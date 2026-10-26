Bandai Namco celebra 10 años de ‘Dragon Ball Xenoverse 2′ con contenido gratis

Dragon Ball Xenoverse 2 presenta un nuevo tráiler.

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Bandai Namco y Dimps celebrarán los diez años de Dragon Ball Xenoverse 2 con una actualización gratuita disponible desde el 27 de octubre y el Festival Final de los Universos, que comenzará el día 30. Las actividades entregarán objetos, trajes y recompensas que podrán habilitar contenido en Dragon Ball Xenoverse 3, previsto para 2027.

Una actualización gratuita con una condición

La actualización del aniversario llegará a PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Entre sus incorporaciones habrá nuevas recompensas por iniciar sesión y trajes especiales para personalizar a los luchadores creados por los jugadores.

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También se actualizará la Galería del Tiempo, una sección dedicada a recopilar ilustraciones y otros elementos vinculados con la historia del juego. Sin embargo, esta parte del contenido no será completamente accesible mediante la descarga gratuita: será necesario comprar Future Saga Chapter 4, el contenido descargable más reciente. Un DLC es una expansión que se adquiere por separado del juego base.

Bandai Namco publicó un tráiler para presentar las novedades de la celebración. La actualización llega una década después del estreno original de Dragon Ball Xenoverse 2, lanzado en octubre de 2016 para PS4, Xbox One y PC. Con el paso de los años, el título recibió versiones para nuevas plataformas, numerosas actualizaciones y diferentes expansiones.

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El Festival Final de los Universos y sus recompensas

El principal evento del aniversario comenzará el 30 de octubre. Durante el Festival Final de los Universos, los jugadores podrán recuperar objetos que anteriormente resultaban difíciles de conseguir y recibirán 25 veces más Monedas Estrella de lo habitual. Esta divisa puede intercambiarse por distintas recompensas dentro del festival.

El evento también permitirá aumentar el nivel de camaradería con Trunks, la Kaioshin del Tiempo y Fu. Al mejorar la relación con estos personajes se desbloquearán ilustraciones especiales para la colección del jugador.

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El multiplicador de monedas reducirá el tiempo necesario para obtener los artículos disponibles en la tienda del evento. La programación busca reunir recompensas anteriores junto con objetos creados específicamente para el décimo aniversario, por lo que servirá tanto para jugadores habituales como para quienes regresen después de varios años.

- créditos Steam

El vínculo con Dragon Ball Xenoverse 3

Dos de los premios tendrán una función fuera de Dragon Ball Xenoverse 2: un nuevo gi, presentado también como uniforme de combate, y una medalla conmemorativa. Conseguir cualquiera de ellos permitirá reclamar recompensas especiales en Dragon Ball Xenoverse 3 cuando la secuela se publique en 2027.

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El contenido recibido en la próxima entrega variará según el objeto obtenido durante el festival. Bandai Namco todavía no detalló cuáles serán esas recompensas ni explicó cómo se integrarán en el nuevo juego. La secuela está anunciada para PS5, Xbox Series y PC.

La transferencia tampoco será automática entre cuentas diferentes. Para reclamar los premios será obligatorio utilizar el mismo Bandai Namco ID en Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball Xenoverse 3.

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