Un camión de Bomberos chocó contra la vieja cárcel de Caseros y hay varias personas heridas

El choque ocurrió entre Pichincha y Pasco, mientras el camión se dirigía a un incendio en Bulnes al 600 (Motocam Infobae)

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Un camión de Bomberos de la Ciudad que se dirigía a un incendio en Bulnes al 600 chocó contra uno de los muros de la antigua cárcel de Caseros y terminó sobre la vereda de la avenida Caseros, en el barrio porteño de Constitución. El siniestro dejó diez personas heridas.

El choque ocurrió entre Pichincha y Pasco, mientras la autobomba se trasladaba hacia un edificio donde los equipos de emergencia trabajaban por un foco ígneo, que ya fue controlado, según la información preliminar. Durante el trayecto, el vehículo colisionó contra un colectivo de la línea 28 y un auto particular, para finalmente embestir el paredón de la antigua cárcel.

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Alberto Crescenti supervisó el operativo sanitario desplegado en el lugar.

El episodio obligó a desplegar un operativo de asistencia en la zona. Diez personas resultaron heridas y reciben atención de los equipos sanitarios presentes en el lugar. Además, fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) señalaron a Infobae que cinco hombres y cinco mujeres fueron trasladados a los hospitales Argerich (2), Penna (4), Ramos (3) y Piñeiro (1). De la totalidad de los pacientes que están fuera de peligro, seis corresponden a bomberos, tres a pasajeros del colectivo y uno al auto particular.

En el lugar se encuentra el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, quien supervisa el operativo sanitario tras el choque junto a un total de 18 móviles. Además, también participan del operativo Ger Caballito, Ger Saavedra, Dotación de Estación Barracas y la unidad médica.

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Diez personas resultaron heridas en el accidente y fueron asistidas por personal del SAME (Motocam Infobae)

El camión se dirigía al barrio porteño de Almagro, donde se registró un incendio en la cocina de un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de planta baja y 13 niveles. El fuego se concentró sobre un lavarropas y motivó la intervención de los equipos de emergencia.

Según pudo saber este medio, un total de nueve personas fueron atendidas por inhalación de humo, mientras que un paciente fue trasladado al Hospital Durand. “La evacuación de los vecinos se realizó de manera ordenada y sin situaciones de pánico”, destacaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

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