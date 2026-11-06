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Sorpresa tras la investigación que realizó Cadillac por el extraño accidente que sufrió Valtteri Bottas en la Fórmula 1

El piloto finlandés protagonizó un fuerte golpe contra los muros en la última carrera en México por una falla en la suspensión delantera de su monoplaza

El piloto finlandés sufrió la rotura de la suspensión en medio de la carrera.
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Valtteri Bottas protagonizó un llamativo accidente en el Gran Premio de México tras la repentina falla de la suspensión delantera de su Cadillac. La escudería estadounidense investigó el peculiar desperfecto que derivó en el fuerte choque y llegó a la conclusión de que el colapso de la pieza fue provocado por el exceso de calor de los frenos. La situación obligó al equipo a volver a una especificación anterior como precaución para competir en Interlagos.

El accidente se produjo en la recta principal del giro 46 de la carrera en México, donde las altas temperaturas y la altitud generan una dificultad extra para los equipos de Fórmula 1. “Teníamos determinados límites en cuanto a las temperaturas, pero tuvimos que revisarlos. Nos vimos obligados a volver a una especificación anterior para algunos componentes (soportes de los brazos de suspensión). Pensábamos que era una solución segura, pero nunca habíamos probado el componente haciéndolo funcionar durante tanto tiempo a esas temperaturas”, explicó Bottas durante el media day en el GP de Brasil.

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Según las declaraciones del finlandés y la reconstrucción del portal especializado Motorsport, la rotura ocurrió después de que los frenos elevaran la temperatura de los elementos de suspensión por encima de los márgenes que Cadillac consideraba seguros, algo que ocurrió de forma recurrente en la temporada. “Las investigaciones posteriores del equipo revelaron la causa de la avería: la suspensión cedió tras derretirse por las altas temperaturas”, firmó el periodista Gianluca D’Alessandro en el medio citado.

Cadillac tuvo problemas con la temperatura de los frenos a lo largo de toda la temporada (REUTERS/Cristobal Herrera Ulashkevich)
Cadillac tuvo problemas con la temperatura de los frenos a lo largo de toda la temporada (REUTERS/Cristobal Herrera Ulashkevich)

Tuvimos que restablecer los antiguos límites de temperatura dentro de los cuales podemos hacerlos funcionar. Según las previsiones actuales, creo que estaremos bien. Pero aún están realizando más pruebas en la fábrica con el lado derecho de la suspensión, que ahora está de vuelta en Silverstone. Así que están realizando pruebas de estrés y tratando de obtener límites de temperatura más precisos para esos dispositivos”, añadió Bottas.

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Luego de que la suspensión del monoplaza se rompiera en plena recta principal, el auto perdió velocidad en la escapatoria antes de impactar contra las barreras, lo que evitó un choque de mayor violencia. Bottas golpeó su pierna derecha contra el volante durante el accidente y comunicó por radio que no se sentía bien. Permaneció algunos minutos dentro del auto mientras hablaba con el personal médico de la FIA, y luego se confirmó que sufrió hematomas musculares.

El piloto aseguró en Brasil que el dolor desapareció tras unos días de descanso y que volvió a sentirse “completamente normal” para conducir. La situación había tenido un antecedente dentro de Cadillac en el pasado Gran Premio de Canadá: una fuga de aire caliente en los conductos de freno en el auto de Checo Pérez dañó la suspensión delantera izquierda y provocó una falla en una recta antes de la última chicana. En el caso de Bottas, el calor afectó los anclajes de los brazos.

Bottas podría perder su lugar en Cadillac con Colton Herta (REUTERS/Jakub Porzycki)
Bottas podría perder su lugar en Cadillac con Colton Herta (REUTERS/Jakub Porzycki)

La pieza restante de la suspensión con la nueva especificación fue enviada a la fábrica de Silverstone, en Inglaterra, para determinar si podrá volver a utilizarse, según informó el portal The Race. El equipo realizará pruebas de estrés sobre el lado derecho del coche para establecer límites de temperatura más precisos para esos componentes. La falla de una suspensión causada por el calor no es inédita en la Fórmula 1. Lando Norris sufrió un problema similar con McLaren en Canadá en 2019, mientras que Kevin Magnussen tuvo una avería con Haas en México en 2023.

El problema se suma a una temporada marcada por abandonos y dificultades de fiabilidad para Bottas, quien considera que esas circunstancias impiden comparar con precisión su rendimiento con el de Sergio Pérez. El finlandés está en el centro de los reflectores, ya que podría perder su lugar con Colton Herta, quien reunió los requisitos necesarios para obtener la superlicencia de Fórmula 1.

Nunca es agradable, ¿sabes? Es solo una distracción más. Pero claro, con los años he aprendido a lidiar con ello. No ayuda en nada. Así que, en cierto modo, es una lástima. Pero así funciona este deporte. Por eso, para mí, en este momento, no es más que ruido. Así están las cosas”, explicó Bottas a The Athletic, respecto a la posibilidad de ser relegado de su lugar. En medio de los rumores sobre su futuro, el finlandés de 37 años señaló que la resolución llegará “muy pronto”.

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