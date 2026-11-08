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Russell Brand impidió que la fiscalía mencionara a Katy Perry durante su juicio por violación

El equipo legal del comediante británico impugnó con éxito la inclusión de su exesposa en el alegato inicial de la fiscalía

Los abogados de Russell Brand vetaron toda mención a Katy Perry en el juicio
La fiscalía eliminó toda referencia a la cantante Katy Perry en el juicio contra Russell Brand tras la solicitud de la defensa. (REUTERS/Captura de video)
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Los abogados de Russell Brand lograron que la fiscalía eliminara toda referencia a Katy Perry en el juicio por violación que concluyó con la condena del comediante británico ante un tribunal de Londres.

El equipo de defensa de Brand, de 51 años, impugnó con éxito la inclusión del nombre de la cantante en el alegato inicial de la acusación, argumentando que esa información era irrelevante para los cargos presentados.

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“La acusación reconoce que los asuntos posteriores a 2009 relacionados con su relación con Katy Perry pueden ser delicados, al igual que sus creencias previas, y estamos dispuestos a eliminar estos elementos del alegato inicial”, declaró la fiscal principal Riel Karmy-Jones KC en las presentaciones previas al juicio.

El Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) precisó además que Perry, de 42 años, no fue convocada a prestar declaración durante la investigación.

Los abogados de Russell Brand vetaron toda mención a Katy Perry en el juicio
Russell Brand y Katy Perry iniciaron su relación en 2009, se casaron ese mismo año en una ceremonia hindú en Rajastán, India, y se separaron en diciembre de 2011. El divorcio quedó finalizado al año siguiente. (Captura de video)

“Seguimos todas las líneas de investigación razonables en las declaraciones que habrían sido relevantes para los cargos específicos, y estoy satisfecho de que se cubrieron todas las líneas de investigación razonables”, señaló el fiscal principal David Roberts.

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Brand y Perry iniciaron su relación en 2009 y contrajeron matrimonio ese mismo año en una ceremonia hindú celebrada en Rajastán, India. La pareja se separó en diciembre de 2011 y finalizó el divorcio al año siguiente.

El jurado declaró culpable a Brand de un cargo de violación y tres de agresión sexual, en hechos ocurridos entre 2004 y 2009, relacionados con cuatro mujeres.

Fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente. El juez advirtió al acusado que recibirá una pena de prisión de consideración. La sentencia está prevista para el lunes 9 de noviembre.

El jurado de Londres declaró culpable al comediante británico de un cargo de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres. (REUTERS/Jack Taylor)
El jurado de Londres declaró culpable al comediante británico de un cargo de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres. (REUTERS/Jack Taylor)

Tras conocerse el veredicto, Russell Brand supuestamente articuló hacia su equipo de defensa las palabras “estoy bien, estoy bien”.

Su padre, Ron Brand, fue más explícito y le dijo a la BBC que estaba “desconcertado y en estado de shock”. “Simplemente no esperaba esto, está mal. Es devastador”, agregó.

Las acusaciones contra Brand comprenden un período que va de 1999 a 2013. Varias de ellas fueron expuestas en el documental de Channel 4 de 2023 Russell Brand: In Plain Sight.

La defensa sostuvo que ese documental “envenenó deliberadamente el pozo de la justicia” y “corrompió fundamentalmente” a las denunciantes.

Los abogados defensores sostuvieron que el documental de Channel 4 emitido en 2023 perjudicó la objetividad del proceso legal. (REUTERS/Julia Quenzler)
Los abogados defensores sostuvieron que el documental de Channel 4 emitido en 2023 perjudicó la objetividad del proceso legal. (REUTERS/Julia Quenzler)

Russell Brand en prisión

Tras el veredicto, Brand fue trasladado el jueves 5 de noviembre a un centro penitenciario de alta seguridad de Londres. Las autoridades no confirmaron el establecimiento en el que permanece detenido.

A su llegada, el comediante tuvo que entregar su ropa, someterse a un registro corporal sin prendas y pasar por un escáner.

Luego fue trasladado a un pabellón de ingreso, donde recibió un paquete básico con artículos de aseo, cereales, té, leche, azúcar, galletas, caramelos y bebidas, además de ropa del uniforme penitenciario. La primera comida que le sirvieron —preparada en microondas— fue calificada como “incomible”.

Durante las primeras horas, los funcionarios mantuvieron a Brand separado del resto de los internos y supervisaron sus movimientos durante las 24 horas. El personal penitenciario realizó también una entrevista inicial para conocer su estado emocional y determinar si representaba un riesgo para sí mismo.

“El primer día en prisión es realmente intimidante para cualquiera, y Brand estaba aterrorizado”, afirmó una fuente consultada por The Sun.

Las autoridades trasladaron al actor a un centro penitenciario de alta seguridad en Londres luego de conocerse la decisión del tribunal. (Foto AP/Alberto Pezzali, archivo)
Las autoridades trasladaron al actor a un centro penitenciario de alta seguridad en Londres luego de conocerse la decisión del tribunal. (Foto AP/Alberto Pezzali, archivo)

El acusado tuvo derecho a una única llamada telefónica de tres minutos, que probablemente habría realizado a su esposa, Laura Gallacher, quien lo acompañó durante el juicio.

No podrá comunicarse nuevamente durante una semana, ya que los números telefónicos de los reclusos deben ser autorizados y asociados a un número PIN.

El juez Joel Bennathan rechazó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa y ordenó que Brand permaneciera detenido hasta la audiencia de sentencia, fijada para el 9 de noviembre.

La pena máxima por violación en Inglaterra y Gales es cadena perpetua, mientras que la agresión sexual puede acarrear hasta 10 años de prisión.

Como el actor negó los cargos y no se declaró culpable, no podrá acceder a la reducción de hasta un tercio de la condena que contempla la legislación para quienes admiten su responsabilidad.

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