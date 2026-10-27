Costa Rica

Hecho inédito en Costa Rica: Los tres poderes del Estado estarán dirigidos por mujeres

Una elección en la Corte Suprema, resuelta en cinco rondas y con el mínimo de respaldos, desencadenó una coincidencia sin precedentes en la historia institucional del país centroamericano

Tres retratos de mujeres vinculadas a la vida pública de Costa Rica, acompañadas por la bandera nacional y una banda presidencial.
Las tres mujeres que dirigen la República de Costa Rica en una sola imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La magistrada Patricia Vargas fue elegida presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, una designación que dejó por primera vez a los tres poderes de la República bajo la conducción simultánea de mujeres.

Vargas consiguió los 12 votos necesarios luego de cinco rondas de votación en el pleno de la Corte Suprema. Ejercerá el cargo durante cuatro años y se convirtió en la segunda mujer que preside el máximo tribunal costarricense, según informó la agencia EFE.

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La nueva presidenta del Poder Judicial se suma a Laura Fernández, al frente del Ejecutivo, y a Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa. La coincidencia de las tres autoridades configura un hecho inédito en la historia institucional de Costa Rica.

SAN JOSÉ (COSTA RICA), 26/10/2026.- Fotografía cedida por el Poder Judicial de Costa Rica donde se observa a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Vargas (d), mientras es juramentada en el cargo por su antecesor, Orlando Aguirre, al ser elegida por la Corte Plena este lunes, en San José (Costa Rica). EFE/ Poder Judicial de Costa Rica
SAN JOSÉ (COSTA RICA), 26/10/2026.- Fotografía cedida por el Poder Judicial de Costa Rica donde se observa a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Vargas (d), mientras es juramentada en el cargo por su antecesor, Orlando Aguirre, al ser elegida por la Corte Plena este lunes, en San José (Costa Rica). EFE/ Poder Judicial de Costa Rica

Doce votos y cinco rondas para la presidencia del Poder Judicial

La elección concluyó después de un proceso de cinco votaciones entre los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Con el respaldo de 12 votos de magistrados, Vargas alcanzó el mínimo establecido para asumir la presidencia del Poder Judicial.

La magistrada integra la Sala de Casación Penal desde 2023 y acumula 25 años en la judicatura. Desde ese puesto, tendrá a su cargo la conducción administrativa y política del máximo órgano judicial costarricense durante el próximo cuatrienio.

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Tras conocerse el resultado, Vargas dijo que su gestión buscará preservar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y reforzar la independencia de quienes integran los tribunales.

“El Poder Judicial no se sostiene únicamente en sus normas ni en sus edificios, se sostiene en la confianza de las personas, en la independencia de quienes juzgan y en el trabajo cotidiano de miles de servidores y servidoras judiciales”, afirmó la magistrada, de acuerdo con EFE.

También sostuvo que su compromiso será “proteger esa confianza, fortalecer nuestro servicio y acercar la justicia a quienes más la necesitan”.

La presidenta del Ejecutivo celebró la designación en redes sociales

Laura Fernández durante una conferencia de prensa semanal en la presidencia, en San José, Costa Rica. Foto de archivo
Laura Fernández durante una conferencia de prensa semanal en la presidencia, en San José, Costa Rica. Foto de archivo

La presidenta Laura Fernández celebró la designación de Vargas a través de sus redes sociales y resaltó la presencia femenina al frente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Por primera vez en la historia de Costa Rica, tres mujeres estamos presidiendo los Poderes de la República”, escribió la mandataria en una publicación difundida después de la elección en la Corte Suprema.

Fernández mencionó a Jiménez, quien encabeza el Congreso, y a Vargas, al frente del Poder Judicial. “Yara Jiménez en el Congreso, Patricia Vargas en el Poder Judicial y yo, desde la Presidencia de la República, somos cada vez más fuertes si trabajamos con valentía por el bienestar del pueblo”, expresó.

La actual mandataria es la segunda mujer que llegó a la Presidencia de Costa Rica. La primera fue Laura Chinchilla, quien gobernó el país centroamericano entre 2010 y 2014.

Mayoría femenina en la Asamblea Legislativa y cuarto poder con presidenta mujer

Yara Jiménez dirige la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Foto de archivo/ Cortesía de Asamblea Legislativa
Yara Jiménez dirige la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Foto de archivo/ Cortesía de Asamblea Legislativa

El mapa institucional incluye además a Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la entidad encargada de organizar y supervisar los procesos electorales costarricenses.

La presencia de Zamora añade otro espacio central de la estructura democrática bajo liderazgo femenino, aunque el hecho destacado tras la elección de Vargas se concentra en la titularidad de los tres poderes de la República.

La representación de mujeres también tiene mayoría en la Asamblea Legislativa. El Congreso está compuesto por 30 diputadas y 27 diputados, una distribución que sitúa a las mujeres por encima de la mitad de las 57 bancas.

La elección de Vargas suma un dato más a la participación femenina en las principales instituciones de Costa Rica. A partir de este lunes 26 de octubre, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de Costa Rica quedaron encabezados por mujeres de manera simultánea.

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