Genshin Impact enfrentará a las siete naciones con Celestia el 4 de noviembre

Genshin Impact presenta un nuevo tráiler.

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HoYoverse anunció que la versión 7.2 de Genshin Impact, titulada Hour of Ruin, se estrenará el 4 de noviembre en PlayStation 5, Xbox Series, PC, iOS y Android. La actualización reunirá a representantes de las siete naciones frente a una amenaza de Celestia, abrirá una región del este de Snezhnaya y añadirá a Mitya y Valeriy como personajes jugables.

Una crisis que alcanza a las siete naciones

La nueva Misión de Arconte continúa los acontecimientos de la versión 7.1. Tras la derrota de Ronova, las Nails of Retribution dispersas por Teyvat comienzan a activarse y generan el fenómeno denominado Holy Soil o Hallowing. Sus pilares de luz alteran el territorio y amenazan con devolver el entorno a su estado original, conocido como Light Realm, borrando todo lo que encuentren a su paso.

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La historia presenta una carrera contra el tiempo. El avance del fenómeno podría acelerarse en 30 días, mientras los científicos de Snezhnaya calculan que necesitan otros dos meses para completar Project Mistilteinn, un arma diseñada para enfrentar a Celestia. Ante esa diferencia, la Tsaritsa convoca una reunión con delegados de las siete naciones.

El Viajero combatirá junto con los Arcontes, Neuvillette y otros aliados. El adelanto también muestra un enfrentamiento entre la Tsaritsa y Phanes, mientras Zhongli habla de cumplir su último contrato. Completar la Misión de Arconte dentro del periodo indicado entregará 560 Protogemas y materiales de ascensión para Mitya.

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Las nuevas Secret Tsarist Assignments ofrecerán recompensas adicionales, incluido un planeador inspirado en Snezhnaya. La actualización también incorporará misiones Meeting Point centradas en Danica, enviada a una operación clandestina de limpieza, y en la investigación que Mitya realiza cerca de Teplo Oasis.

Nuevos personajes y territorios bajo tierra

Mitya será un personaje Electro de cinco estrellas que utiliza catalizador. Su especialidad es Stellar-Conduct, una reacción que reemplaza las activaciones de Superconduct de su equipo, aumenta el daño asociado y acumula una energía especial. Su habilidad elemental puede gastar esa energía para infligir daño periódico fuera del campo o ejecutar una serie de ataques cargados cuando el jugador mantiene presionado el comando.

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Su habilidad definitiva provoca daño Electro en área y genera energía para extender sus rotaciones de combate. En determinadas zonas de Snezhnaya, su dispositivo de detección también permitirá descubrir caminos ocultos y acceder a una recompensa capaz de modificar su apariencia.

Valeriy será un personaje Electro de cuatro estrellas armado con espada. Está diseñado como apoyo: genera escudos, aumenta el daño Electro y recibe beneficios adicionales dentro de equipos centrados en Stellar-Conduct. Mitya y Valeriy debutarán durante la primera fase de deseos junto con el regreso de Furina. Esa etapa también introducirá el catalizador de cinco estrellas Starsealed Edict.

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La segunda fase recuperará a Zibai y Linnea. A la vez, un deseo recopilatorio de Natlan incluirá a Varesa, Chasca, Xilonen, Mualani y Kinich.

La ampliación territorial llevará a los jugadores en tren hasta Novokitezhgrad, una ciudad minera subterránea construida alrededor de depósitos de Kresnik Kristall. En la superficie estará Wingspan Peak y, más al este, Old Kitezhgrad, la primera ciudad de Snezhnaya, fundada por el Belyi Tsar.

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La exploración utilizará Prime Ice Constructs y dos armas elementales para neutralizar cristales contaminados. La variante Pyro puede recuperar salud durante el combate, mientras la Geo crea barreras protectoras. Novokitezhgrad también albergará una criatura de las profundidades llamada Wavebinder, que entregará materiales de desarrollo para Mitya.

Genshin Impact 7.2

Eventos, recompensas y herramientas de creación

El evento principal de la versión conectará varias regiones, desde Mondstadt hasta Snezhnaya. Sus tareas incluirán rescatar soldados y civiles, transmitir información y combatir criaturas afectadas por Holy Soil en tres zonas. Podrá desbloquearse al avanzar en la Misión de Arconte o iniciarse mediante la función Quick Start.

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Quienes completen los objetivos podrán invitar gratis a un personaje de cuatro estrellas de su elección. El evento también entregará Protogemas y materiales de mejora. Según la presentación, explorar la nueva región dentro del plazo establecido otorgará otras 400 Protogemas. El área permanecerá disponible después del cierre del evento para mostrar las consecuencias de la crisis.

La programación se completa con una actividad de filmación en Snezhnaya, un desafío de minería en Natlan, nuevas etapas de Edge of Survival y pruebas Envisaged Echoes para Yae Miko y Xilonen. Genius Invokation TCG recibirá una carta de Varka, mientras Ley Line Overflow regresará durante esta versión.

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Miliastra Wonderland añadirá un vestíbulo inspirado en una mascarada, componentes para editar escenarios, funciones interactivas y un conjunto cosmético gratuito de cuatro estrellas. HoYoverse también mejorará el rastreo de especialidades locales, mostrará información de enemigos en los marcadores de Ley Line Blossom y ampliará los controles vinculados con los Prime Ice Constructs.