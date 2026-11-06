Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 6 de noviembre
Práctica libre 1: 12.30 (Argentina y Brasil)
Práctica libre 2: 16.00 (Argentina y Brasil)
Sábado 7 de noviembre
Práctica libre 3: 11.30 (Argentina y Brasil)
Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)
Domingo 8 de noviembre
Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
El conmovedor gesto del padre de Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil: bendijo su casco en la Basílica de Luján
Aníbal, quien acompaña al joven de Alpine en Interlagos, aprovechó la cercanía de la carrera para llevar el objeto de su hijo a la iglesia, con el fin de ayudarlo a cortar la racha adversa que atraviesa en la Fórmula 1
Franco Colapinto intentará cortar una adversa racha de cinco carreras sin sumar puntos en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil. Con el apoyo de una multitud albiceleste en Interlagos, el argentino buscará dejar atrás los tres abandonos y la sanción que lo privó de terminar séptimo en México. Tras las últimas semanas complejas, su padre, Aníbal, tuvo un lindo gesto para ayudarlo.
ARTÍCULO DE INFOBAE
"No estoy de muy buen humor": la sorpresa que arruinó el primer día de Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil
El piloto de Alpine fue sometido a un control antidopaje sorpresa en la madrugada del jueves en San Pablo, en el marco de los procedimientos aleatorios que rigen para todos los competidores de la Fórmula 1
Pierre Gasly llegó al Autódromo José Carlos Pace sin haber dormido bien y con pocas ganas de sonreír. El piloto francés de Alpine fue despertado en la madrugada del jueves para someterse a un control antidopaje sorpresa dispuesto por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en el marco de los procedimientos aleatorios que rigen para todos los competidores en las competencias sancionadas por la FIA. Apenas pisó el paddock de Interlagos, no tardó en dejar en claro cómo había arrancado la semana del Gran Premio de Brasil.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann
El ex piloto australiano falleció a los 80 años tras padecer una enfermedad. Se coronó campeón a bordo de Williams
Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 con Williams en 1980, murió a los 80 años tras una breve enfermedad. El australiano, ganador de 12 Grandes Premios, quedó ligado a uno de los episodios más recordados del automovilismo argentino por su conflicto con Carlos Reutemann durante el Gran Premio de Brasil de 1981.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Franco Colapinto habló sobre su experiencia al mando de la “Renoleta”, el particular auto de unos fanáticos: “Fue una pequeña forma de mostrarles cariño”
El piloto argentino agradeció la visita de un grupo de fanáticos antes de la competencia en Interlagos
Franco Colapinto condujo en San Pablo un Renault 6 de 1977 pintado con los colores de Alpine, lo que coronó con una travesía de más de 2.000 kilómetros desde Esperanza, Santa Fe, antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El encuentro convirtió a un auto rescatado del abandono en una réplica artesanal del monoplaza de la escudería francesa. Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino partieron el domingo previo desde su ciudad natal con el vehículo, al que bautizaron “La Renoleta” y también “Alpine A527″. El nombre alude al modelo de monoplaza que pilotará la próxima temporada.
LOS DETALLES DEL CIRCUITO
¡Bienvenidos! Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de San Pablo en Brasil. El argentino saldrá al mítico circuito de Interlagos para afrontar las primeras dos prácticas este viernes.