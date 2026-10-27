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El legado musical de Elvis Presley se enfrenta a la inteligencia artificial en los tribunales

La empresa detrás de Claude enfrenta una demanda por presuntamente utilizar 274 canciones del artista sin autorización

Elvis Presley performs during his 1968 TV comeback special, filmed at the NBC Studios, in Burbank, California, U.S., in this handout image. Elvis Presley Enterprises LLC/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. EDITORIAL USE FOR REPORTING ON "ELVIS EVOLUTION" ONLY. NO NEW USAGE AFTER 0001 GMT ON JANUARY 18, 2024.
Elvis Presley performs during his 1968 TV comeback special, filmed at the NBC Studios, in Burbank, California, U.S., in this handout image. Elvis Presley Enterprises LLC/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. EDITORIAL USE FOR REPORTING ON "ELVIS EVOLUTION" ONLY. NO NEW USAGE AFTER 0001 GMT ON JANUARY 18, 2024.
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Los dueños de los derechos de propiedad intelectual de Elvis Presley iniciaron una acción legal contra Anthropic, la empresa tecnológica responsable del desarrollo del asistente de inteligencia artificial Claude, por presuntamente utilizar cientos de canciones del artista para entrenar sus modelos sin autorización.

La demanda, presentada el viernes 23 de octubre y reportada inicialmente por Billboard, sostiene que la compañía infringió los derechos de autor de 274 composiciones vinculadas al repertorio del músico estadounidense.

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Entre las canciones mencionadas en la presentación judicial figuran clásicos como “Can’t Help Falling in Love”, “A Little Less Conversation” y “Don’t Be Cruel”, además de “All Shook Up”, “Return to Sender” y “(You’re The) Devil in Disguise”.

Los demandantes sostienen que Anthropic incorporó estas obras a sus procesos de entrenamiento sin contar con las licencias correspondientes.

La acción fue presentada por una unidad de Authentic Brands Group, compañía que administra buena parte de los derechos comerciales y de propiedad intelectual asociados al artista, incluidos elementos de su catálogo musical, sus marcas registradas y los derechos sobre su nombre, imagen y semejanza.

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Primer plano del rostro sudoroso de Elvis Presley con cabello oscuro revuelto y ojos azules mirando hacia arriba, con un micrófono en primer plano
El legado de Elvis Presley intenta protegerse de la inteligencia artificial. (Neon)

Otras entidades vinculadas a la titularidad de los derechos del artista también participan en el proceso.

Richard Busch, abogado principal de los demandantes, cuestionó el modelo de negocio de la empresa tecnológica en el documento judicial.

“Los demandantes de Elvis presentan esta acción para hacer valer estos derechos exclusivos frente a una demandada que ha construido todo su modelo de negocio sobre la base de la infracción de derechos de autor a una escala nunca antes vista”, escribió.

También señaló que los representantes del cantante mantienen una postura de protección sobre sus composiciones.

La disputa se suma a una serie de procesos judiciales relacionados con el uso de obras protegidas por derechos de autor para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Elvis Presley toca una guitarra acústica de madera clara con el diapasón decorado, vestido con un traje blanco. Dos hombres observan detrás de él
El caso de Elvis Presley se suma a una larga lista de demandas de artistas contra la IA. (Neon)

Estos modelos procesan grandes cantidades de información, incluidos textos, imágenes y obras musicales, con el objetivo de aprender patrones y generar nuevos contenidos.

La demanda relacionada con Elvis Presley plantea que el uso de las composiciones habría permitido desarrollar una tecnología capaz de producir obras derivadas sin las autorizaciones necesarias.

Los demandantes argumentan que las canciones involucradas forman parte de un repertorio musical de relevancia histórica y reclaman protección para los derechos exclusivos asociados a ellas.

Anthropic también enfrenta otras acciones legales en industrias creativas, incluidas disputas con editoriales musicales.

Una parte importante de los litigios sobre inteligencia artificial y música se ha concentrado en Suno, una plataforma que genera canciones mediante esta tecnología.

Elvis Presley toca una guitarra acústica de madera clara con el diapasón decorado, vestido con un traje blanco. Dos hombres observan detrás de él
La plataforma tomar elementos de las canciones de Elvis Presley para crear temas nuevos. (Neon)

En 2024, las tres principales compañías discográficas iniciaron acciones contra la empresa por presuntamente utilizar grabaciones protegidas para entrenar sus sistemas.

Warner Music Group llegó posteriormente a un acuerdo con Suno, mientras que Universal Music Group y Sony Music continuaron sus disputas judiciales. La plataforma también manifestó su intención de establecer acuerdos de colaboración con la industria musical.

El proceso relacionado con Elvis Presley presenta una particularidad: la reclamación se centra en los derechos asociados a un artista individual cuya obra mantiene presencia en el mercado décadas después de su muerte.

Busch, el abogado de los demandantes, cuenta con antecedentes en litigios de alto perfil sobre derechos musicales.

Epic: Elvis Presley in Concert
El abogado del legado de Elvis Presley ha representado a otros artistas en casos similares. (Crédito: prensa BMG)

Representó a Eminem en procesos relacionados con las descargas digitales durante la década de 2000 y al patrimonio de Marvin Gaye en el caso contra Robin Thicke y Pharrell Williams por la canción “Blurred Lines”.

En esa disputa, un jurado concluyó que la obra infringía derechos relacionados con “Got to Give It Up”, de Gaye.

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