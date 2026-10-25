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Un piloto de la F1 recibió una “penalización masiva” de 80 puestos, rompió el récord de sanciones y largará último el Gran Premio de EEUU

Gabriel Bortoleto largará desde el último lugar de la grilla por actualizaciones en su Audi

Gabriel Bortoleto largará último tras recibir una penalidad de 80 puestos (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)
Gabriel Bortoleto largará último tras recibir una penalidad de 80 puestos (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)
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Gabriel Bortoleto acumuló una sanción de 80 puestos en la grilla de partida durante el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin. La penalización extraordinaria impuesta por los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se originó tras sucesivas modificaciones en los componentes de la unidad de potencia de su monoplaza del equipo Audi para la nueva fecha del calendario de la Fórmula 1.

Las decisiones técnicas de la escudería comenzaron el viernes previo a la clasificación, según reveló el medio especializado PlanetF1. En esa primera instancia, el equipo instaló una cuarta unidad de almacenamiento de energía y una cuarta centralita electrónica en el vehículo del corredor sudamericano. Dado que el reglamento técnico autoriza un tope de tres piezas por temporada para cada uno de esos elementos, FIA aplicó un castigo inicial de 20 puestos, a razón de 10 casilleros por cada parte excedente.

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Consciente de que la normativa traslada automáticamente al fondo de la grilla a cualquier competidor que supere las 15 posiciones de penalidad, la estructura alemana resolvió profundizar los cambios en el monoplaza del piloto brasileño antes de la sesión clasificatoria del sábado para nutrir su reserva de repuestos para el tramo final del campeonato. De acuerdo con el informe publicado por RacingNews365, los mecánicos de Audi instalaron un paquete complementario que sumó otros 60 casilleros de recargo.

Esta segunda tanda de sustituciones incorporó el quinto motor de combustión interna, el quinto turbocompresor, el quinto juego de escapes, el cuarto generador cinético (MGU-K) y el séptimo componente auxiliar del sistema. Cada uno de estos cinco elementos supuso una sanción de 10 puestos. Además, Audi añadió una quinta batería y una quinta unidad de control electrónico, las cuales aportaron cinco puestos suplementarios cada una al tratarse de reincidencias, lo que totalizó la sanción récord de 80 puestos. Aunque Bortoleto obtuvo el 14° tiempo en pista, deberá largar desde el puesto 22 de la grilla.

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La marca impuesta en Estados Unidos quebró la mayor sanción individual registrada en la historia de la Fórmula 1, que permanecía vigente desde hace 11 años. El récord previo pertenecía al británico Jenson Button, quien en el Gran Premio de México de 2015 recibió un castigo de 70 lugares en la formación de salida.

En aquella oportunidad, la asociación entre McLaren y el fabricante japonés Honda atravesaba serias dificultades de fiabilidad mecánica. La escudería británica ejecutó una doble sustitución completa del tren motriz durante los entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez para introducir una nueva especificación técnica y generar componentes utilizables para el resto del calendario. Dicha estrategia acumuló 50 puestos de penalización por elementos de propulsión, a los que la autoridad deportiva sumó 20 casilleros más cuando una avería impidió que el campeón mundial de 2009 tomara parte en la prueba de clasificación.

Asimismo, en el Gran Premio de Bélgica de ese mismo año, el equipo de Woking había sumado un total combinado de 105 posiciones de retraso entre sus dos monoplazas, producto de 55 casilleros asignados al español Fernando Alonso y 50 al propio Button. La reglamentación actual simplifica el impacto visual de estas penalizaciones al ordenar que todo corredor con más de 15 lugares de recargo comience la carrera desde las últimas filas, lo que convierte a cifras como las de Austin en una consecuencia numérica de la gestión técnica de motores.

Bortoleto fue sancionado con 80 puestos en Austin (REUTERS/Edgar Su)
Bortoleto fue sancionado con 80 puestos en Austin (REUTERS/Edgar Su)

Bortoleto acumula un total de 10 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos, lo que lo sitúa en la 15ª colocación de la tabla general antes de disputar el Gran Premio de Estados Unidos. La campaña representa el segundo año del paulista en la máxima categoría del automovilismo y coincide con el estreno oficial de la marca alemana como escudería integral de fábrica.

A partir de la gira europea, el rendimiento del vehículo mejoró en clasificación y ritmo de carrera, aunque Bortoleto quedó a las puertas de las unidades con tres 11° puestos consecutivos en Mónaco, Barcelona y Austria. La racha se quebró en el mítico trazado de Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña, donde alcanzó el octavo puesto y sumó cuatro puntos.

Ese nivel competitivo se extendió dos semanas después en el circuito de Spa-Francorchamps. En el Gran Premio de Bélgica, el competidor de 22 años repitió el octavo casillero luego de clasificar entre los 10 mejores del sábado, lo cual añadió otras cuatro unidades a su cuenta personal. Dicha seguidilla consolidó su mejor racha deportiva en el año 2026, al aventajar en carrera a su compañero de estructura, el alemán Nico Hülkenberg.

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