencia.

Según pudo saber este medio, un total de nueve personas fueron atendidas por inhalación de humo, mientras que un paciente fue trasladado al Hospital Durand. “La evacuación de los vecinos se realizó de manera ordenada y sin situaciones de pánico”, destacaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Bomberos de la CiudadAccidente de tránsitoIncendioÚltimas noticiasCiudad de Buenos Aires

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La encuesta que revela qué esperan los argentinos de León XIV: la pobreza por encima de los temas religiosos

El relevamiento de OCREAR analizó las expectativas de la sociedad argentina ante una eventual visita del pontífice y exploró qué temas generan mayor preocupación

La encuesta que revela qué esperan los argentinos de León XIV: la pobreza por encima de los temas religiosos

Un elefante marino nació en Mar del Plata por primera vez en décadas: cómo evoluciona y qué nombre recibió

Desde la década de 1990 no se registra la gestación exitosa de una cría en ese sector de la ciudad. La lactancia del mamífero avanzó sin problemas durante 10 días. Se aguarda por el período de destete, clave para el desarrollo del animal

Un elefante marino nació en Mar del Plata por primera vez en décadas: cómo evoluciona y qué nombre recibió

Comienza a subir la temperatura en el AMBA: cómo seguirá el tiempo esta semana y qué pasará con las lluvias

El pronóstico anticipa una semana con máximas de 25°C. El SMN también emitió alertas amarillas por tormentas para Córdoba, San Luis y Mendoza

Comienza a subir la temperatura en el AMBA: cómo seguirá el tiempo esta semana y qué pasará con las lluvias

El enigma del “Loco de la ruta”: 14 trabajadoras sexuales asesinadas y el fantasma de la mafia policial en Mar del Plata

Entre 1996 y 1999, una ola de crímenes de mujeres conmocionó a los habitantes de Mar del Plata sin que nadie fuera condenado. Las sospechas sobre las brigadas de la Bonaerense y los perfiles de las víctimas

El enigma del “Loco de la ruta”: 14 trabajadoras sexuales asesinadas y el fantasma de la mafia policial en Mar del Plata

Su esposa murió en el parto, su hija nació, quedó con secuelas y necesita asistencia permanente: el desesperado pedido de un padre

Daniel Sánchez tiene 50 años y perdió a Carla el día en que Franchesca nació. La beba sobrevivió con graves secuelas neurológicas y necesita cuidados permanentes. Su papá pide ayuda para poder trabajar y darle la atención que necesita

Su esposa murió en el parto, su hija nació, quedó con secuelas y necesita asistencia permanente: el desesperado pedido de un padre

DEPORTES

El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

El emotivo mensaje de Enzo Fernández para su hijo Benjamín por su cumpleaños: “Mi príncipe”

Los detalles de la fiesta privada de Harry Kane en una reconocida discoteca de Londres tras ganar el Balón de Oro

Un tiburón le amputó el brazo a los 13 años, pero reaprendió a surfear y hoy integra el Salón de la Fama, la historia de Bethany Hamilton

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

Desplazaron a uno de los líderes de la barra de River en la antesala del superclásico: quién es quién en la interna

TELESHOW

Gonzalo Bonadeo recordó por qué tuvo que bajar más de 60 kilos: “En 10 años vas a estar en un cajón”

Gonzalo Bonadeo recordó por qué tuvo que bajar más de 60 kilos: “En 10 años vas a estar en un cajón”

Volvieron las cámaras ocultas con Marcelo Tinelli a Dale Match con Tobías, el influencer de las bromas urbanas

Lourdes Sánchez confirmó su romance con Francisco Liotta tras separarse del Chato Prada: “Mi corazón está muy feliz”

El inesperado enfrentamiento de Marta Fort con Juli Poggio en MasterChef Celebrity: “No seas envidiosa”

Dani La Chepi, tras el caso de bullying en Catamarca, recordó cómo enfrentó el acoso que sufrió su hija Isa

INFOBAE AMÉRICA

Una ciudadana suiza con ébola fue trasladada desde Nigeria a Ginebra junto a su esposo diplomático

Una ciudadana suiza con ébola fue trasladada desde Nigeria a Ginebra junto a su esposo diplomático

Piotr Ilich Chaikovski, compositor ruso: “La música es el lenguaje más sutil para expresar los mil diferentes momentos de los estados de ánimo del alma”

Cuenta regresiva para recibir al Papa en Uruguay: advertencias a voluntarios y una capilla en el Centenario

De Simpstasia a Campamento Krusty: se revelaron las películas secretas de Los Simpson que jamás llegaron al cine

Francia debate un proyecto para endurecer las penas por disturbios y habilitar el bloqueo de redes sociales que inciten a la violencia