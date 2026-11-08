Video: el gol de Alexis Mac Allister en el triunfo del Liverpool, en medio de la incertidumbre sobre su futuro

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Alexis Mac Allister volvió a marcar con Liverpool y, con un cabezazo que silenció a Selhurst Park, abrió el camino hacia la victoria ante Crystal Palace. El triunfo, por 3 a 1 en la décima fecha de la Premier League, llegó en un momento en que el mediocampista argentino atraviesa una de las situaciones más incómodas de su carrera: el club le comunicó que no tiene intención de renovarle el contrato, al menos por ahora.

El gol llegó a los 40 minutos del primer tiempo, con la pelota detenida. Dominik Szoboszlai ejecutó un tiro libre desde el sector derecho del campo y Mac Allister anticipó a los defensores en el primer palo para conectar un cabezazo que el arquero rival no pudo detener. El movimiento no fue casual: sus compañeros ya lo buscan deliberadamente en esa dinámica. Con solo 1,76 metros, el volante surgido en Argentinos Juniors se impone en el juego aéreo con una lectura anticipatoria que pocos mediocampistas de su posición logran sostener con esa consistencia.

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Fue su quinto gol en lo que va de la temporada en todas las competencias —el primero en la liga local— y el 24° desde que llegó al club en el verano de 2023, proveniente de Brighton & Hove Albion por cerca de 45 millones de euros. También fue su segundo tanto de cabeza en poco más de dos semanas: el anterior había sido el 20 de octubre, cuando convirtió en dos oportunidades en la remontada 4-3 ante Villarreal por la Champions League.

El Liverpool amplió en el complemento y cerró con suspenso

Tras el descanso, Liverpool consolidó la ventaja con goles de Florian Wirtz y Alexander Isak, quien transformó lo que parecía una goleada tranquila sobre el cierre del partido. Sin embargo, en el quinto minuto de descuento, Eddie Nketiah convirtió desde el punto penal —tras una falta de Milos Kerkez sobre Darío Osorio— y puso el 3-1 definitivo, lo cual recortó diferencias de manera simbólica para un Crystal Palace que marcha último en la tabla y pelea por no descender.

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Con la victoria, Liverpool trepó al cuarto puesto de la Premier League, aunque permanece a nueve puntos del líder Arsenal. El equipo de Andoni Iraola retomará la competencia el 22 de noviembre, cuando reciba al Manchester United en Anfield, y luego viajará a Bélgica para visitar al Brujas por la Champions League. Antes de eso, Mac Allister se sumará a la selección argentina para los amistosos de noviembre: el 13 ante Uruguay en La Bombonera y el 17 ante Costa Rica en Córdoba.

La actuación llegó en un contexto contractual que el propio jugador describió como difícil de asimilar. En declaraciones al periodista argentino Gastón Edul, recogidas por The Athletic, Mac Allister reveló que durante la temporada pasada el club le comunicó que no planeaba extender su vínculo. “El año pasado me transmitieron que la idea del club era no renovar mi contrato, al menos por ahora. Y bueno, obviamente fue una situación dolorosa, desagradable”, afirmó el mediocampista.

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El contraste con el trato recibido por sus colegas de mediocampo es inevitable. Gravenberch firmó una renovación hasta 2032 y Szoboszlai hasta 2031, mientras que Mac Allister —campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022— permanece con contrato hasta junio de 2028, cuando tendrá 29 años. “Son dos jugadores que estaban en la misma situación contractual que yo, y cuando me dijeron eso, ellos ya habían renovado. Fue más una posición tomada por el club”, explicó, sin esquivar la contradicción.

Sin embargo, el argentino no cerró ninguna puerta. Los cambios recientes en la cúpula del club —el reemplazo de Arne Slot por Iraola en el banco, la llegada de Julian Ward como director deportivo en lugar de Richard Hughes, y la incorporación de un nuevo consorcio inversor liderado por Amit Bhatia con una participación del 38% en Fenway Sports Group— le permiten sostener cierta expectativa. “Hoy estoy en una posición en la que puede pasar cualquier cosa. Disfruto mucho estar aquí”, señaló. Y agregó: “Sé que todavía me queda tiempo en el club, que es lo que más quiero. Todo puede cambiar antes de que me convierta en agente libre”.

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Iraola, por su parte, eligió destacar la actitud del jugador ante la incertidumbre. “Lo más importante es que él quiere estar aquí. Quiere dar lo mejor para seguir ayudando al equipo”, dijo el entrenador, según publicó Goal. Mientras tanto, el nombre de Mac Allister circula en los rumores de mercado vinculado a Real Madrid, que monitorea su situación de cara a posibles refuerzos en el mediocampo.

Por ahora, el argentino responde en el campo. Y cada cabezazo que convierte parece ser también un argumento dirigido a la nueva dirigencia del club.