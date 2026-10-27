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Nicolas Cage revela que perdió el control mientras filmaba una escena de ‘Cara a cara’

El actor recordó cómo una escena en la que interpretaba al terrorista Castor Troy lo llevó a perder la noción de su propia identidad

Nicolas Cage confiesa que llegó a preguntarse quién era mientras filmaba 'Cara a cara'.
Nicolas Cage confiesa que llegó a preguntarse quién era mientras filmaba 'Cara a cara'.
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Nicolas Cage recordó una de las experiencias más intensas que vivió durante el rodaje de Cara a cara (Face Off en su idioma original), el thriller de acción estrenado en 1997.

El actor, de 62 años, relató que llegó a perder la noción de su propia identidad mientras interpretaba una escena de la película, durante un panel dedicado a su trayectoria en la New York Comic Con 2026.

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Durante la conversación, Cage explicó que la experiencia ocurrió mientras interpretaba a Sean Archer, un agente del FBI que, tras someterse a una intervención quirúrgica para intercambiar rostros con el terrorista Castor Troy, debe hacerse pasar por él dentro de una prisión.

La secuencia exigía que el personaje asumiera la identidad de su adversario, una situación que, según el actor, terminó por afectarlo durante la interpretación.

“En un momento, durante la parte en la que digo: ‘Soy Castor Troy, soy Castor Troy’, me perdí. Y si ves la película, puedes notarlo. Estoy como: ‘¿Quién soy? ¿Esto es real? ¿Estoy en problemas? ¿Estoy en prisión?’. Y realmente perdí el control”, contó.

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Nicolas Cage recordó que se sintió fuera de sí mismo durante la grabación. (Captura de video)
Nicolas Cage recordó que se sintió fuera de sí mismo durante la grabación. (Captura de video)

El artista señaló que esta experiencia ocurrió durante una etapa temprana de su carrera y que, con el paso de los años, ha desarrollado herramientas para manejar con mayor control las exigencias de sus personajes.

“Afortunadamente, eso ya no me sucede. Fue al principio de mi trabajo. Creo que he conseguido controlarlo porque he desarrollado más mi técnica”, afirmó.

Durante el panel, Nicolas Cage también recordó algunas de las indicaciones que recibió del director John Woo, responsable de la película.

Según relató, el cineasta prestaba atención tanto a la interpretación como a la postura corporal del actor durante las escenas.

Cage explicó que, cuando se concentraba en la construcción emocional de un personaje, tendía a encorvarse mientras buscaba la energía necesaria para representar determinadas situaciones.

Nicolas Cage aseguró que se encorvaba para poder concentrarse en su interpretación.
Nicolas Cage aseguró que se encorvaba para poder concentrarse en su interpretación.

“A veces, cuando estoy pensando y realmente estoy dentro de mi personaje, intentando descubrir de dónde voy a sacar la energía, ya sabes, yendo al abismo y trayendo de vuelta el fuego para interpretar el papel, me encorvo”, relató.

En esos momentos, Woo intervenía para corregir su postura: “Y él decía: ‘Espalda recta. Mantén la espalda recta’. Y yo respondía: ‘Está bien, lo siento, John’. Quería asegurarse de que tuviera una postura realmente buena” .

Cara a cara cuenta la historia de Sean Archer, un agente del FBI interpretado por John Travolta, y Castor Troy, un terrorista encarnado por Nicolas Cage.

Ambos quedan involucrados en una operación médica que permite intercambiar sus rostros, lo que lleva a Archer a asumir la identidad de Troy para infiltrarse en una prisión y obtener información.

Nicolas Cage protagonizó 'Cara a cara' junto a John Travolta.
Nicolas Cage protagonizó 'Cara a cara' junto a John Travolta.

La película también contó con las actuaciones de Joan Allen y Margaret Cho. Su combinación de acción, ciencia ficción y suspenso la convirtió en uno de los títulos más conocidos de la filmografía de sus protagonistas.

En 2022, Cage ya había hablado sobre la vigencia de la producción y la impresión que le causó volver a verla más de dos décadas después de su estreno.

“Volví a ver Face/Off, y me sorprendió mucho. Creo que la película ha envejecido maravillosamente”, declaró entonces a Insider.

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