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Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Brasil

El argentino finalizó 13° en Interlagos y tendrá una semana de descanso antes de afrontar el último triplete de la temporada 2026

Franco Colapinto en el GP de Brasil
La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
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Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, la misma posición en la que largó. El corredor de Alpine tuvo varios vaivenes en el clasificador a lo largo de las 71 vueltas que duró la carrera en Interlagos, ofreció algunos destellos de la brillantez de su muñeca e incluso terminó por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly (14°).

El piloto argentino venía de abandonar en el Gran Premio de Estados Unidos, y en la Sprint y la carrera principal del GP de Singapur. La semana pasada se destacó con una notable actuación en México, donde finalizó en la octava posición. Sin embargo, una penalización lo relegó en la grilla hasta la 15° plaza.

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El calendario de la Fórmula 1 se terminará con un último triplete de carreras que iniciará el fin de semana del 19 al 22 de noviembre en Las Vegas, con la atracción principal pautada para las 01:00 (hora argentina) del domingo. Las últimas dos citas de la temporada 2026 serán en Medio Oriente, con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó en el Gran Premio de Estados Unidos

26- 15° en el Gran Premio de México

27- 13° en el Gran Premio de Brasil

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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