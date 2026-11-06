Cobertura en vivo
EN VIVO
Deportes

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

El argentino saldrá por primera vez a pista en Interlagos por la 20ª fecha del calendario

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12.30 (Argentina y Brasil)

Práctica libre 2: 16.00 (Argentina y Brasil)

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 8 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
10:41 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

El conmovedor gesto del padre de Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil: bendijo su casco en la Basílica de Luján

Aníbal, quien acompaña al joven de Alpine en Interlagos, aprovechó la cercanía de la carrera para llevar el objeto de su hijo a la iglesia, con el fin de ayudarlo a cortar la racha adversa que atraviesa en la Fórmula 1

El padre de Franco Colapinto hizo bendecir el casco del piloto de Fórmula 1 en Luján

Franco Colapinto intentará cortar una adversa racha de cinco carreras sin sumar puntos en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil. Con el apoyo de una multitud albiceleste en Interlagos, el argentino buscará dejar atrás los tres abandonos y la sanción que lo privó de terminar séptimo en México. Tras las últimas semanas complejas, su padre, Aníbal, tuvo un lindo gesto para ayudarlo.

Leer la nota completa
10:10 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

"No estoy de muy buen humor": la sorpresa que arruinó el primer día de Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil

El piloto de Alpine fue sometido a un control antidopaje sorpresa en la madrugada del jueves en San Pablo, en el marco de los procedimientos aleatorios que rigen para todos los competidores de la Fórmula 1

El francés, de 30 años, viene de ser sancionado en México, al igual que Colapinto (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El francés, de 30 años, viene de ser sancionado en México, al igual que Colapinto (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pierre Gasly llegó al Autódromo José Carlos Pace sin haber dormido bien y con pocas ganas de sonreír. El piloto francés de Alpine fue despertado en la madrugada del jueves para someterse a un control antidopaje sorpresa dispuesto por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en el marco de los procedimientos aleatorios que rigen para todos los competidores en las competencias sancionadas por la FIA. Apenas pisó el paddock de Interlagos, no tardó en dejar en claro cómo había arrancado la semana del Gran Premio de Brasil.

Leer la nota completa
09:31 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

El ex piloto australiano falleció a los 80 años tras padecer una enfermedad. Se coronó campeón a bordo de Williams

Alan Jones junto a Carlos Reutemann
Alan Jones junto a Carlos Reutemann

Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 con Williams en 1980, murió a los 80 años tras una breve enfermedad. El australiano, ganador de 12 Grandes Premios, quedó ligado a uno de los episodios más recordados del automovilismo argentino por su conflicto con Carlos Reutemann durante el Gran Premio de Brasil de 1981.

Leer la nota completa
09:31 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Franco Colapinto habló sobre su experiencia al mando de la “Renoleta”, el particular auto de unos fanáticos: “Fue una pequeña forma de mostrarles cariño”

El piloto argentino agradeció la visita de un grupo de fanáticos antes de la competencia en Interlagos

Franco Colapinto protagoniza un encuentro en la vía pública con aficionados que viajaron en un Renault 6 personalizado con los colores de Alpine y banderas de Argentina y Brasil. Fue antes del Gran Premio en San Pablo

Franco Colapinto condujo en San Pablo un Renault 6 de 1977 pintado con los colores de Alpine, lo que coronó con una travesía de más de 2.000 kilómetros desde Esperanza, Santa Fe, antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El encuentro convirtió a un auto rescatado del abandono en una réplica artesanal del monoplaza de la escudería francesa. Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino partieron el domingo previo desde su ciudad natal con el vehículo, al que bautizaron “La Renoleta” y también “Alpine A527″. El nombre alude al modelo de monoplaza que pilotará la próxima temporada.

Leer la nota completa
09:31 hsHoy

LOS DETALLES DEL CIRCUITO

Diagrama de una pista de carreras con quince curvas numeradas, tres sectores marcados en colores y señalizaciones sobre un fondo blanco
Los distintos sectores de Interlagos
09:30 hsHoy

¡Bienvenidos! Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de San Pablo en Brasil. El argentino saldrá al mítico circuito de Interlagos para afrontar las primeras dos prácticas este viernes.

Franco Colapinto tendrá su primer día de actividad en Brasil (Foto: Reuters/Jean Carniel)
Franco Colapinto tendrá su primer día de actividad en Brasil (Foto: Reuters/Jean Carniel)

Temas Relacionados

F1F1 hoyFórmula 1Gran Premio de BrasilGran Premio de San PabloInterlagosFranco ColapintoPierre GaslyAlpineGabriele Mini

Últimas noticias

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Kiwi se medirá al Matador en Victoria y, en simultáneo, Banfield chocará con Atlético Tucumán en Buenos Aires. Ambos partidos arrancarán a las 22:00

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia y el Guapo se verán las caras en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Desde las 15 con televisación de ESPN Premium

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

El seleccionado argentino de rugby se medirá con el elenco europeo en condición de visitante

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Un golpe en el área, una camilla y un silencio compartido: la tragedia de John Thomson y su similitud con la muerte de Jesús de Miguel

El delantero del CD Tenerife falleció tras un choque ante el FC Andorra. La escena remitió a la colisión que le costó la vida al arquero del Celtic en 1931, en Glasgow

Un golpe en el área, una camilla y un silencio compartido: la tragedia de John Thomson y su similitud con la muerte de Jesús de Miguel

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las miradas apuntan a Nico Paz, quien sería el elegido de Scaloni para lucir el emblemático dorsal a partir de ahora

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

ÚLTIMAS NOTICIAS

USD 200.000 millones: el costo del plan de SpaceX para dar señal móvil, según T-Mobile

USD 200.000 millones: el costo del plan de SpaceX para dar señal móvil, según T-Mobile

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

Una mansión victoriana, 5 cadáveres en el salón y 18 años con una doble vida: el escalofriante caso de John Emil List

Cuánta fibra recomiendan consumir por día para cuidar la digestión y el colesterol, según una dietista

Qué frutas recomienda moderar una nutricionista cuando el ácido úrico está elevado

INFOBAE AMÉRICA

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

El papa León XIV llega este viernes a Uruguay: todos los detalles de su agenda

Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000

Estrategia y puntas envenenadas: así los cazadores prehistóricos lograban matar animales gigantescos en Europa

Alerta sanitaria por Legionella: identifican a los aspersores en predios públicos como posibles focos de dispersión

DEPORTES

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing visitará a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Los Pumas enfrentarán a Irlanda por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

Un golpe en el área, una camilla y un silencio compartido: la tragedia de John Thomson y su similitud con la muerte de Jesús de Miguel

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina