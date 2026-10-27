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“¿Qué diría Ricardo de vos?”: la pregunta de Wanda Nara que conmovió a Marta Fort en MasterChef Celebrity

En pleno certamen culinario, la hija del fallecido empresario fue sorprendida por la curiosidad de la conductora y le contestó a corazón abierto

En medio de la emisión del certamen culinario, Marta Fort recordó a su papá, Ricardo Fort, luego de una pregunta que le hizo Wanda Nara y que la conmovió frente a las cámaras (MasterChef Celebrity - Telefe)
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Desde que comenzó a ganar espacio en el mundo del espectáculo, Marta Fort construyó una presencia propia frente a las cámaras. La hija de Ricardo Fort suele hablar sobre cuestiones familiares, compartir anécdotas y expresar sus opiniones con una personalidad directa, aunque también deja ver su costado más sensible cuando recuerda a su padre. En la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), una pregunta de Wanda Nara la llevó a referirse al empresario y a la influencia que todavía tiene en su vida.

Durante la conversación, Wanda quiso saber: “¿Qué diría Ricardo de vos?”. La joven influencer no dudó al responder. “Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado”, afirmó. También la conductora le preguntó qué objetos y qué rasgos personales conservó de él. La consulta apuntó tanto a lo material como a lo sentimental, y Marta respondió con ejemplos concretos:“Me quedé sus zapatillas porque calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso”.

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La hija del fallecido empresario contó cómo creería que se sentiría su padre con su presencia televisiva (Captura de video)
La hija del fallecido empresario contó cómo creería que se sentiría su padre con su presencia televisiva (Captura de video)

Después, la joven se refirió a la herencia emocional que recibió de su padre. “En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre”, expresó. La conversación también permitió conocer cómo se define Marta dentro del ambiente artístico y televisivo.“Yo hago la mía y no tengo ‘lore’ con ninguno”, sostuvo.

Luego reforzó su autodefinición con una declaración breve: “Yo creo que soy buena persona”. La respuesta mostró otro aspecto de su personalidad, alejado de la imagen de una joven que solamente busca provocar o llamar la atención con sus opiniones.

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No es la primera vez que Marta habla públicamente sobre su padre y sobre la influencia que tuvo en su manera de mostrarse. En agosto pasado, durante su participación en PH, Podemos Hablar, la joven reflexionó sobre su imagen, los cambios que atravesó en su cuerpo y la relación entre sus decisiones personales y la figura de Ricardo.

Fui gorda, fui flaca, tuve muchos quilombos con mi físico, pero jamás tuve problemas porque siempre tuve buena autoestima”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que la exposición pública y los comentarios de otras personas tuvieron influencia en su transformación.

Marta Fort habló sobre cómo su padre influyó en la construcción de su vida e imagen propia (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Yo nunca quise ponerme tetas y ahora soy el resultado de lo que juré destruir. Porque a mi viejo le gustaban así y yo decía ‘ni en pedo’, pero después, poco a poco, me fui moldeando a lo que soy ahora”, sostuvo. Con esa frase, Marta describió el contraste entre lo que pensaba años atrás y la imagen que construyó con el tiempo. También planteó cómo algunas decisiones que en un momento rechazaba terminaron formando parte de su identidad.

Durante aquella charla, la joven aclaró que no se realizó las mismas cirugías estéticas que se hizo Ricardo Fort. Sin embargo, aseguró que siente que heredó parte de su impronta física y que esa semejanza también aparece en la forma en que la perciben los demás. “Si él bajara, me diría ‘viste, hija de p…’”, comentó entre risas.

Ahora, en MasterChef Celebrity, Marta volvió a referirse a Ricardo desde un lugar diferente. Mientras avanza en el programa y se enfrenta a nuevos desafíos frente a las cámaras, la joven reconoce que su padre forma parte de su historia, de sus recuerdos y de la manera en que elige mostrarse. Entre el humor, la exposición y los momentos de sensibilidad, también sostiene que su presencia televisiva representa una forma de continuar con un legado que lleva en su nombre y en su propia personalidad.

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