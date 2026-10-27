Video: un jubilado corría una picada en un Audi a nombre de la mujer de “El Rey de la Salada”, atropelló a un chico de 14 y lo dejó en estado grave

La picada de Guernica que terminó con un chico atropellado

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Un accidente ocurrió el domingo pasado en la zona de Guernica por la tarde, en el cruce de las calles Eva Perón y 113. Un chico de 14 años que iba en su bicicleta fue impactado por un Audi Q7 modelo 2012, piloteado por un irresponsable, a toda velocidad.

El dolor que sufrió el chico tras ser pasado por encima y arrastrado 50 metros por la calle fue notable también. El accidente le dejó gravísimas secuelas Hay un dato que agrava a este caso: el hombre del Audi no iba apurado a trabajar. Según la acusación de la Justicia, corría una picada. Peor todavía: tras atropellar, el jubilado huyó.

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La titular del Audi, según determinó la Justicia, es Natalia Paola Luengo, pareja de Jorge Castillo, el polémico “Rey de La Salada”.

En las últimas horas, el piloto del Audi Q7 fue detenido por la Policía Bonaerense, en una causa a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI Descentralizada N°1 de Presidente Perón. Se trata de Miguel Ángel Monteferrante, un ex monotributista oriundo de Glew, que quedó bajo arresto tras negarse a declarar. Sorprende su edad: Monteferrante, jubilado, con domicilio en Glew, tiene 68 años. El conductor del otro auto involucrado en la picada, un Peugeot 308, fue acusado también, pero no quedó detenido.

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El Audi Q7, a través de su patente captada por cámaras, registra casi 80 multas desde el año 2013 hasta hoy, nueve de ellas tan solo este mes, la inmensa mayoría por exceso de velocidad, por un monto deudor que supera los $20 millones. Muchas de ellas ya fueron judicializadas. En estas multas, puede verse la titularidad de Luengo, que fijó un domicilio en Temperley para registrar el vehículo. Uno de estos documentos de multa, un pago realizado este mes, vincula a Luengo con el vehículo e ilustra esta nota.

Luengo fue detenida en 2025 junto a su pareja en la megacausa por lavado de dinero y evasión en torno a los negocios de La Salada, llevada adelante por la fiscal Cecilia Incardona. Cuál es la relación de Monteferrante con Luengo es algo que queda por verse. El jubilado, por lo pronto, no figura en la investigación al holding La Salada, al menos, en las más de mil fojas de expediente relevadas por ese medio.

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A 88 en una calle de 40: una reciente multa del Audi Q7 en Almirante Brown

El daño que sufrió la víctima

El fiscal Condomí Alcorta buscó imputar al jubilado Monteferrante por tentativa de homicidio simple con dolo eventual. El juez del caso, Martín Miguel Rizzo, optó por la calificación de lesiones culposas agravadas por conducción temeraria.

La víctima fue trasladada por un patrullero al Hospital Cecilia Grierson. En el hospital, según la causa, le diagnosticaron lesiones de “suma gravedad”, según la causa. La historia clínica marcó un “traumatismo cerebral, traumatismos múltiples, lesiones por arrastre en tórax, abdomen y flanco derecho, con equimosis y lesiones de piel y presenta deterioro sensorio con alteración neurológica y respiratoria”.

Castillo y Luengo en otros de sus viajes de lujo

La “reina de La Salada”

A Natalia Luengo -involucrada en una serie de empresas del universo de su marido- la Justicia federal le imputó una serie de compras millonarias hechas con supuesta plata de La Salada: casas, lotes en barrios privados, hasta un tractor de 800 mil dólares. Se sospechó en su momento que incluso, compró un colegio privado de Luján.

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También hubo vacaciones de lujo. Incardona detectó la compra de un paquete turístico hacia Dubai y las Islas Maldivas para siete personas: Castillo, su pareja, su suegra, Nilda Arrieta, y sus cuatro hijos, entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025, con vuelos de la empresa Emirates.

Sin embargo, Luengo recibió la falta de mérito en la causa el 10 de abril de este año, ordenada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que señaló a la fiscal por, básicamente, no conectar a la acusación con la voluminosa prueba encontrada en más de 60 allanamientos.

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Un documento de multa que vincula a Luengo con el Audi Q7 del accidente